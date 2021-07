Filme cu buget scăzut, dar care s-au bucurat de un succes extraordinar la public

Astfel că, te invităm să descoperi, dacă nu ai făcut-o încă până acum, atmosfera lor unică și extrem de interesantă.

Half Nelson, 2006

Buget: 700,000 dolari

Încasări: 4,616,941 dolari

În rolurile principale: Ryan Gosling, Shareeka Epps, Anthony Mackie

Dan este tânăr, talentat și carismatic. Pe scurt, are toate calitățile necesare pentru a deveni un profesor de succes. Însă, are o problemă și anume, are o dependență ascunsă de droguri, pe care una dintre elevele lui o descoperă accidental. O prietenie care a început având la bază un secret împărtășit poate conduce oriunde… Acest film a fost realizat în doar 23 de zile și cu un buget minim.

Bronson, 2008

Buget: 230,000 dolari

Încasări: 2,260,712 dolari

În rolurile principale: Tom Hardy, Matt King, Amanda Burton

Charles Bronson este unul dintre cei mai periculoși criminali din Anglia, care a petrecut aproape 40 de ani în izolare. Cu fiecare clipă care trece, acest film uimitor te atrage și mai mult în lumea lui Charles, care este o realitate ciudată și periculoasă.

The Breakfast Club, 1985

Buget: 1,000,000 dolari

Încasări: 51,525,171 dolari

În rolurile principale: Emilio Estevez, Molly Ringwald, Judd Nelson, Anthony Michael Hall, Ally Sheedy.

Cinci elevi de liceu sunt pedepsiți să rămână în clădirea liceului din cauza comportamentului neadecvat. Aceștia sunt complet diferiți și nu se agreează deloc, însă fiecare dintre ei are vibe individual și personalități distincte care ascund foarte multe secrete și lucruri ciudate, totuși, perfect normal pentru vârsta aceea. Acesta este unul dintre cele mai influente filme cu temă adolescentină, fiind totuși produs cu un buget scăzut, lucru care nu l-a împiedicat din a deveni extrem de îndrăgit.

My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989

Buget: 736,000 dolari

Încasări: 14,743,391 dolari

În rolurile principale: Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Alison Whelan

Acest film care a primit premiul Oscar prezintă viața unui om care este determinat să nu permită paraliziei cerebrale să îi distrugă viața. Cu ajutorul piciorului stâng, care nu este afectat de boală, el desenează tablouri și scrie o carte, prezentând un curaj incredibil și perseverență în a depăși dificultățile numeroase ale vieții.

Napoleon Dynamite, 2004

Buget: 400,000 dolari

Încasări: 46,118,097 dolari

În rolurile principale: Jon Heder, Jon Gries, Aaron Ruell

Adolescentul ciudat Napoleon și prietenul său, Pedro, se implică în alegerile școlare, încercând să fure victoria de la colegii lor renumiți și de succes. Jucându-se cu propriul său umor inimitabil, această comedie a devenit una dintre cele mai de succes, cu buget scăzut, și a adus producătorilor 44 de milioane de dolari, un profit rar întâlnit pentru acest gen.

Wendy and Lucy, 2008

Buget: 200,000 dolari

Încasări: 1,191,050 dolari

În rolurile principale: Michelle Williams

Dornică să își schimbe viața, o tânără pe nume Wendy plănuiește o lungă aventură împreună cu cățelul ei, Lucy. Acest film este plin de emoție și căldură, ce spune o poveste despre singurătate, sacrificiu și prietenie adevărată.

Another Earth, 2011

Buget: 100,000 dolari

Încasări: 1,776,935 dolari

În rolurile principale: Brit Marling, William Mapother

Oamenii de știință au descoperit o planetă care este copia exactă a Pământului, aceasta fiind populată de către oameni care, asemenea nouă, își trăiesc propriile vieți. Pentru Rhoda, a cărei viață s-a destrămat din cauza Pământului 2, această realitate paralelă deține o atracție mai puternică, în comparație cu ceilalți. Ce se întâmplă dacă reușește să ajungă acolo? Dar dacă se va întâlni cu sine?

Brick, 2005

Buget: 475,000 dolari

Încasări: 5,223,081 dolari

În rolurile principale: Joseph Gordon-Levitt, Nora Zehetner, Lukas Haas, Emilie de Ravin

Brendan Frye este un tip mai singuratic care se interesează de dispariția fostei sale prietene și intenționează să o găsească cu orice preț. Destul de inocentă la început, ancheta lui a condus la o desfășurare periculoasă. Astfel că, acesta este un thriller original, revigorant, care evită clișeele.

Fruitvale Station, 2013

Buget: 900,000 dolari

Încasări: 17,385,830 dolari

În rolurile principale: Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer

Filmul ilustrează povestea unui om obișnuit care decide să înceapă o nouă viață, de data aceasta curată. Lucru care îi reușește, însă pentru o perioadă, până când trecutul său începe să iasă la iveală. Acest film prezintă viața reală fără înfrumusețare sau exces de fericire, personajele principale fiind prizonierii propriului destin, în timp ce spectatorii sunt martorii acestora.

In the Company of Men, 1997

Buget: 25,000 dolari

Încasări: 2,804,473 dolari

În rolurile principale: Aaron Eckhart, Stacy Edwards, Matt Malloy

Doi colegi sunt trimiși într-o călătorie de afaceri în afara orașului și își promit că nu va fi plictisitoare. Așadar, ei aleg să adauge puțină acțiune frumuseții locale, punând la cale un plan. Atunci când privim bugetul pentru acest film, ne întrebăm cum au reușit să facă totul, însă creativitatea de care au dat dovadă producătorii s-a văzut în suma încasărilor.

Welcome to the Dollhouse, 1995

Buget: 800,000 dolari

Încasări: 4,569,019 dolari

În rolurile principale: Heather Matarazzo, Christina Brucato

Dawn Weiner este o adolescentă isteață, însă puțin ciudată, fapt pentru care colegii ei de clasă râd pe seama ei, profesorii o mențin sub presiune și nici măcar familia ei nu o poate înțelege. Însă într-o zi, acest lucru se schimbă odată cu apariția unui nou prieten neașteptat. Acest film prezintă perioada de tranziție dintre viața de adolescent și cea de adult și, mai ales, procesul dificil pe care îl presupune.

A separation, 2011

Buget: 500,000 dolari

Încasări: 19,899,055 dolari

În rolurile principale: Peyman Moaadi, Leila Hatami

Perioada divorțului nu este niciodată ușoară, însă pentru Nader și Simin, un cuplu iranian, devine ceva ce le va schimba cu adevărat viața. Acest film abundă în emoții puternice, fiind o dramă care a adunat foarte multe premii cinematografice, inclusiv un Oscar și un Glob de Aur, ceea ce este aproape rar întâlnit pentru un film cu un buget atât de modest.

