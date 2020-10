Actorul Jeff Bridges a dezvăluit că a fost diagnosticat cu limfom

Actorul Jeff Bridges, în vârstă de 70 de ani, a anunțat pe contul său de Twitter că a fost diagnosticat cu limfom, dar că „prognosticul său este bun”, în ciuda gravității bolii.

„Am fost diagnosticat cu limfom. Deşi este o boală gravă, sunt norocos că am o echipă minunată de medici şi prognosticul e bun.”, a declarat actorul.

Limfomul este un tip de cancer care afectează sistemul limfatic și care diminuează capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva infecțiilor și bolilor.

Jeff Bridges a mai mărturisit că va începe tratamentul în curând și că va continua să își informeze fanii în legătură cu starea sa de sănătate.

„Voi începe tratamentul şi vă voi ţine la curent cu recuperarea mea”, a scris actorul pe contul său de Twitter.

De-a lungul carierei sale, Jeff Bridges a fost nominalizat de șapte ori la Premiile Academiei Americane de Film. Iar în 2010, a câștigat primul său Oscar, la categoria Cel mai bun actor pentru rolul principal din Crazy Heart. De asemenea, anul trecut i-a fost oferit trofeul Cecil B. DeMille, un premiu dedicat pentru întreaga sa activitate.

Însă, rolul lui The Dude din The Big Lebowski, filmul regizat de Joel şi Ethan Coen, a fost cel care i-a adus actorului notorietatea de care se bucură astăzi. De-a lungul timpului acesta a mai jucat în filme ca The Last Picture Show, Star Man, Hell or High Water, The Fabulous Baker Boys, The Fisher King şi primul Iron Man. De asemenea, acesta a putut fi văzut recent în Bad Times at El Royale, iar în momentul de față filmează pentru serialul The Old Man, unde interpretează rolul unui agent CIA.

Într-o altă postare pe care a făcut-o recent pe contul său de Twitter, actorul le-a amintit cetățenilor americani să voteze, spunându-le că „suntem în asta împreună”.

