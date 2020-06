Vrei să faci schimbări în viața ta? Cum să eviți amânarea care te ține pe loc

Amânarea este cunoscută de toată lumea. Pentru unii e o prietenă intimă, care îi vizitează des, alții o întâlnesc destul de rar. În mod cert atunci când tragem de timp evităm să ieșim din zona de confort și să nu intrăm în contact cu emoții indezirabile. Îmi amintesc acum ceva vreme când aveam de scris o lucrare dificilă. Înainte am început să ud florile prin casă, să schimb așternuturile. Ca la final să fac o curățenie bec, cu geamuri spălate, pe care altădată i le-aș fi lăsat doamnei de la menaj. Desigur lucrarea am început-o a doua zi, fiind mult prea obosită să deschid laptopul. Un scenariu similar, la scară mai mică sau mai mare, ne împiedică să ne atingem țelurile. Fie că e vorba de mersul la sală, mâncatul mai sănătos, schimbarea job-ului, lectura cărților pe care le tot ștergi de praf. Ok, și cum treci la acțiune?

Amânarea nu e lene, ci perfecționism

Ți se pare că termenii se bat cap în cap? Cum ar putea amânarea să fie un perfecționism sub acoperire? Foarte simplu. Pentru că trebuie să iasă absolut impecabil, ți-e teamă să te mai apuci. Sau faci lucrul respectiv abia când ai siguranța că va ieși (vreodată?!) la nivelul dorit de tine. Cu alte cuvinte ai în minte o voce critică care îți repetă constant că rezultatul final trebuie să fie excepțional, legat de asta simți teamă, disconfort, și intri în evitare (amânare) ca să nu mai simți acele emoții.

Faci pași mici, nu de uriaș

Nu mergi în salturi, chiar dacă ai senzația că avansezi mai rapid. În felul acesta obosești și te frustrezi. Pașii mici, constanți, te duc la aceeași destinație, cu un consum de energie mai scăzut și mai puțin angrenaj negativ. Prin urmare sparge fiecare etapă în subetape cât mai minuscule și ușor de atins. În felul acesta satisfacția evoluției e mai palpabilă și te motivează mai mult.

Analizează-ți blocajele

Pe măsură ce înaintezi în bifarea etapelor, vei descoperi și momente de blocaj. Când se întâmplă asta? Cum reacționezi? Cum te distragi? Care sunt gândurile care îți vin în minte? Ce simți în urma a ceea ce gândești? De ce ai avea nevoie ca să mergi mai departe? Ceri ajutor? Ce te împiedică să ceri asistență?

Nu uita să ai grijă de tine

Perfecționista din tine vrea să lucreze și să evolueze la foc automat. Ceea ce nu se poate. Ai nevoie de resurse, deci și de momente când să-ți încarci bateriile. Relaxează-te, ieși cu prietenii, fă o baie cu spumă, du-te la spa etc. Apoi mută-ți atenția de pe elementele negative, pe cele pozitive. Premiază-te pentru reușite și iartă-te pentru eșecuri. Când pui presiune pe tine, te epuizezi, iar experiența în sine este una cu gust amar, evident că nu-ți mai vine să iei atitudine și să faci nicio schimbare.

