Vedetele care și-au găsit dragostea cu ajutorul social media

A devenit la ordinea zilei ca social media să fie instrumentul care ne ajută să păstrăm legătura cu persoane din întreaga lume. Pe măsură ce este locul unde suntem cei mai activi, e de la sine înțeles că șansele de a cunoaște pe cineva cu care să rezonăm și să începem o relație sunt tot mai mari.

Dincolo de aplicațiile clasice de dating online, și celelalte platforme de socializare ne pot ajuta să întâlnim mai mulți oameni. Iar unele vedete nu s-au ferit să vorbească public despre faptul că și-au întâlnit dragostea în mediul virtual și au demonstrat că se poate și asta!

1. Priyanka Chopra și Nick Jonas

Priyanka Chopra și Nick Jonas au una dintre cele mai solide relații. S-au logodit în iulie 2018 după 2 luni de relație, iar în decembrie 2018 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii impresionante care a avut loc în India. Actrița a mărturisit că povestea lor de dragoste a început cu un mesaj pe care i l-a transmis lui Nick Jonas pe Twitter în 2016.

2. Joe Jonas și Sophie Turner

Și Joe Jonas a experimentat o situație similară cu cea a fratelui său, Nick. Înainte de a se întâlni cu Sophie Turner, prietenii celor doi încercau să îi determine să facă totuși cunoștință unul cu celălalt deoarece considerau că se potrivesc. Cu toate astea, Joe Jonas a fost cel care a făcut primul pas. „Ne urmăream reciproc pe Instagram și mi-a trimis un mesaj într-o zi, din senin”, a povestit Turner. Cei doi formează un cuplu admirat de mulți tineri în special. În octombrie 2017 s-au logodit, iar în mai 2019 s-au căsătorit în Las Vegas. În iulie 2020 au devenit părinții unei fetițe pe nume Willa.

3. Dylan Sprouse și Barbara Palvin

Actorul Dylan Sprouse și modelul Barbara Palvin și-au început relația în 2018. Inițial s-au cunoscut la o petrecere, iar Barbara îl urmărea de ceva vreme pe Instagram pe Dylan, însă el i-a trimis un mesaj. „Ea mă urmărea pe Instagram, cred că așa a fost. Și m-am strecurat printre mesajele ei private”, povestea actorul pentru W Magazine. Răspunsul din partea ei s-a lăsat așteptat, drept dovadă a și avut îndoieli la începutul relației. „Știam că nu mă simt bine în acel moment și că ar putea fi ceva mai mult.”

4. Sarah Paulson și Holland Taylor

Sarah Paulson și Holland Taylor se cunoșteau de multă vreme, însă nu au putut fi împreună de la început pentru că amândouă erau implicate în alte relații. S-au urmărit reciproc pe Twitter, iar de acolo a început povestea lor de dragoste. Sarah Paulson a confirmat relația cu Holland Taylor într-un interviu din 2016 pentru The New York Times.

5. Dua Lipa și Anwar Hadid

Îm mai 2020, Dua Lipa povestea de relația cu Anwar Hadid, fratele lui Gigi și al Bellei Hadid, într-un interviu la Watch What Happens Live. Deși s-au mai întâlnit înainte cu mai multe ocazii, relația lor a început să prindă contur pe Instagram.

6. Ricky Martin și Jwan Yosef

Ricky Martin și-a întâlnit soțul, Jwan Yosef, pe Instagram. Acest lucru se întâmpla în 2016, când cântărețul era interesat de o lucrare a artistului. „Sunt colecționar de artă. I-am scris, apoi am vorbit timp de 6 luni, fără ca eu să îi aud vocea”, i-a spus Martin lui Andy Cohen. Ulterior, s-au întâlnit în Londra, iar de atunci au o relație solidă, dar și doi copii împreună, pe Lucia și Renn. Ricky Martin îi mai are pe gemenii Valentino și Matteo.

7. Taylor Goldsmith și Mandy Moore

Mandy Moore și Taylor Goldsmith, solistul trupei Dawes, au o poveste simpatică referitoare la relația lor. În 2015, actrița a postat o imagine pe Instagram cu albumul formației, fiind o fană a acesteia, iar relația și-au început-o în acel an. „Cumva, Taylor a văzut fotografia și mi-a trimis un mesaj. Am început să vorbim prin e-mail, am mers la o întâlnire, iar restul este istorie. Mulțumesc, Instagram, pentru că m-ai ajutat să îmi cunosc logodnicul”, povestea ea în 2017 pentru People.

8. Sarah Hyland și Wells Adams

Sarah Hyland și Wells Adams sunt împreună din octombrie 2017. La vremea respectivă, au început să flirteze pe social media și s-au logodit în iulie 2019 în Fiji. Într-un interviu cu Kimmy Kimmel, actrița a povestit cum a început totul. „Îl urmăream. Ne-am trimis mesaje pe Twitter pentru că am crezut că este amuzant și că este fanul serialului Modern Family.”

9. Joel Dommett și Hannah Cooper

Actorul și prezentatorul de televiziune Joel Dommett a cunoscut-o pe Hannah Cooper pe rețelele de socializare, ea fiind cea care i-a și trimis primul mesaj. „Ne-am întâlnit pe această platformă socială prostească. Mi-a trimis un mesaj care conținea un emoji și nu mă voi sătura să le spun oamenilor că ea mi-a trimis prima un mesaj”, povestea el pe Instagram. Cei doi s-au căsătorit în 2019.

10. Brittany Snow și Tyler Stanaland

Brittany Snow, actrița din Pitch Perfect, a fost contactată de către actualul ei partener, Tyler Stanaland, pe social media. „Aveam o mulțime de prieteni în comun, iar el mi-a scris pe Instagram o replică de agățat destul de penibilă.” Și totuși, se pare că a funcționat. În 2020, cei doi s-au căsătorit.

