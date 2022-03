Vedete care au vorbit deschis despre viața lor amoroasă după ce au divorțat

Chiar dacă au trecut prin despărțiri și divorțuri care au fost în centrul atenției, celebritățile de mai jos nu și-au pierdut speranța că într-o zi își vor găsi din nou dragostea. Astfel, aceste vedete nu și-au ascuns vulnerabilitățile și au vorbit deschis despre cum au decurs întâlnirile amoroase după un divorț. În timp ce unele au apelat și la dating online, altele au preferat să-și îndrepte atenția asupra altor lucruri și să-și păstreze viața personală cât mai departe de ochii curioșilor.

1. Demi Moore

În 2003, Demi Moore a început să se întâlnească cu Ashton Kutcher. S-au căsătorit în 2005, însă opt ani mai târziu au divorțat. După încheierea mariajului cu celebrul actor, vedeta a preferat să se pună pe primul loc și să nu mai iasă, cel puțin o perioadă, la întâlniri amoroase. „În acest moment, mă concentrez pe relația mea cu mine”, declara Demi Moore în 2019 pentru WSJ Magazine.

2. Adele

Adele și Simon Konecki au anunțat că se despart în 2019, după o relație de opt ani. Cei doi au împreună și un copil, pe nume Angelo. Într-un interviu acordat Rolling Stone, artista a făcut confesiuni despre cum s-a simțit după divorț. „Am fost foarte tristă. Să știe atât de mulți oameni pe care nu-i cunosc că mariajul nu a mers, m-a devastat.” În timpul unei discuții cu Zane Lowe, cântăreața a recunoscut că Los Angeles nu este neapărat locul ideal în care să iasă la întâlniri, având în vedere celebritatea de care are parte. De asemenea, a punctat și faptul că nu este adepta folosirii aplicațiilor de dating.

3. Drew Barrymore

Drew Barrymore a povestit cu emoție în timpul unui episod din propriul său talk show despre viața amoroasă, dar și despre cum s-a raportat la dating după divorț, fiind o mamă singură. Actrița a fost căsătorită cu Will Kopelman, iar în 2016 s-au despărțit. „Am două fete tinere și nu vreau să aduc oameni acasă. Cred că mi-ar lua foarte mult timp să cunosc pe cineva și apoi să-l prezint și fiicelor mele”, a spus Barrymore în cadrul The Drew Barrymore Show. Ea a mărturisit și că nu intenționează să se mai căsătorească vreodată.

4. Halle Berry

Halle Berry a fost căsătorită de trei ori și a preferat de-a lungul timpului să privească într-o manieră optimistă despărțirile. „Copiii sunt cea mai bună companie pentru mine în acest moment și, de când am divorțat de tatăl lui Maceo, am fost singură trei ani. Am decis să îmi acord timp. Îmi doresc mereu să fiu cu cineva”, declara actrița în aprilie 2020 într-un live pe Instagram cu Lena Waithe.

5. Ben Affleck

Într-un interviu din februarie 2020 acordat Good Morning America, Ben Affleck a împărtășit care este abordarea lui când vine vorba de o nouă relație după un divorț, mai ales unul mediatizat cum a fost cel de Jennifer Garner. Actorul a povestit că nu preferă platformele de dating, deși au existat la un moment dat zvonuri că ar folosi Raya, o aplicație privată lansată în 2015. „Nu folosesc aplicații de dating, nici Tinder, Grindr, Brindr, Bumble, Humble. Nu sunt pe niciuna dintre ele. Nu îi judec pe oamenii care folosesc aplicațiile – cunosc oameni care au apelat la ele și se distrează, dar eu nu. Aș vrea să am o relație care este relevantă și în care aș putea fi profund implicat.”

6. Angelina Jolie

După despărțirea controversată de Brad Pitt, Angelina Jolie s-a preocupat de creșterea celor șase copii ai cuplului. Într-o discuție cu gazda emisiunii E! Daily News Pop, actrița a glumit pe seama faptului că are destul de multe pretenții de la un potențial partener. „Sunt singură de mult timp deja.”

7. Jennifer Lopez

Viața artistei Jennifer Lopez, mai cu seamă cea amoroasă, a fost întotdeauna în atenția publicului. După trei divorțuri, dar și logodne eșuate, nu și-a pierdut speranța că își va (re)găsi iubirea adevărată, dacă luăm în calcul faptul că artista și Ben Afflek și-au reluat relația. „Până nu înveți să te iubești pe tine, nu poți iubi pe altcineva într-un mod care este pur și adevărat. După ce faci asta, poți avea relații care se bazează pe iubire și respect”, spunea Lopez în 2019 pentru Harper’s Bazaar.

8. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a fost până acum căsătorită de două ori. Deși divorțurile de Brad Pitt și justin Theroux au fost în centrul atenției, actrița a povestit cu mai multe ocazii că e deschisă pentru o nouă relație. În emisiunea Lunch with Bruce din septembrie 2021, Aniston a declarat că e pregătită să cunoască un partener cu care ar forma un cuplu. „Cred că sunt pregătită să mă împart cu o altă persoană. Nu am vrut asta o lungă perioadă și mi-a plăcut să nu fac parte dintr-un cuplu. A fost drăguț să iau o pauză.” Atunci, Aniston a dezvăluit și că nu a folosit niciodată aplicații de dating pentru a întâlni pe cineva.

9. Nicole Kidman

După divorțul intens mediatizat de Tom Cruise, Nicole Kidman a trecut prin multe momente dificile, luptându-se și cu depresia. În timpul despărțirii, actrița lucra pentru filmul The Hours, în care a interpretat-o pe Virginia Woolf. „Cred că eram într-un loc în acel moment care era îndepărtat, deprimat, nu în propriul meu corp. Nu mă simțeam bine în pielea mea.” La câțiva ani de la separarea de Tom Cruise, l-a cunoscut pe Keith Urban și cu care s-a căsătorit în 2006.

10. Kelly Clarkson

În iunie 2020, Kelly Clarkson a divorțat de Brandon Blackstock după aproximativ șapte ani de căsnicie. Cântăreața a abordat subiectul divorțului cu sinceritate, preferând să împărtășească publicului experiența ei. În martie 2021, într-o discuție cu Gwyneth Paltrow, Kelly Clarkson a povestit că a preferat să își acorde mai multă atenție după separarea de Blackstock: „Îmi place să ies cu mine. Deci, nu caut pe nimeni.”

