Un tabloid pro-Kremlin susține că aproape 10.000 de soldați ruși au murit în Ucraina. Articolul a fost șters după câteva minute

Potrivit New York Post, ziarul pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda (KP) a publicat luni un articol în care se prezenta faptul că aproape 10.000 de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina. Ulterior, publicația a șters articolul și a susținut că a fost vorba despre un atac al hackerilor.

Ziarul pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda cita în respectivul articol Ministerul rus al Apărării, care raporta faptul că 9.861 de militari ruși au murit. BBC scrie că această cifră depășește până și estimările serviciilor de informații americane cu privire la decesele rușilor. Aceeași publicație apropiată de Kremlin mai relata și că 16.153 de soldați au fost răniți în Ucraina de când Rusia a invadat țara.

Vladimir Sungorkin, editorul publicației pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda, a declarat pentru BBC faptul că informația a fost rezultatul unui atac cibernetic și că ziarul va reveni ulterior cu o explicație.

Și Nexta, cel mai mare canal de Telegram din Belarus care furnizează ştiri, a scris un mesaj pe Twitter referitor la articolul din ziarul pro-Kremlin Komsomolskaya Pravda care a fost șters, alături de o serie de capturi de ecran cu privire la informațiile care erau prezentate acolo.

‼️ An article about losses from Russian side has appeared on the website of Komsomolskaya Pravda. The article refers to 9861 dead and 16153 injured. The publication refers to #Russian Ministry of Defense.

A few minutes later, article was deleted but internet remember everything. pic.twitter.com/d0w77OYdOf

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022