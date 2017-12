Tot ce trebuie sa stii despre Regele Mihai I: o cronologie dedicata ultimului rege al Romaniei

Regele Mihai reprezinta o parte importanta din istoria noastra nationala. Asadar, iata cele mai importante momente din viata sa, strans legata de istoria Romaniei, intr-o cronologie care ii este dedicata.

– 25 octombrie 1921: se naste la Sinaia, fiind fiul principelui Carol (viitorul rege Carol al II-lea) si al printesei Elena. Din partea tatalui este nepot al regelui Ferdinand I si al reginei Maria, iar din partea mamei nepot al regelui Constantin al Greciei. Este stra-stranepot al reginei Victoria a Marii Britanii atat pe filiera materna, cat si paterna. Este var de gradul trei al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

– 1925: principele Carol renunta la tron, iar Pincipele Mihai devine print mostenitor.

– iulie 1927: moare regele Ferdinand.

– 20 iulie 1927: Pincipele Mihai este proclamat rege. Cum avea doar 6 ani, se instituie o regenta, formata din principele Nicolae (al doilea fiu al regelui Ferdinand si unchiul lui Mihai), patriarhul Miron Cristea si Gheorghe Buzdugan, presedintele Inaltei Curti de Casatie, alaturi de care depune juramantul in fata Parlamentului.

– 8 iunie 1930: Carol se intoarce in tara in timpul guvernului Iuliu Maniu si Parlamentul il desemneaza rege. Mihai devine urmas la tron, primind tilul de „Mare Voievod de Alba-Iulia”. Mama lui Mihai este exilata de Carol al II-lea la Florenta, iar Mihai are dreptul sa o viziteze doar in vacante de cateva saptamani, o data pe an.

– din iunie 1930 urmeaza cursurile unei scoli organizate la palat, alaturi de copii din toate colturile tarii si din toate categoriile sociale.

– la 16 ani devine sublocotenent in armata romana.

– 6 septembrie 1940: la varsta de 18 ani este proclamat rege, sub titulatura de Mihai I, dupa abdicarea lui Carol al II-lea (fortata de generalului Ion Antonescu), fara sa depuna juramant pe Constitutie (abrogata la acea data) si fara votul de aprobare al Parlamentului (suspendat la acea data). In schimb, este incoronat cu Coroana de Otel si uns rege de patriarhul Romaniei Nicodim Munteanu, in Catedrala patriarhala din Bucuresti. Mihai devine astfel seful suprem al armatei si poate desemna un prim-ministru cu puteri depline. In afara de acestea, legal, nu putea exercita prea multa autoritate.

– 8 noiembrie 1941: este decorat cu toate cele trei clase ale Ordinului Mihai Viteazul.

– 23 august 1944: hotaraste trecerea Romaniei de partea Aliatilor și il destituie si il aresteaza pe Maresalul Antonescu.

– 12 septembrie 1944: este semnat armistitiul cu Aliatii, fapt care, conform estimarilor, ar fi scurtat Al Doilea Razboi Mondial cu sase luni, salvand sute de mii de vieti omenesti. Totodata, este eliberat nordul Transilvaniei de sub ocupatia maghiara.

– La sfarsitul razboiului, regele Mihai este decorat de presedintele SUA Harry S. Truman cu Legiunea de Merit in cel mai inalt grad (Comandant Sef). Mai este decorat si de Iosif V. Stalin cu Ordinul Victoria cu diamante, „pentru actul curajos al cotiturei hotarate a politicei Romaniei spre ruptura cu Germania hitlerista si alierea cu Natiunile Unite, in clipa cand inca nu se precizase clar infrangerea Germaniei”, potrivit descrierii oficiale a decoratiei.

– Imediat dupa evenimentele de la 23 August 1944, regele si guvernele succesive numite de el fac eforturi pentru restabilirea democratiei, desi tara se afla sub ocupatie sovietica. Este repusa in vigoare Constitutia din 29 martie 1923.

– 6 martie 1945: regele Mihai este silit sa accepte guvernul prosovietic al lui Petru Groza, dominat de Partidul Comunist Roman, in urma promisiunilor britanice si americane de a mentine un regim democratic in Romania chiar si in cazul in care sunt indeplinite cererile politice ale Rusiei.

– august 1945: Regele Mihai cere demisia guvernului comunist Groza, in urma abuzurilor frecvente comise de acesta. Guvernul refuza sa dea curs cererii suveranului de a demisiona, marcand cu aceasta o premiera in istoria constitutionala moderna a Romaniei.

– 21 august 1945: regele Mihai intra in greva regala, o modalitate prin care incearca sa se opuna guvernului Groza. Invalideaza de jure decretele, refuzand sa le sanctioneze si sa le promulge prin semnatura sa.

– 7 ianuarie 1946: in urma presiunilor sovietice, britanice si americane, regele Mihai este silit sa renunte la opozitia directa fata de guvernul comunist si iese din greva, reusind, totusi, sa obtina cooptarea in guvern a cate unui ministru de la PNT si PNL, ceea ce a dus si la reunoasterea formala a guvernului de catre Statele Unite ale Americii si Marea Britanie;

– 8 noiembrie 1945: in Piata Palatului din Bucuresti are loc o mare manifestatie anti-comunista si pro-monarhista, cu ocazia zilei onomastice a Regelui (Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil). Grupurile muncitoresti radicalizate, asociate Partidului Comunist Roman, intervin cu violenta, iar incaierarile ofera guvernului Groza pretextul de a opera arestari masive printre manifestanti (multi dintre ei studenti, elevi sau simpatizanti ai PNT si PNL).

