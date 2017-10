Scurta retrospectiva a vietii Regelui Mihai I al Romaniei in imagini (GALERIE FOTO)

Regele Mihai implineste astazi, 25 octombrie 2017, 96 de ani. Acesta se afla in prezent in Elvetia, iar starea sa de santatate este stabila, insa sub atenta si constanta supraveghere a medicilor.

Regele Mihai s-a nascut pe 25 octombrie 1921, la Sinaia. Parintii sai au fost Regele Carol al II-lea si Regina Elena. A domnit de doua ori, prima oara intre anii 1927-1930, prin intermediul unei Regente, si a doua oara intre anii 1940-1947, pana in momentul in care a fost fortat sa abdice si sa plece in exil, puterea in stat fiind preluata de comunisti. In prezent, Regele Mihai este singurul sef de stat din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial care este inca in viata.

Principesa Margareta, Custodele Coroanei Romanesti, l-a vizitat zilele aceastea in Elvetia insa astazi ea este prezenta in Romania deoarece, cu ocazia zilei de nastere a Regelui, va decora la Palatul Elisabeta o serie de personalitati din tara dar si din strainatate si va fi prezenta, mai apoi, la Ateneul Roman, la cea de-a zecea editie a concertului anual de binefacere organizat de Fundatia Principesa Margareta.

Foto: Instagram