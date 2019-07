TOP 5 lucruri de incredintat specialistilor ca sa te bucuri din plin de nunta ta

Lucrurile nu trebuie sa fie deloc asa. Nunta este pur si simplu bucurie, daca alegi sa incredintezi specialistilor lucurile care consuma o gramada de timp si energie. Ei se vor ocupa in detaliu de organizare, in timp ce tu te poti bucura de emotia fiecarui moment. E important sa alegi un furnizor cu experienta, e evenimentul vietii tale, chiar nu ai timp de experimente.

1. LOCATIA – trebuie sa fie una adaptabila conceptului nuntii tale, indiferent ca visezi o nunta la piscina sau una inspirata de filmul tau preferat. Daca optezi pentru o nunta in aer liber, asigura-te ca locatia aleasa are si un back-up pentru ploaie, un spatiu la fel de specataculos in care invitatii sa se poata distra in voie.

2. MENIUL – trebuie sa satisfaca gusturi dintre cele mai diverse. Daca vrei sa iti impresionezi invitatii poti chiar opta pentru meniurile concepute de chefi celebri. In plus, alege sa-ti rasfeti invitatii fie cu un Cheese bar, un Ice cream Bike sau un Secret Garden Candy bar, pentru ca ei sa guste din plin fiecare moment al nuntii tale. E posibil ca o parte dintre invitatii vostri sa fi vegetarieni sau pot avea diferite intolerante alimentare. Specialistii iti vor aminti aceste lucruri si vor crea meniuri dedicate pentru acestia.

3. SET UP-ul salii – e important sa tii cont de sfaturile expertilor pentru a te asigura ca vei avea parte de nunta visata. In baza recomandarilor lor, iti va fi simplu sa alegi detaliile care fac diferenta, aranjamentele florale perfecte sau spatiul alocat ringului de dans, astfel incat toti invitatii sa se bucure alaturi de tine de magia momentului. Ai incredere in specialisti, ei au la activ organizarea a mii de nunti, tu, cel mai probabil, esti la prima.

4. TORTUL – este un moment-cheie al nuntii, cand toate privirile sunt indreptate catre voi. Singura ta misiune e aceea de a comunica expertului aroma ta preferata. La ce ora ajunge si cum va arata, chiar n-ar trebui sa te preocupe, daca ai ales furnizorul potrivit.

5. FOTO&VIDEO – ce ramane dupa nunta e bucuria traita de voi in fiecare moment. Asigura-te ca ai langa tine cel mai talentat fotograf, o cabina foto pentru cele mai amuzante momente cu invitatii si cele mai spectaculoase cornere pentru selfie-uri spectaculoase. Nu merge pe mana unui prieten caruia ii place sa faca fotografii, e posibil sa se distreze cot la cot cu voi si sa uite de misiunea incredintata.

Odata ce ai bifat lista de mai sus, te poti bucura cu adevarat de fiecare clipa: de la buchetul prins de bunica mirelui, pana fotografiile facute cu prietenii din copilarie sau la magia primului vostru dans ca sot si sotie. Pentru ca nu-i asa? Bucuria depinde de tine si tine de specialisti sa asigure scenariul perfect pentru cele mai reusite momente din prima zi a vietii voastre impreuna.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro