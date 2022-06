Top 3 alegeri de făcut la TIFF 2022, prin ochii echipei festivalului

Claudia Droc, Head of International Relations

Top 1 și neegalat….este să vii la TIFF! TIFF-ul este o atmosferă care cuprinde tot orașul. TIFF este ziarul AperiTIFF citit dimineața la cafea, este Piața Unirii care se luminează seară de seară în zumzetul miilor de spectatori, sunt discuțiile aprinse, seara târziu ieșind de la film. TIFF este mai mult decât suma părților sale, este mai degrabă un multiplu al efervescenței fiecărui spectator, fiecărui invitat, fiecărui eveniment.

Pe locul 2 în top, acum că tot ai venit la TIFF, este cine-concertul eveniment Nosferatu. În 2022 aniversăm 100 de ani de Nosferatu, această capodoperă a genului horror, creată de regizorul F.W. Murnau și adusă la viață de muzica compozitoarei Simona Strungaru, în interpretarea Operei Maghiare din Cluj, condusă de dirijorul german Stefan Geiger. Totul pe fundalul castelului Bánffy din Bonțida. Frisoane… de plăcere asigurate!

Pe locul 3 în acest top mult prea scurt sunt retrospectiva si expozitia foto dedicate regizorului polonez Krzysztof Kieślowski. Acest maestru polonez aduce o sensibilitate și o sacralitate aparte prin cele 10 filme selecționate – de la primele lui filme din Polonia (The Scar), trecând prin exercițiul fascinant al Dekalog-ului din care sunt extrase A Short Film About Killing și A Short Film About Love, până la titlurile care i-au adus recunoașterea internatională (The Double Life of Veronique și trilogia Blue-White-Red). De neratat este și expoziția ‘People, places’ găzduită de Muzeul de Artă, cu o selecție de 40 de fotografii alb-negru realizate de însuși Kieślowski în anii lui de studenție în orașul polonez Łódź, completate de proiecția scurt-metrajului Talking Heads în care regizorul (ne) pune două întrebări simple dar atât de profunde: „Cine ești?” și „Ce îți dorești?”.

Paula Hotea, Sponsors Manager, în echipa TIFF de 20 de ani

Pentru mine, aceste lucruri sunt un must ori de câte ori vii la TIFF, indiferent de cât de des vii:

Proiecție în Piața Unirii – indiferent de filmul proiectat, sentimentul că te afli în fața unui ecran uriaș, în aer liber, cu cerul înstelat deasupra capului și înconjurat de 3.000 de oameni care urmăresc filmul cu sufletul la gură, este inegalabil!

Un cine-concert in curtea Castelului Banffy de la Bontida. Iar în acest an NOSFERATU se anunță un spectacol impresionant. Si daca va fi și lună plină, spectacolul „horror” va fi complet.

Cafea pe terasa de la Casa TIFF – și nu doar pentru că e foarte bună, dar te și poți întâlni și vorbi cu cei pe care i-ai văzut pe ecran.

Oana Bujgoi Giurgiu, Director Executiv TIFF

Și în acestă ediție vă propun o excursie la evenimentul special de marți, 21 iunie, de la Vlaha – Arkhai Sculpture Park, unde va fi proiectat un documentar despre Buena Vista Social Club și în consecință aș completa aceasta experiență cu concertul lui Eliades Ochoa de vineri, 24 iunie. E un noroc să fim contemporani cu legende și întâlnirea cu ele nu ar trebui ratată. Sper ca ceilalți colegi să vă fi recomandat filme, pentru că eu v-aș recomanda serile de muzică de la Muzeul de Artă și tot acolo târgul de design vestimentar si nu numai, din cadrul unei sectiuni a festivalului, TIFFashion, care pune în lumina costumul și creatorii lui.

Cristian Hordilă, Manager Festival

E greu să aranjezi un top 3 de recomandări din 10 zile atât de speciale, dar iată-l mai jos pe cel apropiat sufletului meu, într-o ordine aleatoare:

Vă recomand o seara de Film Food, mai exact seara de 20 iunie, dedicată Israelului. Pe lângă proiecția filmului Breaking Bread, cei 100 de norocoși care vor putea prinde bilete vor avea șansa de a gusta din bucatele pregătite de chef Omri Gil, care va sosi special din Israel pentru a pregătit un meniu autentic inspirat din film.

Recomand ca măcar o după masă de festival să o petreceți în curtea Muzeului de Artă. Anul acesta am pus foarte mult suflet în amenajarea acestei curți, astfel încât va fi un spațiu de întâlnire, perfect pentru a dansa la unul din concertele din curte sau a vedea filmele alese de Mihai Chirilov. PS: Păturicile sunt binevenite oricând în nopțile de TIFF.

Și vă mai recomand să nu ratați proiecția filmului Les Passagers de la nuit. Este un film blând și intim despre sufletele rănite și micile bătălii duse in viața de zi cu zi. Charlotte Gainsbourg interpretează rolul principal într-un mod cald și familiar care te face să te atașezi de ea, de toate emoțiile ei și de Parisul anilor 80.

Ioan Maxim, Head of communication

Dacă aș fi de baricada publicului, eu nu aș rata anul acesta Retrospectiva Krzysztof Kieślowski, acest regizor melancolic pe care nu am avut șansa să-l văd până acum pe marele ecran. Albastru e poate filmul care m-a impresionat cel mai tare în facultate, când Juliette Binoche se uită prin ecran la mine mi se pare că lumea în care trăim e cea mai bună dintre variantele posibile, chiar și doar pentru câteva ore.

Metronom, debutul lui Alexandru Belc, recent premiat la Cannes, e alt film pe care nu aș vrea să-l pierd la TIFF 2022. Părinții mei au fost adolescenți în anii 70 și cred că această poveste de iubire mă va ajuta să-i înțeleg mai bine. Știu că e o așteptare idealistă, dar nu pot să scap de ea de când am citit prima dată despre film.

Și ceva mai pe distracție – concertul lui Eliades Ochoa, căci de când nu am mai dansat sub cerul liber? Nici eu nu mai știu, dar mi-am eliberat programul pentru această experiență cubaneză. Sper să bage și niște melancolie, e clar că asta caut.

Foto: PR

