Top 10 cele mai proaste filme ale anului (de până acum)

În fiecare vară ne place să înșirăm un top cu cele mai proaste filme ale anului, nu neapărat ca să le facem de rușine, ci ca să te avertizăm înainte de a decide să cumperi un bilet la cinema. Pentru că e vară, oferta e generoasă, distribuitorii așteptând toamna pentru lansările serioase. Între timp, însă, iată care sunt peliculele care s-au înscris cu succes pe lista noastră. Și care, dacă ești foarte plictisită, pot să fie totuși niște pretexte bune să pierzi timp. Doar să nu spui că nu ți-am spus.

1. Serenity

Plin de clișee ridicole, cu un conflict dezamăgitor și cu doar câteva idei care ar merita să fie luate în seamă, filmul este mai degrabă absurd decât bizar. Adică e o pierdere perfectă de timp și de talent, pentru că nici Matthew McConaughey, nici Anne Hathaway, nici Diane Lane și nici Djimon Hounsou nu sunt puși la treabă de regizorul și producătorul Steven Knight.

2. Replicas

Acest thriller SF regizat de Jeffrey Nachmanoff după Stephen Hamel spune povestea unui om de știință care încearcă să își readucă la viață membrii familiei, după ce aceștia mor într-un accident. Și chiar dacă asta poate fi o temă etică interesantă, Keanu Reeves nu reușește să o exprime cu succes, iar faptul că filmul se ia mult prea mult în serios nu ajută deloc. Dar măcar nu e previzibil!

3. The Professor

De la bun început acesta e un film cu Johnny Depp și trebuie să recunoaștem că e nevoie de o doză de curaj (sau de inconștiență) din partea oricărui regizor care se încumetă să folosească un actor care a) a devenit un clișeu ambulant și b)e acuzat de fosta sa soție de acte de violență. Ideea e că Depp joacă rolul unui profesor care află că mai are doar 6 luni de trăit și încearcă să le speculeze la maximum – dar Johnny nu e convingător în rol. Doar că nici măcar nu e vina lui, pentru că întreg scenariul pare să fie lipsit de sens.

4. The Curse of La Llorona

Acest horror supranatural face parte din The Conjuring Universe și este o dezamăgire, adică un film făcut anume pentru a face bani la box office, asta deși fanii genului sunt însetați după o producție care să facă cinste specificului horror. Folosing legenda mexicană populară La Llorona, pelicula nu reușește nici măcar să creeze o Llorona de speriat, dar măcar Linda Cardellini a fost lăudată pentru rolul ei.

5. The Hustle

Comedia lui Chris Addison reface, dintr-o perspectivă feminină, Dirty Rotten Scoundrels din 1988, și le are în rolurile principale pe Anne Hathaway și Rebel Wilson, care vor să îl fraierească pe un milionar. Dacă în Scoundrels Michael Caine și Steve Martin reușeau să fie amuzanți, acum cele două actrițe din rolurile principale nu par să aibă deloc chimie între ele, darămite să fie și nostime – așa că nu e de mirare că The Hustle se califică printre cele mai proaste filme ale anului. În plus, pentru Hathaway iată că se conturează un al doilea eșec răsunător al anului.

6. After

Realizat după povestea din genul young adult scrisă de Anna Todd, filmul părea să aibă toate premisele să fie măcar un succes de box office, dacă nu mai mult. Doar că aici e vorba despre o relație abuzivă care e portretizată drept dezirabilă, personajele au profunzimea unor stereotipuri cu vieți fantasmagorice, și nici nu reușesc să ne facă să empatizăm cu vreunul dintre ele. Cât despre final, e mai mult decât previzibil. Josephine Langford și Hero Fiennes-Tiffin nu au făcut cele mai bune alegeri atunci când au decis să apară în acest film.

6. The Silence

Un film horror lansat de Netflix care îi are în rolurile principale pe doi actori foarte talentați (Stanley Tucci și Kiernan Shipka), The Silence se înscrie cu succes printre cele mai proaste filme ale anului, cu intriga lui obosită (este un horror în care lumea este atacată de niște creaturi ghidate de sunete, iar Kiernan este o adolescentă surdă care încearcă, alături de familia ei, să găsească adăpost). Însă totul este plictisitor aici, scenariul nu reușește să satisfacă nici măcar fanii genului, iar finalul este în întregime dezamăgitor.

8. Dark Phoenix

Pentru că trebuia să se regăsească și un film Marvel în acest top cu cele mai proaste filme ale anului, iată că a venit momentul lui. Dark Phoenix se bazează pe o distribuție spectaculoasă (James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Jessica Chastain) și cam atât. Relațiile dintre personaje par forțate, nici măcar machiajul sau efectele speciale nu reușesc să impresioneze, cât despre acțiune, mai bine să nu mai vorbim. Regizat fără inspirație, fără ritm și fără ca actorii să primească șansa de a lucra cu material de calitate, Dark Phoenix nu e nici măcar distractiv.

9. Hellboy

Cu un personaj deja arhicunoscut și popular, filmul părea că are deja un ingredient care să îi garanteze succesul. Ei bine, nu este cazul, iar Hellboy nu e altceva decât un eșec masiv deghizat în film de acțiune. Criticii au anunțat că pelicula ratează aproape toate lucrurile care ar fi putut să o transforme într-un succes, de la povestea neinspirată la tonul neconvingător, la personajul negativ care nu prea reușește să sperie pe nimeni și la simțul umorului… care lipsește cu desăvârșire. Nici filmările și efectele nu o duc mai bine, așa încât și Hellboy se califică printre cele mai proaste filme ale anului.

10. The Haunting of Sharon Tate

Pentru că au trecut 50 de ani de la crimele din Los Angeles ale găștii sinistre a lui Charles Manson, era clar că Hollywood-ul va găsi pretextul perfect pentru a specula povestea. Cum a făcut-o, însă, e altceva. Iar The Haunting of Sharon Tate este probabil cea mai slabă dintre peliculele inspirate de acele triste evenimente. Cu prea multă violență gratuită, fără respect pentru victimele de atunci, filmat și montat fără inspirație, și cu un scenariu care nu i-a pus deloc într-o postură confortabilă pe actori, The Haunting of Sharon Tate este un exemplu perfect de mai bine nu'.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro