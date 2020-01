THE WITCHER: noul serial fantasy pe care mulți îl compară cu Game of Thrones

Cel mai nou serial fantasy produs de Netflix, The Witcher, și-a construit un fanbase puternic încă de la anunțul că adaptarea cărților va deveni în sfârșit o narațiune vizuală. Cine sunt aceștia? Ei bine, fanii se împart în cei care au citit romanele scrise de autorul polonez Andrzej Sapkowski, cei care au descoperit jocul video The Witcher, și cei pasionați de filmele fantasy, în căutare de noi aventuri și discuții interminabile cu prietenii lor, despre plot twist, prestația actorilor și efectele speciale.

Odată cu publicarea trailer-ului oficial, valurile de opinii au luat cu asalt secțiunile de comentarii și forumurile online, multe dintre ele subliniind entuziasmul unui nou show ce urma să fie binge watched de toți cei curioși. Trecând printre păreri, am observat o grămadă de oameni care aduceau în discuție seria Game of Thrones și cum The Witcher urma să înlocuiască obsesia globală creată de David Benioff și D.B. Weiss.

Acum câteva săptămâni am fost la Londra pentru a pune câteva întrebări actorilor din rolurile principale și producătorilor, care au reușit cu succes să transpună în imagini mitologiile europene prezentate în cărți și au obținut încredere totală din partea lui Andrzej Sapkowski pentru a crea un serial pe placul fanilor genului. În ceea ce privește comparația cu Game of Thrones, Lauren Schmidt Hissrich, creatoarea serialului, spune că a uimit-o asocierea dintre cele două adaptări, din simplul motiv că narațiunea este complet diferită, însă speră ca The Witcher să prezinte la fel de mult interes așa cum a făcut-o Game of Thrones.

Freya Allan, actrița care o interpretează pe Ciri, prințesa din Cintra, crede că este o comparație ce a venit în mod natural, având în vedere că ambele serii au la bază stilul fantastic, provenite din scriitura unor mari autori, George R. R. Martin și Andrzej Sapkowski, ambii câștigători ai celui mai prestigios premiu acordat ficțiunii și artei de acest gen, World Fantasy Award.

Anya Chalotra a obținut rolul vrăjitoarei Yennefer din Vengerberg, al cărei parcurs nu este deloc unul previzibil, impresionând prin complexitatea caracterului. Anya spune că a luat personajul ca pe o provocare, o curiozitate nemărginită de cum va avea să exploreze etapele cheie din viața lui Yennefer: „Este cea mai mare provocare pe care am întâmpinat-o. Am vrut să vedeți mai mult din personaj pe ecran. Am 20 de ani și a trebuit să interpretez un personaj de 14 ani. Trebuie să marchezi acele momente în care se maturizează. Trebuie să ții cont de experiența de viață pe care a avut-o, de modul în care reacționează, de cum vede lumea. Trebuie să mă concentrez ca oamenii să vadă acele schimbări și acea evoluție.'

Lauren Schmidt Hissrich vorbește cu intensitate în voce despre Yennefer, admițând că este personajul în care se regăsește: „Am rezonat cu modul în care Yennefer este prezentată (cel puțin în cărți) ca această femeie puternică, independentă. Și totuși, ascunde un secret. Iar ceea ce am ales noi să facem în serial a fost să săpăm adânc în acel secret. Și să aducem publicul lângă personaj. Deci nu este întoarcerea la ceva, ești pus în locul ei, să trăiești alături de ea toate acele momente. Iar pentru mine, în ceea ce privește toate personajele, feminine sau masculine, înțelegerea slăbiciunilor și a fricilor transformă personajele în oameni reali, multidimensionali.'

Rezultatul final este atât de bine pus la punct încât nu ne-am putea imagina alți actori în distribuție, cu atât mai puțin pe cei principali. Freya ne-a povestit că în timpul audiției a fost destul de confuză, neștiind exact ce rol se străduiește să obțină: „Tot parcursul audiției a fost foarte confuz, trebuie să recunosc. Nu știam cu exactitate pentru ce personaj sunt acolo. Mi s-a spus la un moment dat că dau o audiție pentru rolul lui Marilka, iar apoi, a doua zi, am primit un telefon prin care eram anunțată că Alik (n.r. Sakharov, regizor) vine cu o echipă de producători din L.A. să mă vadă pentru Ciri, iar eu știam că Ciri este un personaj principal. Așa că am acceptat. Dar eram puțin confuză. Mă gândeam, ok, deci am primit două roluri? A fost o experiență ciudată, dar iată-mă aici, în final, sunt Ciri, nu Marilka.'

Pentru Henry Cavill, cunoscut pentru rolul lui Superman din Man of Steel, iar acum pentru Geralt din Rivia din The Witcher, lucrurile au fost cât de poate de clare: va obține cu orice preț rolul, chiar dacă prețul înseamnă să-și sune agentul de câteva ori pe zi să întrebe dacă a primit deja un răspuns din partea echipei. Așa cum spune Lauren, nu mai puțin de 207 actori au venit la audiție, iar Henry nu a fost acceptat imediat după ce s-a arătat interesat de rol, însă după epuizarea celorlalte variante, a fost clar pentru toată lumea că nu exista cineva mai potrivit (mai ales că Henry era deja familiarizat cu jocurile video, iar mai târziu a citit și cărțile, pentru o mai bună înțelegere a personajului):

„Am ascultat diverse interpretări ale scenariului. Dar cred că există un aspect foarte greu de atins în personajul lui Geralt, chiar și mai greu de pus în cuvinte. Are această seriozitate și stoicism, dar și un umor specific. Este un personaj care se vede drept un erou, dar în mod evident are o parte întunecată. Când în sfârșit l-am avut pe Henry Cavill la audiții, citind scenariul, după ceilalți 207 candidați, nu a mai existat nicio urmă de îndoială.'

Henry Cavill a lucrat ceva timp la modelarea unei voci care să reprezinte în profunzime personajul, să simtă că asocierea dintre aspect și sunet nu poate fi combătută. Chiar dacă Lauren l-a sfătuit să-și păstreze accentul (pentru că, așa cum spune chiar ea, „dacă privești povestea vei vedea o varietate de accente; Continentul este un loc foarte mare, oamenii călătoresc dintr-o parte în alta, deci este un amestec de origini'), Henry a luat în serios misiunea de a aduce în fața publicului un Geralt cât mai veridic și cât mai apropiat de imaginea pe care fanii și-au conturat-o în minte atunci când au citit cărțile.

Serialul fantasy este înrădăcinat în familie, astfel că urmărește parcursul a trei orfani, cu vieți interconectate: Geralt, un vânător de monștri ce-și pune la dispoziție serviciile oricărui locuitor al Continentului dispus să plătească, Yennefer, o tânără cu puteri magice, a cărei evoluție merită privită îndeaproape, și Ciri, prințesa care pleacă în căutarea destinului.

Dincolo de scenele de luptă, monștri și intrigă, Freya găsește cu adevărat importante momentele de dialog, când poți simți personajul, când poți citi emoția în ochi și ești indus în reverie: „Fanteziile nu trebuie să fie construite doar din acțiune, doar din CGI (n.r.: Computer Generated Imagery), pentru că își pierd din farmec. Câteodată, frumusețea se găsește în simplitate.'

Spre bucuria și nerăbdarea fanilor, cel de-al doilea sezon a fost deja anunțat, urmând ca filmările să înceapă în primăvara acestui an.

Foto: PR

