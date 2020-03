The Loudest Voice: serialul care îți arată cum ești mințit la TV

Am început să privesc The Loudest Voice pe HBO GO cu ceva timp înainte de premiera TV, așa încât l-am și terminat până astăzi și sunt în măsură să comentez un pic acest show care nu va face istorie, dar care reușește să facă lumină asupra felului în care televiziunea a fost cel dintâi (și poate cel mai important) furnizor de fake news, care avea să schimbe soarta unor cicluri electorale și să contribuie decisiv la divizarea societății de azi.

Cum sunt o fană declarată a dramelor politice reale (și a felului în care sunt ele portretizate în filme și seriale), am sărit din prima pe oportunitatea de a vedea o miniserie care spune istoria Fox News și a fondatorului său, temutul, inteligentul, maleficul, prădătorul Roger Ailes. Pornind emisia în toamna lui 1996, la inițiativa lui Rupert Murdoch (miliardarul care a creat un imperiu media celebru, printre altele, pentru urmăriri cu paparazzi și spargeri ale telefoanelor celebrităților), Fox News a devenit în câțiva un pion important în piața media din SUA, bătându-se pentru audiență cu posturi consacrate precum NBC sau CNN (și depășindu-le).

Cum s-a întâmplat asta vedem din serial (cel puțin noi, cei care nu suntem neapărat familiarizați cu canalele americane) – Murdoch a creat postul și l-a pus în fruntea lui, dându-i mână liberă, pe Roger Ailes, un om cu vechi rădăcini în media și cu rădăcini încă și mai adânci în zona campaniilor electorale ale politicienilor republicani. Ailes a fost cel care a decis că Fox News va fi un canal dedicat unui public conservator și care a hotărât și că publicul acesta va fi servit fix cu ceea ce vrea să audă, lucrul acesta devenind poate cea mai importantă politică a postului.

În The Loudest Voice, sinistrul Ailes (și voi dezvolta imediat motivele pentru care este sinistru) e întruchipat de Russell Crowe. Machiat din belșug, purtând felurite proteze care să îl facă mai corpolent, răsuflând greu și urlând sau manipulându-și partenerii sau angajații, Crowe e credibil și ar fi fost încă și mai și dacă nu ar fi fost în permanență cufundat în prea mult machiaj (la fel se întâmplă și cu Sienna Miller, care o joacă pe soția lui Ailes, filmată din această cauză mai mult în semi-întuneric). Dar își face totuși treaba și ne arată de câtă inteligență, persuasiune și de câte planuri e nevoie ca să schimbi lumea, chit că o schimbi în rău. Cât de nesuferit e Roger Ailes în The Loudest Voice, nu ai cum să nu te gândești că trebuie să fi fost încă și mai rău în viața reală, și să nu admiri, în același timp, viclenia cu care își pune în aplicare planurile și înțelegerea resorturilor care îi fac pe oameni să creadă anumite lucruri și să acționeze în baza acestor credințe.

Miniseria ne arată câteva momente critice din existența Fox News – felul în care televiziunea a redat on air atacurile de pe 11 septembrie, prima alegere a președintelui Obama și, în cele din urmă, campania electorală a lui Donald Trump sunt doar câteva exemple de manipulare care probabil că, între timp, au ajuns să se predea în școlile de jurnalism. Doar că Ailes nu făcea jurnalism, ci controla cu atenție și pricepere un mecanism de care el însuși beneficia: un sistem întemeiat pe minciună, lăcomie și insinuări capabile să stârnească dezbateri.

Și chiar cu ajutorul neprețuit al acestui tip de jurnalism' a ajuns America de azi o țară atât de divizată, instabilă, în care drepturile omului sunt mai mult sloganuri decât realități. Dacă stăm să ne uităm la cele mai marcante teorii ale conspirației care și-au pus amprenta în ultimii ani pe politica americană, e lesne de văzut care sunt cele alimentate sau chiar născute în studiourile Fox News – de la supoziția că Barack Obama nu ar fi fost american și până la scandalul emailurilor care i-a adus eșecul lui Hillary Clinton la alegerile din 2016, Fox News a pus umărul cu entuziasm la mânjirea candidaților democrați cu cele mai dubioase acuzații.

Dar poate că povestea din The Loudest Voice nu ar fi fost spusă nicicând dacă nu ar fi existat și oameni care fac alt tip de jurnalism – cel care a dat în vileag toate mașinațiile lui Roger Ailes și care a contribuit direct și la realizarea acestui serial (în fapt o ecranizare după cartea lui, The Loudest Voice in the Room) este jurnalistul Gabe Sherman, care e, și el, un pion în serial, cât să ne dăm seama că mereu au existat oameni suspicioși față de activitățile lui Ailes și ale televiziunii sale, dar prea puțin ca să înțelegem cum s-a derulat investigația lui.

Însă la aflarea poveștii despre manipulare, minciună, hărțuire și abuz a lui Roger Ailes a mai contribuit cineva – Gretchen Carlson, angajată Fox News jucată de Naomi Watts, cea care l-a înregistrat pe Ailes pentru mai bine de un an în timp ce acesta o hărțuia sexual și care, în cele din urmă, a și depus plângere împotriva lui și a ajutat la debarcarea lui de la cârma Fox. Gretchen Carlson, alături de Laurie Luhn (Annabelle Wallis), este printre multele victime ale abuzurilor sexuale ale lui Ailes; iar dacă Carlson a scăpat ușor, pentru Luhn, cum se vede din miniserie, anii la Fox News au fost un coșmar care ar putea fi descris cel mai bine drept sclavie sexuală.

Până la urmă, The Loudest Voice (realizat de Tom McCarthy – Spotlight –; și Alex Metcalf – Sharp Objects) este povestea unui personaj oribil, ale cărui credințe au afectat viețile a milioane de oameni și ale cărui acțiuni nu au fost vreun moment motivate de intenții bune, ci de paranoia, lăcomie și de o beție a puterii atât de nocivă încât și azi mai face victime, la ceva timp după ce Ailes a murit. Și e de văzut pentru cei dintre noi care nu stau nicicând să se gândească la motivațiile celor care ne servesc, zi de zi, știrile și felurile în care ar trebui să ne raportăm la ele.

Foto: HBO

Citește și:

Anatomia particulei de glitter

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro