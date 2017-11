Tendintele masculine intre mit si realitate

In ultimii zece ani am fost intrebat de sute de mii de ori (nu exagerez) ce se intampla cu moda masculina. Majoritatea barbatilor pe care ii cunosc (amici, prieteni, colegi) nu prea intelegeau cum arata si unde traieste masculul care poarta tocuri semnate Rick Owens, care plateste 8.000 de euro pentru o rochie din brocart de la Alexander McQueen, care poarta salopete din latex si denim de la Vetements. Si lista poate continua.

E foarte adevarat ca s-a intamplat o feminizare a modei masculine, la fel cum s-a intamplat si o masculinizare a modei feminine. Dar trebuia sa se intample asta – antropologic vorbind, nevoia de fluiditate a genului e similara cu cea de aer. Intr-o societate care se obisnuise sa condamne prea usor barbatii efeminati, trebuiau sa apara astfel de sincope aparente sau femei cu o estetica masculina, brutala, pentru a le demonstra celor multi ca prea putin importa sexul sau orientarea sexuala.

Multi scriitori au atacat direct aceasta problema. Ultimul care imi vine in minte, Ian McEwan, are in Gradina de ciment un pasaj superb care descrie realitatea confuziilor si prejudecatilor sexuale & emotionale ale societatii civilizate: „Fetele pot purta blugi si isi pot taia parul scurt pentru ca e bine sa fii baiat, e ca o promovare. Pentru un baiat e degradant sa arate ca o femeie, spui, pentru ca in secret crezi ca e degradant sa fii femeie.“

Asta s-a intamplat si in moda – era nevoie de bocanci cu toc, topuri tip rochii, blazere minuscule, din dantela, purtate de barbati, doar pentru a trage un semnal de alarma. Pentru ca nu prea le cumpara nimeni, sa fim seriosi. In tarile civilizate, fashion editorii, stilistii, influencer-ii si bloggerii le primesc, segmentul de clienti reali fiind aproape inexistent.

Mult mai relevanta este scena street style, acolo unde adolescenti din Rusia, Polonia sau aiurea lanseaza trend-uri pe banda rulanta. Este vorba despre adolescenti normali, care reusesc sa transforme orice piesa second hand intr-un obiect al dorintei, astfel incat designeri celebri ajung sa o reproduca, un sezon mai tarziu, si sa o vanda la preturi fabuloase.

