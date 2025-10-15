Prima Dată, noul podcast Ringier România, a debutat cu un episod care a avut-o ca invitată pe Andreea Raicu

Prima Dată este cea mai nouă producție Ringier România, realizată în colaborare cu jurnalista Raluca Hagiu.

Prima Dată este un nou podcast în portofoliul producțiilor video Ringier România, realizat în colaborare cu jurnalista Raluca Hagiu. Cu o frecvență bilunară și difuzat duminica, de la ora 20:00, podcastul Prima Dată este o invitație la descoperire, curaj și autenticitate. Fiecare episod aduce în fața publicului conversații cu oameni care inspiră, care se reinventează și demonstrează că orice început are puterea de a transforma vieți.

Pentru prima ediție a podcast-ului Prima Dată, Raluca Hagiu a avut-o ca invitată pe Andreea Raicu, antreprenoare și fostă prezentatoare de televiziune și model. Alte ediții vor consta în interviuri cu vedete și psihoterapeuți, elite creative, biohackeri sau experți din strănătate, scopul producției fiind acela de a deschide conversații oneste, profunde și emoționante despre acele experiențe care pot schimba un destin, conform motto-ului care spune că Totul începe cu Prima Dată. Această primă ediție a fost susținută de De’Longhi România.

„Bună, sunt Raluca Hagiu, sunt jurnalist și vă urez bun venit la podcast-ul Prima Dată. Prima Dată aduce oameni care inspiră, oameni care se reinventează mereu și care dovedesc că orice primă dată poate schimba vieți, pentru că totul începe cu prima dată. Astăzi am o invitată foarte specială pe care o cunosc de 24 de ani, de când am făcut primul nostru interviu împreună. Femeie de afaceri, fostă prezentatoare TV și una dintre cele mai ambițioase și perseverente femei pe care le cunosc. Inspiră mii de oameni la conferințe prin site-ul său și prin brand-ul de fashion recunoscut pentru rochiile elegante. Astăzi invitatul meu este Andreea Raicu.”, a început gazda prima ediție a proiectului.

Ediția de debut a podcast-ului Prima Dată a acoperit numeroase subiecte legate de viața Andreei Raicu, de la cariera sa în televiziune la începutul aventurii sale în lumea antreprenoriatului, dar a cuprins și confesiuni intime legate de descoperirea personală. Astfel, Andreea Raicu a dezvăluit și motivele pentru care a mers pentru prima dată în viață la terapie. „Intrasem în televiziune. Și era dintr-o dată foarte mult. Și nu am știut cum să gestionez atât de mult. Au apărut paparazzi. Eu eram o fată de acasă de la mine, cu o viață cât se poate de liniștită și de simplă. Și dintr-o dată foarte multă atenție, foarte multe comentarii, toată lumea aștepta cu părerea, într-un fel sau altul. Nu în cele mai frumoase moduri, de multe ori. Și n-am înțeles, m-a copleșit. A fost foarte mult pentru cineva la 19 ani. și am început să merg la terapie pentru că n-am știut cum să gestionez. Era prea mult. Nu înțelegeam ce să fac cu toată atenția asta și cu… De ce unii oameni spun lucrurile despre mine, eu, care nu le-am făcut? De ce îmi atribuie niște cuvinte, mi-adresează niște cuvinte foarte agresive? A fost cumva șocant pentru mine să intru în această lume și să văd cum dintr-o dată ești in the spotlight și toată lumea își dă cu părea despre tine în toate modurile posibile. și am avut nevoie de un pic de suport să înțeleg ce se întâmplă.”, a declarat Andreea Raicu.

„Probabil că, dacă n-aș fi fost atât de sensibilă și veneam dintr-o familie în care toate lucrurile nu erau chiar așa… Am fost crescut ca o prințesă, să nu mă deranjeze nimic. Și dintr-o dată… Și nu înțelegeam de ce îl spune niște oameni lucruri urâtă despre mine”, a continuat Andreea Raicu în prima ediție Prima Dată. Vezi continuarea discuției pe YouTube.

Foto: Ringier România

