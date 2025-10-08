Budapest Fashion Week 2025 confirmă vitalitatea modei central-europene

Ediția din acest an a Budapest Fashion Week a reunit designeri consacrați și nume emergente din regiune, oferind o imagine coerentă a creativității și profesionalismului modei central-europene.

  Georgescu Daria

Ediția BCEFW din septembrie a confirmat statutul Budapestei ca centru al modei central-europene. Un eveniment care a adus împreună designeri consacrați, tineri absolvenți și o industrie în plină maturizare, într-o atmosferă care a respirat energie, profesionalism și eleganță.

Săptămâna modei de la Budapesta, desfășurată între 1 și 7 septembrie, a reunit peste 100 de designeri din Ungaria și din regiune, din țări precum România, Slovenia, Serbia, Cehia, Slovacia și Ucraina. Organizat pentru a 16-a oară de Hungarian Fashion & Design Agency (HFDA), evenimentul a depășit granițele unei simple platforme de prezentare și s-a transformat într-un hub real al industriei creative central-europene.

Anul acesta, accentul a fost pus pe generația tânără de designeri maghiari. Pentru prima dată, colecțiile de absolvire ale universităților MOME (Moholy-Nagy University of Art and Design) și METU (Budapest Metropolitan University) au fost incluse în programul oficial, oferind absolvenților șansa de a debuta pe o scenă profesională internațională. Show-urile acestora, desfășurate la Muzeul Național al Ungariei și pe campusul MOME, au fost printre cele mai apreciate momente ale săptămânii și demonstrații clare de gândire vizuală nouă, curaj conceptual și coerență tehnică.

„Este o misiune importantă pentru BCEFW să ofere o platformă noii generații de talente. Integrarea universităților de profil în programul oficial arată că educația de modă și industria pot funcționa împreună, în beneficiul întregului sector”, a declarat Zsófia Jakab, CEO HFDA și comisar ministerial pentru dezvoltarea industriilor creative.

Pe lângă debutanți, aproximativ 60% dintre brandurile participante au fost tinere, parte din categoriile Young Talents și New Generation, în timp ce Fashion Hub, găzduit la National Dance Theatre, a reunit workshop-uri, mese rotunde și expoziții dedicate sustenabilității, inovației și noilor forme de expresie în modă. Tot acolo, Ryan Thomas Roth, o voce importantă din industria internațională de beauty, a vorbit despre conexiunile dintre povestea personală și succesul global, iar parfumerul Zsolt Zólyomi a susținut o prezentare despre arta olfactivă contemporană.

Am fost cazată la Dorothea, un hotel cu arhitectură istorică și design contemporan, semnat de Lissoni & Partners, care reflectă perfect spiritul Budapestei: tradiție reinterpretată modern. Într-una dintre zile, am încercat tratamentul facial Omorovicza, inspirat din apele termale maghiare, o experiență de lux discret care sintetizează perfect eleganța capitalei, pe care-l recomand cu drag.

Echipa BCEFW de anul acesta a fost una dintre marile surprize: impecabil organizată, profesionistă, cu o atenție remarcabilă pentru detalii. Fluxul dintre venue-uri, coordonarea modelelor, timingul prezentărilor, totul a funcționat cu precizie. Show-urile s-au desfășurat la Millenáris Building D, Apollo Gallery și National Dance Theatre, iar orașul s-a transformat pentru o săptămână într-un festival al modei: peste 50 de evenimente conexe, pop-up-uri, expoziții, brunch-uri tematice, conferințe și prezentări, au avut loc în diferite puncte ale capitalei.

România a fost reprezentată de Medeea, brandul creat de Medeea Ene, care a prezentat colecția SS26 „Untitled”. Piesele au combinat materiale naturale și inserții metalice într-o compoziție fluidă, în care fragilitatea și forța coexistă într-un echilibru subtil. O estetică matură, dar liberă, care plasează brand-ul într-un registru contemporan, lucid și rafinat.

Printre brandurile maghiare consacrate s-au remarcat Nanushka, cu o colecție care explorează sustenabilitatea printr-un minimalism sofisticat, și Aeron, care a continuat să lucreze pe direcția formelor fluide și a confortului elegant. Kata Szegedi a adus reinterpretări ale materialelor vintage, în timp ce Nubu Studio a propus o estetică curată, arhitecturală. Alte branduri, precum Artista (Katalin Imre, Nóra Rácz, Katalin Stampf), SLANGSLANG (Szonja Lang), Lan Krebs, Atelier Musa, Iva Ivanovic, Ivana Tokin, Jerry Fürst, Petra Weingart, Sila Kejžar și Timotej Bistan, au completat tabloul cu direcții variate, de la croieli conceptuale la experimente materiale și povești personale traduse vizual.

Sustenabilitatea a rămas unul dintre pilonii centrali ai evenimentului, cu inițiative concrete: colectarea materialelor textile și a pantofilor în parteneriat cu Mohu MoL Waste Management și integrarea proiectelor de upcycling în programul oficial. Au fost organizate workshop-uri de design responsabil, expoziții de artă textilă contemporană și conferințe despre inteligență artificială și patrimoniu cultural, semn că moda din regiune își asumă și un rol de reflecție.

Budapest Fashion Week 2025 a fost, fără îndoială, mai mult decât o succesiune de show-uri. A fost o demonstrație de forță, viziune și colaborare. Un eveniment care a reușit să aducă la aceeași masă educația, design-ul, tehnologia și arta, și care a arătat că moda central-europeană are o voce distinctă, sigură pe sine și tot mai vizibilă în peisajul internațional.

Citește și: Stella McCartney SS26 aduce luxul responsabil în prim-plan

Foto: PR

