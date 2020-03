Motorola a readus pe piață o versiune ultra-modernă Razr, telefonul care acum 15 ani era un simbol fashion și care a definit o parte din cultura pop. Îți aduci aminte cu siguranță de Moto Razr V3, care venea într-o gamă variată de culori, dar și de modelul Razr V3i D&G, ediție limitată, care nu putea trece neobservat. Razr V3i D&G era un must-have, care putea fi cumpărat din magazinele Dolce&Gabbana.

Fiecare dispozitiv era numerotat individual, iar cei doi designeri italieni și-au pus amprenta asupra telefonului printr-un finisaj distinctiv auriu, o sonerie polifonică și un videoclip care ilustra 20 de ani de istorie a brand-ului Dolce&Gabbana.

A fost, poate, printre primele momente în care tehnologia și moda s-au asociat și au arătat că pot cuceri lumea.

Cu marginile sale elegante și cu tastatura metalică, Razr a ieșit în evidență dintr-o serie de telefoane generice flip și a făcut ca Motorola să fie un brand cool. De altfel, Motorola Razr era telefonul preferat al vedetelor, David Beckham, Bono și Paris Hilton fiind doar câțiva dintre cei care îl utilizau. Ca o confirmare a popularității, trebuie spus că la începutul anilor 2000, în aproape patru ani, Motorola a vândut peste 130 de milioane de unități Razr, devenind unul dintre cele mai îndrăgite și iconice telefoane din lume.

Pentru mulți, Razr a fost primul telefon mobil, dar versiunea lui de acum vine să impresioneze printr-o tehnologie nouă, oferind utilizatorilor o experiență unică și, totuși, familiară.

Telefonul care a marcat o generație aduce acum un plus de rafinament și ingeniozitate smartphone-urilor, într-un mod deosebit. În timp ce majoritatea telefoanelor devin din ce în ce mai mari, Razr propune un concept compact, cu un design distins și portabil, care îl face ușor de ținut în buzunar sau într-o geantă clutch, de dimensiuni mici.

Și asta sigur impresionează, pentru că atât femeile, cât și bărbații, indiferent de stilul pe care îl adoptă, apreciază confortul.

Noul Razr nu face rabat nici de la inovațiile tech. Smartphone-ul vine echipat cu o cameră principală de 16 MP, iar display-ul Quick View interactiv extern de 2,7 inci este destinat unei interacțiuni rapide, direct din mers, cu informațiile importante pentru tine. Display-ul extern permite apelarea unor contacte, răspuns la mesaje, plăți rapide, control pentru muzică, utilizarea Google Assistant și accesarea setărilor personalizate, dar și posibilitatea de a face selfie-uri, toate acestea fără a fi necesară deschiderea clapetei telefonului.

Trebuie să recunoaștem că Motorola Razr este smartphone-ul care îmbină elemente vechi cu unele noi și originale, pentru a crea un dispozitiv îndrăzneț și inovator, care ne place. Motorola Razr mai departe de faptul că ne introduce într-o lume a minunilor tehnicii, de la flexibilitatea ecranului, la portabilitate, specificații de top și alte trucuri tech, ne poartă într-o călătorie a timpului reușind să reinventeze un simbol retro într-un mod cât mai autentic și futurist.

Cu siguranță că Razr-ul, care vine cu un ecran tactil gigant și cu un design remarcabil, va avansa cu îndrăzneală în topul preferințelor celor care sunt trend-setters. Pentru că Razr se poartă cu atitudine, aduce un plus de personalitate și atrage privirile. Un brand cu o încărcătură simbolică deosebită aduce împreună tehnologia revoluționară cu amintirile îndrăgite ale primului nostru telefon mobil și reușește să ne atragă atenția asupra smartphone-ului ca un fashion statement. Motorola Razr promite să recâștige rapid statutul de la începuturile sale, de reper pentru fashionistas și anyone whos anyone. Well done, Razr! Hello Moto!

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro