Astazi, foarte putini rinoceri supravietuiesc in afara parcurilor nationale si a rezervelor din cauza braconajului persistent. Din momentul in care mama a fost ucisa, puiul de rinocer trebuie sa fie salvat in 24 de ore pentru a supravietui. Pentru a contribui la protejarea rinocerilor pe cale de disparitie, Maria Nila lanseaza o initiativa pe 1 noiembrie, Ziua Mondiala a Veganilor in colaborare cu The Perfect World Foundation.

Maria Nila nu crede ca animalele ar trebui sa faca parte din vanitatea umana, motiv pentru care produsele noastre pentru ingrijirea parului sunt 100% vegane. Cu toate acestea, cauza noastra nu se opreste aici. De asemenea, este important pentru noi sa contribuim in alte moduri pentru o lume mai prietenoasa.

Ziua Internationala a Veganilor este o miscare globala care sarbatoreste beneficiile veganismului pentru oameni, animale si mediu. In acest an, Maria Nila a decis sa puna in evidenta rinocerii pe cale de disparitie. Impreuna cu organizatia de caritate pentru animale salbatice The Perfect World Foundation, vom contribui la sprijinirea Sanctuarului pentru rinocerii salbatici, a carei misiune este salvarea rinocerilor orfani. Acest lucru se realizeaza prin oferirea unui mediu total sigur, unde pot creste, rataci si reproduce pentru a se asigura ca vor exista mereu rinoceri in Africa.

In perioada 1 – 10 noiembrie, Maria Nila va dona profitul aferent comenzilor efectuate pe marianila.com catre sanctuarul de rinoceri.

Sanctuarul pentru rinoceri salbatici este situat in Mpumalanga, Africa de Sud, unde centrul de tratament si reabilitare poate oferi ajutor animalelor ranite sau orfane pana cand sunt suficient de bine pentru a fi eliberate in salbaticie intr-o zona protejata, departe de potentiali braconieri si alte amenintari. Impreuna putem face o schimbare. Citeste mai multe despre program aici: theperfectworld.com/savetherhino

Maria Nila ofera o gama larga de produse de ingrijire a parului si protectie a culorii acestuia destinate hairstylistilor din intreaga lume. Produsele Maria Nila sunt 100% vegane, produse in Suedia, sunt netestate pe animale, nu contin sulf sau parabeni, garantand cea mai inalta calitate atat a ingredientelor cat si a ambalajelor.

Produsele Maria Nila sunt certificare de Leaping Bunny, Peta si Vegan Society. De asemenea, toate ambalajele de la Maria Nila sunt compensate climatic prin Plan Vivo si prin furnizarea de produse profesionale de inalta calitate, Maria Nila face un pas ia inspre spre o lume mai durabila si mai prietenoasa.

Produsele pentru ingrijirea parului Maria Nila sunt disponibile exclusiv in Romania la profihairshop si online pe profihairshop.ro si www.marianila.com.

