RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie

RUSALKA, regizat de Claudiu Mitcu, un film care abordează tema înaintării în vârstă şi a înfruntării regretelor trecutului, cu o distribuție ce include mari actori ai scenei românești, va ajunge în cinematografele din mai multe orașe din țară, din 16 septembrie.

Celebra actriță Maia Morgenstern joacă rolul principal, cel al unei doamne care își invită prietenii apropiați să petreacă un sejur în locul unde, încă din tinerețe, obișnuiau să își facă vacanțele împreună. Cu ocazia revederii, vrea să le spună că mai are puțin de trăit. 

Din distribuție mai fac parte: Rodica Lazar, Rodica Negrea, Diana Gheorghian, Claudiu Istodor, Nelu Serghei, Silvana Mihai, Aida Economu, Pia Brătianu și Doina Severin.

Actrițele Maia Morgenstern, Rodica Lazar și  regizorul Claudiu Mitcu, alături de o parte din echipa filmului vor fi prezenți la prima întâlnire cu publicul, pe 16 septembrie, de la ora 20:00, la Cinema Muzeul Țăranului Român.

Cinema Elvire Popesco va găzdui, pe 29 septembrie, de la 18:30, o nouă avanpremieră publică, în prezența echipei.

Pentru Claudiu Mitcu, cunoscut pentru numeroasele sale documentare, printre care „Rețeaua” (2015), „Procesul” (2017), „Emigrant Blues: un road movie în 2 ½ capitole (2019) și „Hai, România!” (2024), RUSALKA reprezintă debutul său în lungmetraj de ficțiune.

Filmat în Bulgaria, pe o plajă sălbatică și discretă, RUSALKA își ia titlul de la numele stațiunii în care cinci vechi prieteni ajunși acum în jurul vârstei de 60 de ani, petrec câteva zile împreună, rememorând amintiri din tinerețe.

„Știam de stațiunea Rusalka de ceva vreme. Am ajuns de mai multe ori aici, în timpul pandemiei și m-a mirat cum, deși totul părea decrepit, avea o frumusețe aparte. I-am arătat fotografii lui Mihai Mincan și am hotărât să realizăm un proiect împreună. Locul ne-a inspirat să scriem o poveste despre niște oamenii care ajung la o vârstă înaintată și care recunosc în cele din urmă că viața lor ar fi putut fi alta”, a declarat regizorul și producătorul Claudiu Mitcu.

Mai multe proiecții vor avea loc în octombrie la Iași (10 octombrie, Cinema Ateneu), Blaj (15 octombrie, ESTE Filmul de Miercuri de la Blaj), Timișoara (16 octombrie, Cinema Victoria), Arad (17 octombrie, Cinema Arta). Alte noi proiecții vor fi anunțate ulterior. 

„Unde mă regăsesc sau ceea ce e din mine, e un soi de jale, nevoia unei evaluări a întregii vieți și nevoia de prietenie. Sunt niște oameni în vârstă, cu metehnele lor, cu nevoia de a se agăța de viață, de sentimentul de prietenie, de joc. Sunt dezamăgiți unii de alții, se ironizează, se împung, dar au nevoie unii de alții. Apartenența la un grup. Cu toate tensiunile și cu toate neînțelegerile, ei își aparțin unul altuia. Și asta mi-a făcut bine”, mărturisește actrița Maia Morgenstern despre partitura sa din filmul RUSALKA.

Scenariul a fost scris de Claudiu Mitcu, în colaborare cu Mihai Mincan. RUSALKA a  fost produs de WEAREBASCA, în coproducție cu CHAINSAW EUROPE.

Producători: Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe.

Imaginea filmului este semnată de Luchian Ciobanu, iar montajul a fost realizat de Ioachim Stroe.

RUSALKA a mai fost prezentat publicului anul trecut, în cadrul unor festivaluri, printre care EU Film Days în Tokyo, Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) de la Cluj-Napoca, Serile Filmului Românesc de la Iași, programul Noul Film European de la Stockholm.

Despre Claudiu Mitcu

Claudiu Mitcu este producător și regizor de film. Cele mai recente producții pentru care semnează regia sunt documentarul „Hai, România!”, scurtmetrajele „O altă primăvară”, „Vali”, „Dragostea e în aer” și lungmetrajul de debut în ficțiune „Rusalka”. În prezent, se află în postproducție cu lungmetrajul „Ce crede Dumnezeu despre animale.”

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Lifestyle
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Horia Tecău urcă pe scena Impact Bucharest
Lifestyle
Horia Tecău urcă pe scena Impact Bucharest
Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă
Lifestyle
Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă
Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului
Lifestyle
Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Lifestyle
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Impact Bucharest: când o poți vedea pe Michelle Obama la București și la ce să te aștepți
Lifestyle
Impact Bucharest: când o poți vedea pe Michelle Obama la București și la ce să te aștepți
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Mai multe din lifestyle
VIVA! Couple, un nou format video lansat de Ringier România
VIVA! Couple, un nou format video lansat de Ringier România
Lifestyle

+ Mai multe
Te-ai îndrăgostit? Greșeli pe care le faci la început de relație
Te-ai îndrăgostit? Greșeli pe care le faci la început de relație
Lifestyle

Te-ai îndrăgostit și savurezi din plin acest sentiment. Iar sub imperiul entuziasmului autosabotarea este doar la un pas.

+ Mai multe
10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic
10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic
Lifestyle

Dacă filmele horror nu se numără neapărat printre preferatele tale, s-ar putea să îți schimbi părerea după ce vizionezi aceste pelicule.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC