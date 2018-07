RINGIER SPORTAL S.R.L. a achizitionat Gazeta Sporturilor, marca numarul unu in jurnalismul sportiv din Romania

Societatea mixtă RINGIER SPORTAL S.R.L., formată din Ringier Romania şi Sportal Media Group Bulgaria, a achizitionat importanta marcă sportivă românească Gazeta Sporturilor.

Acordul privind achiziţia include atât platforma digitală GSP.ro, cât şi ediţia tipărită a Gazetei.

GSP.ro este portalul de informatii sportive numarul unu, si unul dintre cele mai importante site-uri jurnalistice din România, cu peste 3,5 milioane de vizitatori unici pe lună. Ediţia tipărită a Gazetei are o vânzare de aproximativ 20.000 exemplare pe zi.

„Achiziţia Gazetei este un pas enorm pentru noi, în calitatea noastra de companie media cu un puternic ADN jurnalistic. Gazeta Sporturilor va reprezenta o altă ofertă puternică pentru cititorii noştri. Punctul forte al mărcii Gazeta este reprezentat de calitatea ridicată a conţinutului său editorial realizat de poate cea mai respectată echipă din Romania si condusă de unul dintre cei mai importanți jurnaliști sportivi si de investigație ai țării, Cătălin Tolontan. După aproape două decenii, sunt foarte fericit sa urez bun venit echipei Gazetei la Ringier România”, spune Mihnea Vasiliu, Director General al Ringier Romania. „Împreună cu Sportal Media Group Bulgaria, formăm un mix ideal de know-how cu un mare potenţial. Toate trei partile sunt dornice să construiască un proiect amplu, cu caracter inovator și de înaltă calitate, dedicat cititorului roman interesat de sport”.

„Gazeta este renumită pentru oferirea celui mai relevant conţinut sportiv din România. Aștept cu nerăbdare să sprijinim marca, cu expertiza echipelor noastre de IT și de dezvoltare. Împreună cu Ringier România, vom investi în infrastructura tehnologică a GSP.ro, pentru a stimula conţinutul de inalta calitate de pe platformă. În acelaşi timp, vom oferi soluţii inteligente de continut, atractive atat pentru fanii sportului şi ai pariurilor, cat şi pentru clienţii internaţionali relevanţi de publicitate”, spune Stilian Shishkov, CEO al Sportal Media Group, şi leaderul importantei platforme bulgare sportive Sportal.bg.

„Ma bucur ca am reusit sa castigam loialitatea unei audiente de sport semnificative si sa cream un brand foarte puternic – Gazeta Sporturilor. In acest moment, intrucat strategia noastra este sa ne concentram pe business-ul nostru principal de televiziune, radio si digital, am considerat ca Ringier este cel mai bun loc pentru a pastra calitatea GSP, a-i asigura dezvoltarea si a integra echipa. Sunt multumita ca am ajuns la un acord benefic pentru toate partile implicate si le doresc tuturor mult succes”, a explicat Camelia Voiculescu, Presedinte al Intact Media Group.

“Ne vom asigura ca GSP.ro isi va consolida pozitia de leader pe piata portalurilor de sport din Romania”, spune Robin Lingg, Membru al Boardului Executiv al Ringier AG.”Vom extrage toate sinergiile rezultate din punerea laolalta a operatiunilor de media ale Ringier, a expertizei digitale a Sportal Media Group si a continutului de inalta calitate al Gazetei, pentru a atinge impresionante noi standarde”.

Achiziţia este aşteptată să se finalizeze în septembrie 2018, in prezent aceasta fiind supusă aprobării privind controlul fuziunilor la autoritățile competente.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK