Retrospectiva TIFF vine la Cinema Elvire Popesco din București

După ce a strâns 125.000 de spectatori la Cluj-Napoca, o selecție specială de filme din programul celei de-a 24-a ediții a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF) ajunge în Capitală. În weekendul 4–6 iulie 2025, cinefilii din București sunt invitați la Cinema Elvire Popesco să (re)descopere unele dintre cele mai apreciate filme ale ediției TIFF.24 – inclusiv titlul care a deschis festivalul în fața a 3000 de spectatori, dar și câștigătorul Trofeului Transilvania.

Biletele au fost puse în vânzare online.



Retrospectiva debutează vineri, 4 iulie, cu Pisica galbenă (Yellow Cat, r. Adilkhan Yerzhanov, Kazahstan, 2020) o poveste tragicomică despre un fost deținut obsedat de cinema care visează să deschidă un cinematograf în munți. Regizorul Adilkhan Yerzhanov a fost unul dintre invitații speciali ai festivalului, onorat în secțiunea 3×3. Seara de vineri va continua cu filmul de deschidere TIFF.24 – Christy (2025), debutul regizoral al irlandezului Brendan Canty, o poveste emoționantă despre maturizare, speranță și legături de familie.



Ziua de sâmbătă, 5 iulie, aduce pe ecran un mix captivant de documentar, comedie și dramă europeană. Programul începe cu În burta inteligenței artificiale (In the Belly of AI, r. Henri Poulain, Franța, 2025) un documentar francez care dezvăluie fețele nevăzute ale AIsbergului'. Urmează Eu, tu și cei din mintea noastră (Madly, r. Paolo Genovese, Italia, 2025) – o comedie romantică italiană care cufundă publicul în mințile lui Piero și Lara, unde ego-urile lor se ciocnesc. Seara continuă cu Merckx (r. Christophe Hermans, Boris Tilquin, Belgia, 2025), un portret documentar al celebrului ciclist belgian Eddy Merckx, și se încheie cu filmul distins cu Trofeul Transilvania la TIFF.24 – Pământ străin (To a Land Unknown, r. Mahdi Fleifel, Marea Britanie, 2025), o dramă profundă despre prietenie și identitate, trăită de doi refugiați palestinieni blocați în Grecia.



Duminică, 6 iulie, publicul va putea urmări trei filme puternice, cu teme actuale și viziuni regizorale remarcabile. În Insula (Islands, r. Jan-Ole Gerster, Germania, 2025), Tom (Sam Riley) este antrenor de tenis la un hotel de lux şi îşi împarte timpul între antrenamente, seri îmbibate în alcool şi aventuri de-o noapte. Sosirea unei familii de turiști pe insulă îi va schimba viața. Întoarcerea (The Return, r. Uberto Pasolini, Italia, 2025) reinterpretează subtil mitul lui Ulise în cheie contemporană, cu Ralph Fiennes și Juliette Binoche în rolurile principale. Seara se încheie cu documentarul La 2000 de metri de Andriivka (2000 Meters to Andriivka, Ucraina, 2025) regizat de Mstyslav Chernov, câștigător al Premiului Oscar pentru 20 Days in Mariupol, care revine în prima linie a conflictului din Ucraina cu o nouă poveste de front.

Retrospectiva TIFF.24 la București este posibilă cu sprijinul Institutului Francez din România și al Cinema Elvire Popesco.

