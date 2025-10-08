Refuzurile în plan amoros te dărâmă emoțional? Strategii să faci față când ești dezamăgită

Ieși în oraș, folosești aplicațiile de dating online, dar ești dezamăgită de ceea ce se petrece. Persoane foarte insistente la început, care apoi dispar brusc. O întâlnire urmată maxim de o a doua și apoi liniște completă. O seară frumoasă în care cunoști pe cineva cu care discuți mult, ba chiar îți acaparează tot timpul și toată atenția, iar mai departe nu se întâmplă nimic. Refuzuri evidente, clarificate printr-o explicație care nu te convinge, sau acel ghosting de care te-ai săturat. Iar asta digeri foarte greu din punct de vedere emoțional, iar lumea dating-ului ți se pare mai dificilă ca niciodată. Sau poate acorzi tu foarte mare importanță, așa a fost în trecut dar nu băgai de seamă? Strategiile sănătoase de autoreglare devin esențiale.

Raportează-te diferit la control

Evident că ai nevoie de predictibilitate, iar dacă știi despre tine că ai tendința de a merge spre un grad ridicat de control e important să reduci volumul acestui mod atât de familiar de a face față. Ce anume este în controlul tău? Să fii deschisă, să dai șanse, să selectezi mai bine oamenii care se potrivesc cu stilul tău de viață, cu valorile și principiile tale? Ce nu este în controlul tău? Maniera în care aceștia răspund, bagajele lor emoționale, maturitatea emoțională, stilul de atașament care implică fuga de conectare emoțională, de asumare și responsabilitate? Cum poți accepta mai bine ceea ce nu se află în controlul tău? Ce ți-ai putea spune în acest sens încât să te convingi, chiar să integrezi că nu e despre tine sau că este în regulă să nu te placă toată lumea?

Atenție la dialogul tău interior

Să îți spui să nu ești suficientă, suficient de frumoasă, de tânără, de interesantă ca persoană, că nu ai o viață strălucitoare care să captiveze, că nu ești suficient de bună, toate acestea te rănesc suplimentar. Poate chiar te rănesc mai mult decât refuzul direct sau subtila dispariție a celui pe care îl considerai atrăgător. Cât de mare să fie asupra ta impactul unui om pe care practic nu îl cunoști și cu care de fapt nu ai creat o conexiune solidă? Impactul real este cel al interpretării și amplificării situației, a felului în care te critici și dai în tine verbal. E important să înlocuiești acest dialog interior dur, nemilos, cu unul blând, cald, atent.

Uită-te la ce nu a livrat el în relație cu tine

Mută focusul de la cum tu nu ai fost grozavă pentru el, la ceea ce persoana de care tu erai interesată pur și simplu nu a livrat. Adică te raportezi la tine, la nevoile tale emoționale și observi că persoana aceea nu îți oferea conform acelor nevoi. Este despre tine, nu despre el.

Nu-ți concentra viața în jurul dating-ului

Pe tine ce te face să te ridici din pat dimineața? Care este scopul, nu unul fabulos, ci firesc, de atins, pe care tu îl ai în viața ta? Nu ai unul? E timpul să îl creionezi. Dacă îți structurezi existența în două direcții, respectiv muncă și găsirea unui partener, cum procedezi pentru a te relaxa, cum îți alimentezi resursele emoționale, cum te concentrezi pe tine? Care sunt relațiile semnificative pe care le menții și crești?

Ce înveți din fiecare experiență?

Oare ți-ai făcut proiecții despre un viitor împreună mult prea devreme? Ai interpretat politețea, dorința de a socializa drept seducție? Oare dai credit și te încăpățânezi să vezi într-o lumină bună pe cineva care încă de la început îți arată o față a sa deloc plăcută sau care nu se potrivește nicicum cu ceea ce ai vrea de la omul pe care să îl ai alături o durată lungă de timp? Tu ești cea care depune foarte mult efort încă de la început? Cum ar fi mai sănătos să procedezi?

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro