Îți dorești foarte mult o carieră de succes și muncești din greu pentru asta. Dar echilibrul cu viața de cuplu este unul precar.

  de Cristescu Catalina
Te concentrezi foarte mult pe muncă și carieră? Modalități prin care îți influențează în mod negativ relația de cuplu

Ce înseamnă cariera pentru tine? O formă de validare, o dovadă că poți, ești capabilă, ești inteligentă, poți reuși ceea ce îți propui. Este și biletul de intrare pentru un stil de viață mai mult decât confortabil, prin prisma banilor câștigați și a ceea ce-ți poți asigura prin intermediul lor. Liniștea unei stabilități financiare, siguranță, temeri aparent controlate, temeri catastrofale de tipul ajungi pe străzi, deși este extrem de greu să se concretizeze asemenea deznodământ. Îți dorești drepturi egale și șanse egale pentru autorealizare. Și, totuși, ceva ce în teorie sună grozav poate avea un impact nefericit în viața de cuplu.

Senzația lui ai timp

Ai timp și de copii, ai timp și de căsătorie, o relație stabilă, să cunoști pe cineva dacă deja nu ai un parteneriat oficial, asumat. Prioritizarea are pe primele 10 locuri cariera, fără să-ți dai seama că timpul este de fapt limitat, iar în ceea ce privește chestiunea maternității chiar sunt niște limitări biologice. Iar prioritizarea nu este una realistă, nu vezi și opțiunea de a te ocupa în paralel și de viața personală sau familială, cumva crezi că cel mai bine este să iei lucrurile pe rând.

Ceri aceeași ambiție…

… și de la partener. Nu concepi ca să nu ai alături pe cineva la fel de determinat să reușească, cineva care să nu-și dorească cea mai înaltă poziție. Un om interesat mai degrabă de liniște, în timp ce are și un salariu ok, o poziție ok, îl privești oarecum superior, îl consideri plafonat sau că îi place mediocritatea. La tine nu există și zona de mijloc, ci doar extrema succesului absolut. Ceea ce poate pune dificultăți serioase în alegerea partenerului dacă ești singură și poate duce la conflicte importante dacă deja ai o relație. Îți este dificil să te uiți la calitățile și abilitățile omului de lângă tine, ori abia întâlnit, deoarece îl evaluezi preponderent prin prisma criteriului numit ambiție.

Timp limitat

Concentrarea pe carieră presupune investirea acolo a unei cantități enorme de energie, de timp, de resurse, iar pentru tine individual și pentru cuplu mai rămâne prea puțin. Ești și nu ești prezentă în viața ta și în viața ta de cuplu sau de familie. Nu te întâlnești prea des cu familia, cu prietenii, partenerul îl vezi acasă în cazul în care locuiți împreună, dar cel mai probabil orele la care termini tu serviciul nu lasă suficient spațiu pentru voi doi. Te bazezi pe finalul de săptămână, pe vacanțe sau citybreak-uri, dar acestea sunt zile speciale, nu zile obișnuite.

Te simți neînțeleasă…

… dacă cei dragi îți reproșează că relațiile voastre se răcesc tocmai pentru că nu prea aveți activități împreună, conflictele cu partenerul care vine cu același refren îți trezesc furia. Consideri că ei nu țin cont de nevoile tale, dar munca în exces nu este o nevoie emoțională reală împlinită sănătos, ci este o strategie de a face față vocii exigente interioare, o punere în scenă a perfecționismului.

Îți este foarte dificil să te relaxezi…

… atunci când nu lucrezi, fiind pe pilot automat și în acea perpetuă stare de alertă. Nu îți gestionezi stresul, ci îl transformi într-o normalitate și inconștient cauți alte surse de stres inclusiv în puținul timp liber. Anxietatea cel mai probabil este destul de ridicată, la fel și irascibilitatea.

Tu și partenerul tău sunteți foarte cheltuitori? Ce să faceți pentru mai multă disciplină financiară

