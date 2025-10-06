Tu și partenerul tău sunteți foarte cheltuitori? Ce să faceți pentru mai multă disciplină financiară

Aveți foarte multe lucruri în comun, care vă unesc și vă fac viața în doi mai ușoară, dar a fi cheltuitori este trăsătura care vă pune probleme fiecăruia la nivel individual, iar în ceea ce privește cuplul impactul este unul frontal. Instabilitate, conflict, bucurii de moment alternate de momente frustrante, obiective neconturate sau în relație cu care faceți doar câțiva pași și apoi vă blocați tocmai datorită indisciplinei cu ecou și pe latura financiară. O vreme v-ați descurcat cu acest climat relațional, dar haosul financiar deja amenință relația în sine.

Este clar cât câștigați?

Acolo unde salariile sunt fixe e simplu, dar unde ele variază de la lună la lună e posibil să faceți estimări mult prea optimiste. Să vă raportați la sume pe care nu le câștigați lunar, ci doar în perioadele mai bune, ca atare media reală lunară a venitului să nu fie aceea pe care o credeți. Deci e nevoie de calcule clare și de setarea unui buget minim. Ce încasați peste poate trece într-un fond special a cărui destinație o decideți împreună. De ce să procedați așa? Păi… de câte ori și în ce alte domenii ale vieții optimismul exagerat v-a încurcat? De câte ori v-ați spus că lucrurile se rezolvă de la sine până când ați ajuns într-un impas foarte serios?

Dați datoriile!

Pentru a seta acel buget și a vedea de fapt cât de lungă vă este plapuma financiară e necesar să vă achitați toate datoriile. Că faceți asta în etape pe o durată determinată, ori discutăm despre datorii lunare precum ratele bancare, apoi adăugați și cheltuielile casei, iar ce rămâne este suma ce poate fi planificată mai departe. Psihologic vorbind există nevoia de predictibilitate, iar această evaluare și așezare financiară împlinește nevoia de a știi la ce anume să vă așteptați din punctul de vedere al banilor, bugetului familiei. Și pe baza acestei predictibilități să vă puneți la adăpost.

Ce folosiți cu adevărat?

Adică de a verifica dacă nu aveți același tip de produs în multiple variante de care nu aveți cu adevărat nevoie. Și regula achizițiilor să devină: avem cu adevărat nevoie, mai avem deja acasă ceva similar? O altă regulă utilă mai este cea a reducerilor, de a cumpăra strict ce aveți nevoie, dar numai la un preț redus. Asta presupune să urmăriți și ofertele online sau direct în magazine, inclusiv pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, produse de curățenie. Scopul este de a funcționa minimalist și a economisi bani, fără a vă depriva de ceea ce este necesar pentru un trai rezonabil.

Învățați să economisiți

Nu aveți un cont de economii al cuplului și nu ați avut nici unul individual? Atunci această noțiune este nouă și un comportament ce va trebui învățat și implementat. Da, există opțiunea ca în ziua de salariu să setați din aplicația bancară ca o anumită sumă să fie automat trimisă într-un cont de economii, sau să aveți opțiunea ca un procent din fiecare plată cu cardul să fie virată într-un cont de tip pușculiță. Dar toate astea se fac automat.

Scopul este ca voi să economisiți la propriu cu mâna voastră. La finalul zilei orice sumă aveți numerar în portofel să o puneți într-o cutie sau un borcan. Virați în contul de economii personal o sumă cât de mică săptămânal. Creierul are nevoie să creeze noi rețele neuronale. Iar o monitorizare a cheltuielilor zilnice vă poate surprinde pe ce se duc banii și poate ajuta la întărirea motivației de a apăsa pedala de frână a cheltuielilor.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro