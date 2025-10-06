Tu și partenerul tău sunteți foarte cheltuitori? Ce să faceți pentru mai multă disciplină financiară

Sunteți cheltuitori, iar asta vă plasează într-o zonă de disconfort puternică. Certurile sunt dese și găsirea unor soluții e deja obligatorie.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Tu și partenerul tău sunteți foarte cheltuitori? Ce să faceți pentru mai multă disciplină financiară

Aveți foarte multe lucruri în comun, care vă unesc și vă fac viața în doi mai ușoară, dar a fi cheltuitori este trăsătura care vă pune probleme fiecăruia la nivel individual, iar în ceea ce privește cuplul impactul este unul frontal. Instabilitate, conflict, bucurii de moment alternate de momente frustrante, obiective neconturate sau în relație cu care faceți doar câțiva pași și apoi vă blocați tocmai datorită indisciplinei cu ecou și pe latura financiară. O vreme v-ați descurcat cu acest climat relațional, dar haosul financiar deja amenință relația în sine.

Este clar cât câștigați?

Acolo unde salariile sunt fixe e simplu, dar unde ele variază de la lună la lună e posibil să faceți estimări mult prea optimiste. Să vă raportați la sume pe care nu le câștigați lunar, ci doar în perioadele mai bune, ca atare media reală lunară a venitului să nu fie aceea pe care o credeți. Deci e nevoie de calcule clare și de setarea unui buget minim. Ce încasați peste poate trece într-un fond special a cărui destinație o decideți împreună. De ce să procedați așa? Păi… de câte ori și în ce alte domenii ale vieții optimismul exagerat v-a încurcat? De câte ori v-ați spus că lucrurile se rezolvă de la sine până când ați ajuns într-un impas foarte serios?

Dați datoriile!

Pentru a seta acel buget și a vedea de fapt cât de lungă vă este plapuma financiară e necesar să vă achitați toate datoriile. Că faceți asta în etape pe o durată determinată, ori discutăm despre datorii lunare precum ratele bancare, apoi adăugați și cheltuielile casei, iar ce rămâne este suma ce poate fi planificată mai departe. Psihologic vorbind există nevoia de predictibilitate, iar această evaluare și așezare financiară împlinește nevoia de a știi la ce anume să vă așteptați din punctul de vedere al banilor, bugetului familiei. Și pe baza acestei predictibilități să vă puneți la adăpost.

Ce folosiți cu adevărat?

Adică de a verifica dacă nu aveți același tip de produs în multiple variante de care nu aveți cu adevărat nevoie. Și regula achizițiilor să devină: avem cu adevărat nevoie, mai avem deja acasă ceva similar? O altă regulă utilă mai este cea a reducerilor, de a cumpăra strict ce aveți nevoie, dar numai la un preț redus. Asta presupune să urmăriți și ofertele online sau direct în magazine, inclusiv pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, alimente, produse de curățenie. Scopul este de a funcționa minimalist și a economisi bani, fără a vă depriva de ceea ce este necesar pentru un trai rezonabil.

Învățați să economisiți

Nu aveți un cont de economii al cuplului și nu ați avut nici unul individual? Atunci această noțiune este nouă și un comportament ce va trebui învățat și implementat. Da, există opțiunea ca în ziua de salariu să setați din aplicația bancară ca o anumită sumă să fie automat trimisă într-un cont de economii, sau să aveți opțiunea ca un procent din fiecare plată cu cardul să fie virată într-un cont de tip pușculiță. Dar toate astea se fac automat.

Scopul este ca voi să economisiți la propriu cu mâna voastră. La finalul zilei orice sumă aveți numerar în portofel să o puneți într-o cutie sau un borcan. Virați în contul de economii personal o sumă cât de mică săptămânal. Creierul are nevoie să creeze noi rețele neuronale. Iar o monitorizare a cheltuielilor zilnice vă poate surprinde pe ce se duc banii și poate ajuta la întărirea motivației de a apăsa pedala de frână a cheltuielilor.

Citește și:
Adori să îi faci cadouri partenerului tău? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplul vostru

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Filme și seriale noi de văzut în luna octombrie 2025 pe Netflix
Lifestyle
Filme și seriale noi de văzut în luna octombrie 2025 pe Netflix
Dovezi că faci sexting cu persoana nepotrivită și trebuie să te oprești
Lifestyle
Dovezi că faci sexting cu persoana nepotrivită și trebuie să te oprești
Tipuri de săruturi care îți arată ce simte pentru tine partenerul tău de cuplu
Lifestyle
Tipuri de săruturi care îți arată ce simte pentru tine partenerul tău de cuplu
Începe Festivalul DIPLOMA Show, ediția a XII-a, la ARCUB – Hanul Gabroveni
Lifestyle
Începe Festivalul DIPLOMA Show, ediția a XII-a, la ARCUB – Hanul Gabroveni
Adori să îi faci cadouri partenerului tău? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplul vostru
Lifestyle
Adori să îi faci cadouri partenerului tău? Cum ar putea asta să devină o problemă în cuplul vostru
Filme și seriale de neratat în luna octombrie 2025 pe SkyShowtime
Lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna octombrie 2025 pe SkyShowtime
Libertatea
Cât costă să mănânci la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prezentatorul se laudă cu o mâncare delicioasă
Cât costă să mănânci la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prezentatorul se laudă cu o mâncare delicioasă
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea”. Cum trebuie să fie iubitul ideal pentru fiica Monicăi Gabor
Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea”. Cum trebuie să fie iubitul ideal pentru fiica Monicăi Gabor
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Imaginea topless cu care Alexia Eram a atras atenția fanilor pe Instagram. Care a fost, de fapt, scopul apariției îndrăznețe
Imaginea topless cu care Alexia Eram a atras atenția fanilor pe Instagram. Care a fost, de fapt, scopul apariției îndrăznețe
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
„Nu am crezut că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate”. De ce Mona Segall nu mai vorbeşte cu Bursucu
„Nu am crezut că o să hrănesc un șarpe care mă va mușca pe la spate”. De ce Mona Segall nu mai vorbeşte cu Bursucu
catine.ro
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Beneficiile consumului de mere. De ce este recomandat să le incluzi în dieta ta
Beneficiile consumului de mere. De ce este recomandat să le incluzi în dieta ta
Plante și condimente care pot îmbunătăți digestia. Ce este recomandat să consumi tot timpul anului
Plante și condimente care pot îmbunătăți digestia. Ce este recomandat să consumi tot timpul anului
Mai multe din lifestyle
10 filme extraordinare care nu s-au bucurat de succes la box office, dar nu trebuie ratate
10 filme extraordinare care nu s-au bucurat de succes la box office, dar nu trebuie ratate
Lifestyle

Dacă ți s-a făcut dor să urmărești un film clasic, venim în întâmpinarea ta cu aceste propuneri din care te poți inspira.

+ Mai multe
Te simți blocată? Ce sau cui permiți să-ți ghideze viața și asta are impact și în plan amoros
Te simți blocată? Ce sau cui permiți să-ți ghideze viața și asta are impact și în plan amoros
Lifestyle

Ai senzația că ești blocată și controlul vieții tale nu este la tine. Deloc departe de adevăr, ce dinamici ai permis să se întâmple.

+ Mai multe
RADAR 2025: prin lentila co-fondatoarelor festivalului de New Media Art, Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu
RADAR 2025: prin lentila co-fondatoarelor festivalului de New Media Art, Sorina Topceanu și Mădălina Ivașcu
Lifestyle

O nouă ediție a festivalului RADAR transformă Bucureștiul în capitala artei new media din Europa. Iată de ce trebuie să faci o vizită festivalului între 3 și 5 octombrie 2025.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC