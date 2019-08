Probleme pe care toate cuplurile le experimentează în primul an de căsnicie

Oricât de minunat ar fi primul an de căsnicie, este plin de momente bune și momente mai puțin bune. Primul an ar putea fi chiar greu ținând cont că este și perioada de acomodare cu noua viață. Există câteva greșeli pe care oamenii tind să le facă în timpul acestui an critic. Dar, dacă ești conștientă de acestea, poți discuta orice cu partenerul pentru a îndrepta lucrurile.