Premieră! Bastien „Stay With Me”

Piesa, ce este lansată concomitent în mai multe teritorii din Europa (Germania, Franța, etc) a fost produsă de Ștefan Merz de la Frank & Friedrich, iar track-ul pune în evidență talentul său de a scrie o piesă cu potențial de hit. „Sunt încă la începutul carierei dar știu în ce parte vreau să mă îndrept. Vreau să cânt despre lucrurile care mă emoționează și să îmi găsesc propriul meu sound. Poate voi inspira oamenii și le voi arăta că este ok să fii diferit și să faci doar ceea ce îți dorești!'

Artistul în vârstă de 22 de ani preferă să facă doar ceea ce își dorește. „Atunci când ești foarte tânăr, îți dorești să fii la fel că toată lumea însă atunci când am intrat la facultate am început să mă întreb ce îmi doresc de fapt – și am decis să lupt pentru lucrurile în care cred.' Bastien a avut o pasiune pentru muzică încă de la o vârstă fragedă. „Cand eram copil obișnuiam să dau ‘concerte’ de fiecare dată când cineva venea în vizită acasă la noi. Nu conta dacă erau rude sau dacă era chiar și poștașul. Îi invitam înăuntru, apăsam butonul de play pe casetofon și începeam să cânt.'

Odată cu vârsta adolescenței, Bastien a învățat să cânte la chitară, a luat lecții de canto și de dans și mai târziu a început să compună și să scrie propriile melodii. „Problema cu lecțiile de canto a fost că eu mereu îmi doream să cânt melodiile altfel decât originalele. Dar nimeni nu a înțeles lucrul asta. Mai târziu, când am început să lucrez la propriile mele cântece cu câțiva producători români, am avut aceeași problemă. Le-am arătat ce fel de muzică mi-ar plăcea mie să fac dar ei nu au crezut că ar putea avea succes în România!' Bastien a decis să ignore sfaturile, chiar dacă bine intetionate, și să facă muzica pe care o avea în minte.

În paralel cu studiile de cibernetică pe care le făcea în București, a început să își transpună gândurile despre lume și despre viață în cântece. Găsindu-și influențele din dragostea lui pentru muzica pop, soul, RnB și electronică, cântărețul și compozitorul a combinat idei senzuale și cool – câteva dintre acestea amintesc de artiști precum James Arthur, Kwabs sau James Blake. Bastien își găsește inspirația și în călătorii – la Paris, atunci când își vizitează casa de discuri, sau la Berlin atunci când are înregistrări în studio. „Vreau să călătoresc mai mult în viitor. Mi-ar plăcea să petrec un pic mai mult timp în Londra. Iubesc să mă pătrundă ideile în alte locuri și să le transform în cântece acasă.'

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK