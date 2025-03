Valentina Ferragni, o femeie la modă!

ELLE: Ce te-a inspirat cel mai mult în colaborarea cu Manokhi?

Valentina Ferragni: Îmi place foarte mult estetica brand-ului și sentimentul de încredere pe care îl am de fiecare dată când port o piesă Manokhi! Mă simt foarte puternică și frumoasă, iar cred că asta este cel mai important lucru în modă – să te simți puternică. Îmi plac brand-urile care fac femeile să se simtă puternice și mândre de frumusețea și forța lor. Manokhi este cu siguranță unul dintre ele și cred că acest lucru este minunat.

ELLE: Colecția ta de bijuterii include piese moderne cu accente clasice. Cum recomanzi să fie purtate?

V.F.: Am creat brand-ul meu, Valentina Ferragni Studio, având o viziune clară: mi-am dorit ca bijuteriile mele să fie un detaliu de stil care să adauge un plus de originalitate unei ținute și să o facă memorabilă. Sunt versatile și jucăușe, astfel încât oricine să le poată purta atât ziua, cât și seara, în viața de zi cu zi sau la ocazii speciale. Nu cred că există un singur mod de a purta creațiile mele, îmi place întotdeauna să văd cum sunt stilizate în feluri diferite, este foarte inspirațional!

ELLE: Stilul tău vestimentar inspiră multe tinere. Care sunt principalele sfaturi pe care le-ai oferi pentru o garderobă mereu chic?

V.F.: Să fii întotdeauna tu însăți. Este distractiv să urmezi trend-urile și sfaturile de modă, dar stilul personal este ceea ce mi se pare cu adevărat chic. O femeie care este autentică și asumată este cel mai frumos lucru!

ELLE: Ai o comunitate foarte implicată pe rețelele sociale. Cum reușești să creezi o conexiune autentică cu publicul tău?

V.F.: Cred că este foarte important să ai o relație sănătoasă cu urmăritorii tăi atunci când faci ceea ce fac eu. Sunt foarte norocoasă să am o comunitate minunată, care mă urmărește cu drag și pasiune. Pe unii dintre urmăritorii mei îi recunosc încă de când mi-am început activitatea pe Instagram, acum mulți ani, și ador acest lucru – e ca și cum am fi prieteni vechi! Încerc mereu să răspund mesajelor și să interacționez cu comunitatea mea. Ascultându-mi urmăritorii, primesc sfaturi și inspirație pentru munca mea atât ca persoană publică, cât și ca designer. Desigur, uneori trebuie să fac față și comentariilor negative sau criticilor, dar încerc să nu le iau personal și să nu dau atenție vocilor negative din online.

ELLE: Care este un sfat pe care l-ai oferi tinerilor care își doresc să înceapă o carieră în modă sau în lumea digitală?

Valentina Ferragni: Să își urmeze visurile și să fie curajoși! Să nu le fie frică de muncă și să nu asculte atunci când li se spune să renunțe. Dacă ești perseverent și știi ce îți dorești și ce meriți, este doar o chestiune de timp până când îți vei transforma obiectivele în realitate.

ELLE: Cum ți-a influențat educația alegerile în carieră și viziunea creativă?

V.F.: Am fost foarte norocoasă să am o familie care m-a susținut mereu, mai ales femeile din familia mea, care sunt o sursă constantă de inspirație pentru mine. Mama mea a fost întotdeauna cea mai mare fană și cel mai mare sprijin al meu. De când eram mică, m-a învățat să mă iubesc și să îmi apreciez micile imperfecțiuni – așa am devenit femeia care sunt astăzi. Ne-a iubit pe mine și pe sora mea cu toată puterea ei și ne-a învățat să fim unite, să ne susținem reciproc și să ne îmbrățișăm unicitatea. Păstrez mereu aceste lecții în suflet, atât în viață, cât și în carieră. Sunt o adevărată „girl’s girl” – îmi place să îmi susțin prietenele și femeile cu care lucrez. Cred că această mentalitate vine din felul în care mama și surorile mele mi-au modelat viziunea asupra lumii. Femeile împreună sunt de neoprit.

ELLE: Cine sunt cele mai mari icoane de stil pentru tine și cum ți-au influențat felul în care te îmbraci? V.F.: Mă inspir din eleganța și stilul atemporal. Admir femeile care, indiferent de vârstă, te fac să spui: „Wow, aș purta și eu asta!”.

ELLE: Ce îți rezervă viitorul? Ai obiective pe termen lung sau proiecte de vis pe care ai vrea să le urmezi? V.F.: Am multe visuri și proiecte secrete pe care mi-aș dori să le pot împărtăși chiar acum, dar nu pot încă! Ce pot spune este: stați aproape, ce e mai bun abia urmează!

Foto: Cristiano Temporin; styling: Domnica Mărgescu; make-up & hair: Magda Pintus; coordonare proiect: Mădălina Lalu

