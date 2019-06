(P) Kat Maconie x Epica, în exclusivitate în magazinele TEZYO

Colecția-capsulă de produse Kat Maconie for Epica din magazinele multibrand TEZYO a fost lansată într-un spectaculos decor exotic, alături de designerul Kat Maconie, care a venit special din Londra pentru eveniment. Peste 50 de invitați din lumea modei, VIPs, influenceri și bloggeri de profil au fost transpunși într-un paradis al culorilor, al eleganței îndrăznețe și feminității.

Pantofii se inspiră din frumusețea naturii și te trimit cu gândul la o vară plină de culoare, iar simbolul central este reprezentat de penajul multicolor al papagalilor, recunoscut pentru exotism și felul în care atrage toate privirile prin coloritul vibrant. Modelele aduc o abordare fresh asupra clasicelor perechi de pantofi și sandale. Cu un toc inspirat din moda anilor 60, estetica îndrăzneață redată prin printuri jucăușe, nuanțe electrice și linii feminine, pantofii creați de Kat Maconie sunt adevărate bijuterii pentru femeile pasionate de piese statement, care doresc să aibă o garderobă de pantofi de invidiat.

Colecția-capsulă Kat Maconie for Epica se regăsește exclusiv în Băneasa Shopping City, în magazinul TEZYO, din rețeaua Otter Distribution.

Până la data de 21 iunie, la achiziția oricărei perechi de pantofi Kat Maconie for Epica, clienții vor primi cadou un tricou personalizat, în limita stocului disponibil, în magazinele Tezyo selectate.

Cu ocazia lansării colecției-capsulă creată de Kat Maconie pentru Epica în magazinul Tezyo din Băneasa Shopping City, am profitat de moment pentru a afla cum s-a născut această colecție specială și care au fost sursele de inspirație ale creatoarei britanice.

ELLE: Cum ai ajuns să faci design de încălțăminte?

Kat Maconie: A fost un adevărat roller coaster. După ce am lucrat ca buyer în mai multe companii de retail, am constatat că există o lipsă pe piața de încălțăminte de produse accesibile ca preț, dar care să fie în același timp unice și recognoscibile. Îmi aduc aminte că am desenat pur și simplu un pantof, am semnat schița și am lipit-o de board-ul de inspirație de lângă pat, devenind motivația mea zilnică. Brand-ul Kat Maconie s-a născut astfel într-un mic studio din Londra. Colaborarea cu Dune mi-a adus multă expunere și m-a pus pe harta modei din Marea Britanie, iar câștigarea de două ori a premiului Drapers Footwear Design of the Year Award a ajutat brand-ul să devină global.

ELLE: Ce te-a atras în mod special la aces accesoriu?

K.M.: Mi-au plăcut dintotdeauna accesoriile cu personalitate, devalizând de multe ori colecția mamei mele de bijuterii și broșe, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi avea propriul brand de pantofi.

ELLE: Care este deviza ta când începi o nouă colecție?

K.M.: Caut mereu o conexiune emoțională, dar îmi doresc ca piesele mele să fie solare, amuzante și curajoase. Culorile sunt extrem de importante pentru starea noastră psihică, iar asta ne dorim de la pantofii noștri, să te facă să te simți bine. De multe ori le spunem clienților noștri să se îmbrace începând de la alegerea unei perechi de pantofi!

ELLE: Cum s-a întâmplat colaborarea cu EPICA și TEZYO?

K.M.: Ei sunt partenerii noștri exclusivi din România, iar noi, la Kat Maconie, credem în valoarea brand-ului lor. A fost o colaborare extrem de naturală și o ocazie unică de a ne conecta cu audiența din România. La lansarea colecției Kat Maconie din magazin am fost surprinsă de campania Tezyo Real Glam Contrast, care nu este despre a te încadra în tipare, ci dimpotrivă, despre ieșitul în evidență și despre cum te simți bine afirmându-ți individualitatea și stilul. Această idee se potrivește foarte bine și cu filozofia mea.

ELLE: Cum ți s-a părut interacțiunea cu presa, vedetele și influencer-ii din România?

K.M.: A fost minunat să văd câte lume a participat și s-a bucurat de decorul tropical în care pantofii din colecție au atras toată atenția. Întotdeauna mi-a plăcut să socializez și să fac schimb de impresii, să aflu informații noi și să cunosc oameni cool, mai ales că o parte purtau creațiile mele! Tezyo este un partener puternic pe piața din România, fiind un concept multibrand care vine în întâmpinarea clienților cu piese stylish și confortabile.

ELLE: Care a fost sursa de inspirație pentru această colecție?

K.M.: Sediul nostru central se află în Bermondsay Square, unde în fiecare vineri are loc un târg de antichități. Acolo e o doamnă care mereu îmi arată piese speciale, pe cre le păstrează pentru mine. De acolo vin multe detalii care se regăsesc în colecție, dar sunt și multe influențe tropicale din excursiile noastre de dezvoltare din Florida, Maldive sau Dubai.

ELLE: Cum crezi că se conectează femeile din România la design-urile Kat Maconie?

K.M.: Femeia Kat Maconie, ca multe din femeile din România, este foarte feminină, încrezătoare, selectivă cu stilul ei și își dorește mereu ceva nou și unic! În timpul scurt pe care l-am petrecut aici am văzut foarte multe femei cu stil care ar putea purta piesele Kat Maconie pentru Epica.

ELLE: Dacă ar fi să alegi o singură piesă din colecție, care ar fi aceea?

K.M.: Sandalele Aya. Fiecare detaliu este handmade, iar finisajele și mărgelele sunt unice.

ELLE: Care sunt trend-urle viitoare în materie de design de încălțăminte?

K.M.: Viitorul nu va fi doar sustenabil, dar se va axa pe o legătură mai importantă între design și consumator.

Formele vor rămâne mereu extrem de importante, dar mixul de texturi, materiale sau imprimeuri vor fi mereu unelte de joacă care se vor regăsi în design-ul de pantofi.

Quiz

ELLE: Tocuri sau flats?

K.M.: Tocuri!

ELLE: Practic sau design?

K.M.: Design.

ELLE: Curajos sau discret?

K.M.: Curajos!

