Obiceiurile care iti influenteaza negativ viata sexuala

Atunci cand ai probleme in familie, lucrezi mult peste program sau nu reusesti sa te odihnesti cum trebuie, nu mai ai nici timp si nici dispozitie ca sa te gandesti si la viata ta sexuala.

Cu toate acestea, trebuie sa stii exista si anumte stari sau obiceiuri cotidiene care pot contribui negativ si care, fara sa iti dai seama, iti influenteaza negativ viata sexuala.

Abuzul de tehnologie

A raspunde la email-uri si a naviga pe facebook atunci cand ce te afli in dormitor iti pot afecta negativ relatia cu partenerul, dar si viata sexuala. Poate ca nu intentionezi sa raspunzi la telefon sau la mail-uri, dar faptul ca ai langa tine un astfel de gadget iti va distrage cu siguranta atentia. Cercetari recente au demonstrat ca creierul nostru este obisnuit sa reactioneze la sunetele mesajelor sau apelurilor pe care le primim, drept urmare va fi imposibil sa le ignoram.

Animalele de companie

Fie ca iti vine sa crezi sau nu, un animal de companie iti poate influenta negativ viata sexuala. Mai mult chiar, daca acesta obisnuieste sa doarma impreuna cu voi, atunci totul poate fi compromis. Expertii ne sfatuiesc sa tinem animalele de companie departe de dormitor, astfel incat viata sexuala a unui cuplu sa nu fie afectata.

Modul in care gandesti

Cu siguranta stii deja ca mintea ta este cel mai puternic si cel mai important organ sexual pe care il ai. Multe dintre femei pot fi surprinse dar faptul ca ai un nivel al hormonilor crescut nu inseamna ca iti vei coplesi iubitul cu sarutari fierbinti. Pentru multe femei, dorinta se face simtita, de obicei, dupa inceperea preludiului. Asadar, de multe ori, trebuie sa iti dai de lucru inainte sa simti cu adevarat ca iti doresti asta.

Momentul zilei

Viata ta sexuala poate fi influentata si de momentul in care partenerul initiaza partida de sex. Anumite persoane prefera sexul dimineata, la prima ora, pentru ca sunt mult mai relaxate si odihnite. Pentru altii sexul reprezinta cea mai potrivita activitate prin care sa incheie o zi. Daca tu si iubitul tau sunteti pe frecvente diferinte, nu inseamna ca nu veti gasi o cale de mijloc prin care sa ajungeti la un compromis. Incercati sa fiti mai intelegatori unul cu celalalt si profitati de diferitele momente ale zilei pentru a descoperi varianta ideala pentru amandoi.

Fumatul

Nu este o noutate pentru nimeni faptul ca fumatul dauneaza sanatatii si se stie ca are o stransa legatura cu bolile cardiace si cele pulmonare. Mai mult decat atat, cercetatorii au demonstrat ca nicotina micsoreaza nivelul libidoului la femei si barbati. Iata inca un motiv pentru care sa te lasi de fumat daca nu ai facut-o pana acum!

Televizorul din dormitor

Oamenii de stiinta au demonstrat ca persoanele care au in dormitor un televizor au o viata sexuala mult mai saraca. Singura exceptie ar fi daca vizionati numai pelicule cu tenta erotica, insa stim ca nu cazul. In plus, se pare ca daca alegeti sa vizionati o drama sau programe cu mesaje de violenta, acestea au un efect contrar: te inhiba.

