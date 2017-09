Lucrurile pe care nicio femeie nu le considera atragatoare la barbati

De multe ori suntem intrebate cum vedem barbatul ideal. De si mai multe ori, raspunsul este o combinatie de trasaturi fizice, dar si ale caracterului precum umor, inteligenta, pasiuni si hobby-uri.

Chiar si asa, sunt cateva aspecte pe care cele mai multe femei vor sa le evite complet.

Lipsa bunelor maniere

Bunele maniere reprezinta un factor vital in a cuceri o femeie. Lipsa acestora iti va garanta, cu siguranta, esecul. Femeile nu vor aprecia nicicand un barbat care mananca zgomotos, sau care sta cu degetul in nas la masa. In zilele noastre, pana si trimitand mesaje, la masa, este considerat deplasat si o va face pe femeia de langa tine sa se gandeasca de doua ori in privinta urmatoarei intalniri. Chiar daca proclamam egalitatea intre sexe, gestul de a deschide usa femeii cu care esti in oras va face o impresie buna.

Barfa

Nicio femeie nu va gasi atragator un barbat caruia ii place sa vorbeasca despre alte persoane, mai ales intr-un mod negativ. Fie ca este vorba despre o fosta relatie, sau un prieten apropiat, barfa este un aspect pe care femeile nu-l vor considera un subiect potrivit pentru o prima intalnire. Vom fi pregatite sa vorbim despre subiecte placute, sau mai putin placute, insa nu despre altii.

Obsesiile

Femeile vor face mereu efortul de a asculta pasiunile si interesele barbatului, in cadrul intalnirii. Vor considera, poate, fascinant ca tu esti pasionat de masini, insa pana intr-un anumit punct. Din momentul in care ea va observa ca barbatul de langa nu se poate opri din vorbit, sau ca denota o usoara obsesie pentru mersul la sala, aceasta nu il va mai gasi la fel de atragator. Totodata, ne place sa fim intrebate despre pasiunile noastre si de a gasi puncte in comun.

O igiena proasta

Sigur, niciun barbat nu se va prezenta la o intalnire cu o camasa patata, sau pantofii murdari (cel putin, din cei pe care i-am intalnit noi), dar sunt alte probleme pe care le observam usor. O respiratie urat mirositoare, chiar si mirosul de transpiratie nu va face deloc o impresie buna femeii cu care ai iesit in oras. Totodata, sansele unui barbat de a o imbratisa sau saruta se vor diminua semnificativ. Ne place sa ne pregatim pentru o intalnire si avem aceleasi asteptari din partea barbatilor.

Narcisismul

Sunt multe lucruri pe care le intelegem despre barbati, insa acesta este un subiect care ne va impresiona prea putin. O femeie apreciaza increderea in sine a unui barbat, precum si o atitudine puternica, dar cand el este narcisist, asta schimba lucrurile. Un barbat care se adora si nu mai are timp sa observe femeia din preajma lui va ramane, cel mai probabil, cu propria-i persoana.

Misoginismul

Unul dintre defectele peste care o femeie nu va putea trece niciodata (da, il consideram un defect), este misoginismul. Chiar si cele dintre cele mai relaxate femei nu vor putea accepta un barbat sa-i spuna ce si ce nu trebuie sa faca. In zilele noastre, apreciem barbatii care considera ca toti suntem egali si care pot sustine o femeie fara probleme. De multe ori, chiar si la intalnirile cu cele mai feministe persoane, barbatii sunt cei care vor deschide acest subiect si vor face o remarca misoginista.

Aroganta

Ca si ceilalti factori mentionati anterior, aroganta unui barbat va indeparta orice femeie de langa el. De ce? Pentru ca ne place sa fim luate in considerare, pentru ca vrem sa purtam o discutie elevata si pentru ca apreciem o doza masurata de aroganta, dar nu cand limitele sunt depasite. De cele mai multe ori, femeile vor fi surprinse neplacut de majoritatea barbatilor care cred ca lumea se invarte in jurul lor.

Foto: Imaxtree