Noi evenimente și expoziții în cadrul programului Arhiva Feministă de Teatru

Iată ce evenimente și expoziții nu ar trebui să ratezi în cadrul programului Arhiva Feministă de Teatru.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  de  ELLE.ro
Noi evenimente și expoziții în cadrul programului Arhiva Feministă de Teatru

Până la finalul lunii octombrie, programul multianual Arhiva Feministă de Teatru FEM100 continuă cu lansarea a trei noi expoziții online și cu două întâlniri publice organizate în cadrul Festivalului Național de Teatru și la Universitatea de Arte din Târgu Mureș. Proiectul dedicat recuperării istoriei femeilor din teatrul românesc aduce în atenția publicului noi perspective de cercetare și reflecție asupra rolului creatoarelor în formarea peisajului teatral de ieri și de azi.

Prima întâlnire, programată pe 24 octombrie la ARCUB, propune o discuție liberă despre arhivele femeilor din teatrul românesc, intitulată „Cu o femeie nu se face primăvară. Arhive de ieri pentru teatrul de azi.” Evenimentul, organizat de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS) în cadrul Festivalului Național de Teatru, va avea loc împreună cu regizoarea Gianina Cărbunariu, cercetătoarea și curatoarea Cristina Modreanu și criticul de teatru Ionuț Sociu. Discuția pornește de la experiența dezvoltării programului FEM100 și urmărește felul în care arhivele personale ale femeilor din teatru pot deveni surse vii de inspirație și reinterpretare a memoriei artistice contemporane.

Cu această ocazie, vor fi prezentate publicului și cele mai noi expoziții online din cadrul proiectului: „Direcțiuni feminine în teatrul interbelic”, curatoriată de Ivona Tătar Vîstraș, „Rădăcini. Ramuri. Repere”, semnată de curatorii Mihai Pedestru și Raluca Sas-Marinescu & „Trei actrițe maghiare transilvănene în interbelic și perioada comunistă” semnată de curatoarea Katalin Agnes Bartha. Acestea continuă seria de expoziții dedicate creatoarelor de teatru din România, disponibile pe platforma www.fem100.ro.

Cea de-a doua întâlnire, care va marca încheierea programului, va avea loc pe 28 octombrie la Universitatea de Arte din Târgu Mureș și va prilejui conferința „Scenografele și arhivele. (I)materialități de salvat”, susținută de Maria João Brilhante, cercetătoare la Centrul de Studii Teatrale al Universității din Barcelona și fostă directoare a Teatrului Național D. Maria II din Lisabona. Prelegerea va aborda rolul arhivelor de scenografie în reconstituirea memoriei teatrale și în transmiterea patrimoniului artistic către noile generații.

În cadrul acestui eveniment vor fi relansate și prezentate pe scurt cele trei noi expoziții online ale programului FEM100, completând astfel cercetarea dedicată regizoarelor, scenografelor, profesoarelor și actrițelor care au contribuit la dezvoltarea teatrului românesc de-a lungul ultimului secol.

Arhiva Feministă de Teatru FEM100 este un program de cercetare și educație interdisciplinară menit să contribuie la salvarea patrimoniului imaterial teatral, recuperând cu prioritate istoriile artistelor neconsemnate de istoria oficială a teatrului din perioada 1920-2020. Pe parcursul a aproape doi ani, 2024-2025, programul reconstituie contexte teatrale văzute din punctul de vedere feminin, prin documentare în arhive teatrale, publicarea de articole științifice și o serie de conferințe susținute de specialiste în teatru din țări europene. De asemenea, programul diseminează practici teatrale colaborative și metode de cercetare în arhivele teatrale prin intermediul unor ateliere de teatru documentar și confesiv pe teme feministe cu studenții diferitelor specializări din universitățile partenere și prin producerea unei instalații performative bazate pe documentarea în arhive.

Maria João Brilhante este în prezent profesoară asociată la Facultatea de Arte și Științe Umaniste a Universității din Lisabona, a predat și a coordonat programele de masterat și doctorat în Studii Teatrale. Este cofondatoarea Centrului pentru Studii Teatrale (1992), pe care l-a condus și unde își continuă în prezent activitatea de cercetare. Este coordonatoarea principală a proiectului ARTHE – Archiving Theatre, finanțat de FCT / Ministerul Științei din Portugalia. Între 2008 și 2011, a fost director general (CEO) al Teatrului Național D. Maria II din Lisabona. Pe lângă activitatea sa universitară, a susținut conferințe în Brazilia, Franța, Norvegia și Spania și a coordonat două seminare în cadrul programului de masterat „Arts de la Scène et du Spectacle Vivant” (2020, 2021) la Universitatea Paul Valéry din Montpellier. A publicat numeroase studii și volume despre literatură, teoria traducerii, iconografia teatrală și istoria teatrului și a performance-ului și a co-coordonat colecția „Biografii ale practicienilor teatrului portughez”, editată de National Print House. Este membră a comitetelor editoriale ale revistelor Sinais de Cena și EASTAP Journal.

Programul multianual Arhiva feministă de teatru FEM100 este produs de Asociația Română pentru Promovarea Artelor Spectacolului (ARPAS), cu finanțarea AFCN-programe culturale, în parteneriat cu Universitatea de Arte și Institutul de cercetări teatrale și multimedia din Târgu Mureș. 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Epilepsia si sincronizarea cerebrala - ediția 43 (Descoperă Neuroștiința) Epilepsia si sincronizarea cerebrala - ediția 43 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Suport superior A (A1) + Suport superior A (B1R) + Suport superior A (B1L) - ediția nr. 73(Corpul Omenesc) Suport superior A (A1) + Suport superior A (B1R) + Suport superior A (B1L) - ediția nr. 73(Corpul Omenesc) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Noiembrie devine IRIDESCENT. Începe a patra ediție a festivalului internațional de dans contemporan IRIDESCENT
Lifestyle
Noiembrie devine IRIDESCENT. Începe a patra ediție a festivalului internațional de dans contemporan IRIDESCENT
Povești de viață fără filtre, în două noi producții Ringier România Media
Lifestyle
Povești de viață fără filtre, în două noi producții Ringier România Media
Cum să te concentrezi pe tine când ieși la întâlniri, și să nu fie doar despre celălalt
Lifestyle
Cum să te concentrezi pe tine când ieși la întâlniri, și să nu fie doar despre celălalt
10 vedete care s-au întors la studii după ce au devenit cunoscute
Lifestyle
10 vedete care s-au întors la studii după ce au devenit cunoscute
Tipuri de roluri pe care tu și partenerul le schimbați între voi și vă împiedică să aveți o relație sănătoasă
Lifestyle
Tipuri de roluri pe care tu și partenerul le schimbați între voi și vă împiedică să aveți o relație sănătoasă
Ce se întâmplă cu tine când toată atenția ta e concentrată pe relația de cuplu
Lifestyle
Ce se întâmplă cu tine când toată atenția ta e concentrată pe relația de cuplu
Libertatea
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Fetița Alinei Laufer nu va fi botezată. Anunțul făcut de vedetă la o lună de când Eden a venit pe lume. „Avem alte obiceiuri”
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu Prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
Memoriile Virginiei Giuffre dezvăluie orgii cu Prințul Andrew: „Mi-am pierdut copilul la câteva zile după o petrecere cu el și alte 8 fete”
Monica Bîrlădeanu și Daciana Sârbu, apariție elegantă împreună. Unde și cum au fost surprinse: „La cererea «telespectatorilor»”
Monica Bîrlădeanu și Daciana Sârbu, apariție elegantă împreună. Unde și cum au fost surprinse: „La cererea «telespectatorilor»”
Câți bani a primit Florin Prunea să semneze cu PRO TV. Pleacă la Desafio, show care înlocuiește Survivor
Câți bani a primit Florin Prunea să semneze cu PRO TV. Pleacă la Desafio, show care înlocuiește Survivor
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
Boli ascunse și tratamente moderne pentru inimă
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Apariția provocatoare a Adrianei Lima la defilarea Victoria's Secret 2025. O serie de modele au luat cu asalt podiumul
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Sânziana Buruiană continuă să alăpteze de mai bine de 9 ani. Cum motivează decizia controversată: „Nu sunt foarte mămoase”
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Victor Pițurcă, dezvăluiri neașteptate despre soția lui. Ce a povestit: „Are grijă de toți”. Cum se înțelege cu fiul său, Alex
Unica.ro
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Singura zodie care nu iubește niciodată cu adevărat. Acești nativi zici că au inimile de gheață
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
A venit bebe!! În cel mai mare secret, au devenit părinți! „Dragoste pură pentru acest îngeraș”. Avem primele imagini!! FOTO
A venit bebe!! În cel mai mare secret, au devenit părinți! „Dragoste pură pentru acest îngeraș”. Avem primele imagini!! FOTO
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, incredibil cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea, la doar 7 ani! Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nimeni nu s-ar fi așteptat / Foto
E pur și simplu copia ei fidelă! Tot cu ruj roșu, cu tocuri, incredibil cum a apărut Eva Maria, fiica Elenei Udrea, la doar 7 ani! Fosta politiciană a surprins-o în ipostaze în care nimeni nu s-ar fi așteptat / Foto
catine.ro
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 20 octombrie – 26 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 octombrie 2025. Capricornii se tem de consecințe. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ce se întâmplă dacă mănânci banane înainte de antrenament. Află dacă acest obicei este benefic
Ce se întâmplă dacă mănânci banane înainte de antrenament. Află dacă acest obicei este benefic
Meghan Markle a participat alături de Prințul Harry la un nou eveniment. Ce a emoționat-o pe Ducesa de Sussex
Meghan Markle a participat alături de Prințul Harry la un nou eveniment. Ce a emoționat-o pe Ducesa de Sussex
Mai multe din lifestyle
Expați, epidemii și exploratori. Un exercițiu de umor negru cu Kaliane Bradley
Expați, epidemii și exploratori. Un exercițiu de umor negru cu Kaliane Bradley
Lifestyle

Kaliane Bradley e o autoare britanică de origine cambodgiană al cărei roman, Ministerul timpului, recent publicat de Editura Litera în traducerea lui Bogdan Perdivară, colecționează nominalizări și premii literare importante, între care se numără și prezența pe lista la Women’s Prize for Fiction.

+ Mai multe
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna octombrie 2025
Ce seriale și filme merită să urmărești pe HBO Max în luna octombrie 2025
Lifestyle

Ce nu trebuie să ratezi luna aceasta pe HBO Max.

+ Mai multe
Cum crezi că îți alini partenerul, dar de fapt îi întreții comportamentele nesănătoase
Cum crezi că îți alini partenerul, dar de fapt îi întreții comportamentele nesănătoase
Lifestyle

Intențiile tale sunt foarte bune, venite din iubire, doar că ceea ce faci menține sau chiar alimentează comportamentele nesănătoase ale partenerului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC