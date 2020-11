Nevoia ta de evoluție te face mai atractivă pentru bărbați! În ce domenii să lucrezi mai mult cu tine

Să fii mai atractivă pentru bărbați… o chestiune care ne ocupă timpul și mintea încă din adolescență până la maturitatea târzie. Sigur, întâi vrei să fii atractivă pentru tine, toate lucrurile acelea le faci pentru tine. Și vei mai spune în glumă că validarea din partea unei femei e mai prețioasă decât validarea din partea unui bărbat. Desigur, principala și cea mai importantă validare este aceea pe care ți-o oferi tu ție. Pe lângă asta vrei să ai succes la potențialii parteneri ori să-l menții atras pe bărbatul cu care ai hotărât să ai o relație serioasă, de lungă durată. Oare ce poți face pentru asta?

Activități care îți sporesc încrederea în sine

Încrederea în sine este un veritabil afrodiziac. Felul în care tu te apreciezi și te valorizezi se va reflecta în acțiunile celorlalți. Nu doar prin limitele pe care le pui, ci și prin felul în care te vinzi, ca să împrumutăm o expresie din marketing și pr. Te consideri inferioară, nedemnă de iubire? Și ceilalți te vor vedea la fel și se vor comporta în consecință. Așadar este esențial să lucrezi la acest aspect al stimei de sine și încrederii în sine. Pur și simplu implică-te în activități care treptat te vor face mai încrezătoare! Yoga, sală, alergat în parc, meditație, lecturi interesante…

Cu picioarele pe pământ

Drama, joculețele psihologice, atitudinea de divă nu formează un pachet atrăgător pentru un bărbat securizant și de cursă lungă. Iar când arăți că ești o persoană realistă, cu coloană vertebrală, deloc cu capul în nori ci cu picioarele pe pământ, emani din nou siguranță, încredere și că ai acele elemente necesare într-un parteneriat, o echipă în doi.

Spontaneitate

Planificarea este bună. Te ajută să îți atingi obiectivele, să previi sau să gestionezi adecvat niște situații delicate sau neprevăzute. E cumva o dovadă de maturitate și înțelepciune. A nu se confunda însă planificarea cu nevoia de control emanată de anxietate. În același timp, elementul surpriză, spontaneitatea adaugă sare și piper și în mod cert te face mai atractivă. În felul acesta spargeți rutina și plictiseala din cuplu, vă permiteți ieșirea din zona de control și vă dați voie să aveți experiențe plăcute, care vă ajută să creșteți individual și ca relație. Spontaneitate nu înseamnă numai acțiuni, fapte, ci și gesturi mărunte sau intervenții verbale cu nuanță ludică.

Nu încerca să pari cine nu ești

Asta denotă nesiguranță, că nu te simți bine în pielea ta. Iar eforturile, indiferent cât de bine ticluite sunt, în final tot se vor vedea. Mai degrabă mergi pe asumare completă. Cum spun americanii: what you see is what you get. Asta implică multă onestitate despre tine, care sunt interesele tale, hobby-urile, dar și transparență. Să lași oamenii să te vadă, cine ești tu cu adevărat.

Pasiunea opiniilor

Nu certuri înflăcărate și atacuri pentru a-ți dezarma adversarul. Ci păreri și perspective prezentate cu pasiune, exprimarea punctului de vedere fără să vrei să-l anulezi pe celălalt. Practic să vorbești cu plăcere despre ce te pasionează, dovedind flexibilitate și minte deschisă pentru interlocutor. Nu uita, atracția de multe ori începe din creier!

