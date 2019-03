Motivul incredibil pentru care NASA a anulat prima misiune în spațiu formată numai din femei

Acum însă, NASA a anunțat că este obligată să o înlocuiască pe McClain cu colegul ei, Nick Hague, deoarece nu are suficiente costume spațiale care să se potrivească ambelor femei.

Potrivit The New York Times, atât Anne C. McClain cât și Christina H. Koch aveau nevoie de costume de mărimea medium, însă NASA are doar un astfel de costum disponibil. Cu doar câteva zile înainte de efectuarea misiunii, este imposibil să se realizeze un costum spațial nou.

Se pare că McClain a considerat că i se va potrivi fără probleme și un costum de mărimea L, însă acest aspect nu face decât să scoată și mai mult în evidență faptul că este o eroare NASA pentru că oficialii nu au luat în considerare de la bun început realizarea mai multor costume pentru femei, în mai multe mărimi.

McClain a participat deja la o misiune în spațiu săptămâna trecută, acesta fiind probabil motivul pentru care ea este cea înlocuită și nu Christina H. Koch. Potrivit The New York Times, Koch și Hague se vor aventura în afara stației spațiale pentru o misiune de șase ore pentru a instala câteva baterii masive lithium-ion, menite a ajuta la furnizarea de energie pentru laboratorul de cercetare.

No ordinary battery swap & work day routine. Pics from suiting up Anne & Nick for their first spacewalk! 7 hours later, success upgrading the batteries that allow us to have power even when were shadowed by the Earth from the sun! Great day of teamwork both on and off the Earth. pic.twitter.com/a3R6y2jC7Q

— Christina H Koch (@Astro_Christina) March 25, 2019