Monica Bârlădeanu sau curajul de a spune #nicieunutac

Am invitat-o pe Monica Bârlădeanu la emisiunea #ELLEnutace după ce a vorbit public despre violența la care a fost martoră în copilărie, atunci când s-a lansat campania Voci netăcute a Asociației Anais, a cărei ambasadoare este (de altfel, Anais este organizația din România care a fondat primul centru de urgență pentru susținerea victimelor violenței domestice, casa Invicta, acum în pericol să fie închis după ce Primăria capitalei i-a retras finanțarea). La finalul emisiunii, Monica a lansat un hashtag și un îndemn pentru persoanele publice, dar nu numai, care au trecut prin situații de violență. #nicieunutac este o invitație la curaj – printre puținele lansate vreodată de vreo vedetă din România. Iată despre ce este vorba.

#Nicieunutac

Când lansam emisiunea live online #ELLEnutace cu mai bine de un an în urmă, mă gândeam fix la genul de îndemn lansat de Monica Bârlădeanu în ultima noastră ediție. Îmi doream să vorbim, mai ales între femei, dar nu numai, despre subiecte care ne privesc, despre lucruri importante pentru întreaga societate, să dezbatem teme sociale altfel decât pe tonul alarmist cu care le vedem discutate la televizor. Am încercat să facem din emisiune un spațiu al deschiderii către cei care au ce să spună și care vor să vorbească altfel despre teme sociale de mare interes.

Ultima noastră ediție a fost dedicată violenței domestice, un subiect pe care, de altfel, l-am discutat în mai multe rânduri cu specialiști sau persoane din organizații nonguvernamentale care se ocupă de victimele violenței, care încearcă să ofere șanse supraviețuitoarelor sau care se străduiesc să schimbe legi croite prost. Numai că, încă de la bun început, ne-am propus să ca în cea mai recentă ediție să vorbim altfel despre violență. Așadar, le-am invitat pe Monica Bârlădeanu, dar și pe Oana Sandu, jurnalista Decât o revistă care a documentat pentru publicația la care lucrează, cu empatie și în amănunt, unul dintre cele mai mediatizate cazuri de violență domestică din istoria recentă a României: crima de la grădiniță, adică uciderea Nicoletei Botan de soțul său, chiar în grădinița pe care aceasta o conducea, și în care, la ora respectivă, se aflau și copiii victimei, alături de alții.

Ce au făcut atât Monica Bârlădeanu, cât și Oana Sandu, a fost chiar asta: au vorbit altfel despre violență. Dincolo de statisticile pe care toți le știm, dincolo de reproșurile pe care le facem statului care ne protejează prea puțin, parlamentarilor cărora le pasă prea puțin, cele două femei au întors o discuție de obicei furioasă, dar sterilă, și au arătat că violența domestică este un subiect despre care se poate vorbi și altfel. Și despre care ar trebui să vorbim și altfel dacă vrem să îl vedem rezolvat sau măcar ameliorat vreodată în România.

Fie că era vorba despre perspectiva jurnalistei care a petrecut un an vorbind cu fiecare dintre cei care au avut de-a face cu agresorul și cu victima, astfel încât să înțeleagă resorturile interioare profunde care pot conduce la cazuri de violență extremă precum cel al Nicoletei Botan, fie că a fost vorba despre persoana publică care și-a asumat sarcina dificilă de a detalia experiențele la care a fost martoră (și sper că mama Monicăi Bârlădeanu este în acest moment mândră de curajul fiicei sale), cele două invitate au arătat un lucru extrem de necesar. Și anume, că în spatele statisticilor, și de o parte și de alta a violenței, se găsesc mereu oameni. Și că de la ei ar trebui să pornim dacă vrem să găsim vreo soluție.

La fiecare 30 de secunde, o româncă este victima violenței domestice, spune statistica. Oricât de crud ar suna ea, totuși nu spune că acea româncă este poate mama, poate o prietenă de-ale noastre. Poate o vecină. Și nici nu arată că acea româncă poate fi oricare dintre noi, indiferent de nivelul nostru financiar, de educația noastră, de orice altceva decât de faptul de a avea ghinion. Și tocmai pentru că nu ne imaginăm că ne poate atinge, pentru că refuzăm sau ne este rușine să discutăm despre experiențele noastre cu violența. Uneori, poate nici nu le percepem drept fiind experiențe ale violenței. Dar violența are multe chipuri și nu lasă mereu vânătăi. Poate fi emoțională, poate fi spirituală, poate fi chiar economică. Și oricare dintre aceste forme e mai întâlnită decât ne place să credem.

Iar ca să găsim o soluție pentru fiecare dintre ele, este nevoie ca mentalitățile noastre să se schimbe. Și este nevoie ca fiecare dintre noi să vorbească despre asta dacă putem spera vreodată la o schimbare de mentalități. Tocmai la asta s-a referit și provocarea Monicăi Bârlădeanu de la finalul emisiunii – îi poți vedea mesajul și în materialul video de mai jos. #nicieunutac este o invitație la curaj, astfel încât fiecare dintre noi să își asume nu postura de victimă, ci cea de luptătoare cu violența, în oricare dintre formele ei.

„Mi s-a părut ipocrit să tac. Pentru că avem senzația că, știi, ne spălăm pe mâini și credem că (violența n.red.) se întâmplă numai la țară sau în familiile fără studii superioare sau fără ștaif. NU! Vă spun sincer, ni s-a întâmplat și nouă! Eu am foarte multe colege, vedete, pe care le admirați, la ale căror concerte mergeți, pe care le vedeți la televizor. Care mi-au mărturisit în privat, după ce am ieșit să vorbesc despre asta, poate pentru că pur și simplu nu au vrut ele să mă lase pe mine să fiu singura care face un pas în față și spune, da, nu sunteți singure, nici o problemă, violența nu discriminează. Nu-l lovește doar pe cel într-o situație pecuniară fragilă sau fără studii sau din zonele periferice ale societății. Ne-a lovit și pe noi și se poate supraviețui. Și e OK, nu simt că mă umilește în nici un fel. Nu simt că e vina mea. Dar asta pentru că, evident, mi-am căutat soluții și am lucrat foarte mult, consiliere psihologică, ca să elimin efectele asupra personalității pe care le pot lăsa asemenea episoade.

Uite, dacă tot vorbim și suntem la revista ELLE și voi aveți rezonanță și o voce puternică, eu aș lansa o provocare. Tuturor celebrităților, ca să nu spun vedetelor, că e un termen care a căpătat o notă derizorie. Tuturor celebrităților care au trecut printr-un asemenea episod, de orice fel, le spun că violența nu e doar fizică, nu trebuie să ai vânătăi ca să consideri că ai fost victima unui abuz sau a unui tratament nedrept la nivel uman.

Aș vrea să dați un semn sau să faceți o postare. Hashtag #nicieunutac. Dacă vă simțiți confortabil, dacă simțiți că e o ipocrizie să tăceți, așa cum am simțit eu, și trebuie să ridicați două degete și să vă spuneți povestea în trei rânduri, sau pur și simplu să dați orice fel de imagine, #nicieunutac, fără să ne povestiți asta dacă nu vă simțiți confortabile, ar fi un semnal extraordinar pentru toate femeile care tac în țara asta și acceptă abuzul doar pentru că li se întâmplă doar lor.”

Dacă ești o victimă a violenței, apelează numărul unic de urgență 0800 500 333. Dacă vrei să ajuți Asociația Anais și Casa Invicta, donează 2 euro prin SMS la numărul scurt 8833. Iar dacă vrei să vorbești despre asta și să rupi tăcerea de care este înconjurată violența domestică, postează un mesaj însoțit de hashtag-ul #nicieunutac.

