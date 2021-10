Modalități să depistezi că e un bărbat egoist, chiar de la primele întâlniri

Nu ar fi prima dată, ai mai fost în cuplu cu un bărbat egoist. Ai încercat să îl schimbi, să îl accepți, nimic nu a funcționat sau nu a fost benefic pentru tine. Așa că ți-ai propus să nu repeți tiparul, să nu mai cazi (cine știe a câta oară) în aceeași capcană. Și cu cât afli mai repede, cu atât îți e mai ușor să te distanțezi. Iar semnele egoismului se văd chiar de la început, important este să vrei să le observi. Dar, atenție! Există pericolul să pleci la o vânătoare de vrăjitoare. Concentrează-te pe cunoașterea și descoperirea lui ca întreg, nu căuta cu lupa defecte și indicii că e egoist. Fiind atât de concentrată pe negativ s-ar putea să pierzi din vedere aspectele frumoase.

Vorbește numai despre el

El e centrul universului și planetele se învârt în jurul său. Da, la început fiecare povestește despre sine, doar că el pare că nu mai termină și nu îți acordă și ție cuvântul. E mai degrabă interesat să se prezinte în toată splendoarea sa, decât să asculte și informații și despre tine. Te întrerupe frecvent și redirecționează discuția din nou spre el.

Îl interesează propria plăcere

Ați ajuns în pat. Primele partide de sex pot fi impresionante deoarece acesta este și scopul, să îți arate cât este de grozav între așternuturi. Apoi calitatea scade. Ori din start este cât se poate de clar că urmărește plăcerea lui sexuală, nu și a ta. Sau se comportă precum un zeu, iar tu ești cea care e necesar să facă diverse trucuri sexuale, el fiind mai degrabă la primire decât să se implice activ.

Îi este greu să te ajute…

… iar răbdarea lui se termină rapid chiar dacă o face. Pentru că îl interesează câștigul lui personal, ce beneficii are el de pe urma unei acțiuni, nu altcineva. De cele mai multe ori te refuză din start, amână pe termen nedefinit, găsește diverse scuze. Sau acceptă și are o atitudine de regreți că ai apelat la el… Empatia nu este punctul lui forte și o vei experimenta pe propria piele. Sau îți vei da seama de asta din povestirile despre problemele cu care se confruntă prietenii sau familia, și pentru care nu are înțelegere sau considerație.

Se consideră mai bun decât este

Lauda este preferata sa, care îi vine foarte natural. Consideră că este foarte bun la sport, la afaceri, la politică, știe mai bine decât un medic sau un nutriționist… Nu este domeniu în care să își asume că nu se pricepe și este foarte virulent în susținerea părerii sale, uneori chiar agresiv. Este specialist și în propria ta viață, te ghidează ce să gândești, cum să procedezi.

