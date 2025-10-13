Alimentele pe care cei mai mulți nutriționiști le evită

Nutriționiștii sunt, fără dubii, cei mai exigenți gurmanzi și par să urmeze unele regimuri stricte, ce nu par a fi pe înțelesul oamenilor de rând. Însă, unele alegeri ale nutriționiștilor ar trebui preluate și de către noi, pentru că se dovedesc a fi extrem de înțelepte.

  de  Andreea Ilie
Alimentele pe care cei mai mulți nutriționiști le evită

Descoperă ce alimente nu se găsesc niciodată în bucătăria unui nutriționist:

1. Carne procesată

În această categorie intră tot felul de salamuri, cârnăciori, crenvuști și alte produse din carne. Acestea pot fi dăunătoare organismului datorită conținutului însemnat de sare, conservanți și alte elemente care le sunt adăugate pentru a le menține proaspete. Nutriționiștii ne îndeamnă să renunțăm la produsele din carne procesată și pentru că au în compoziție grăsimi ce afectează negativ starea sănătății și nivelul colesterolului din organism!

2. Ketchup și alte dressing-uri ambalate

Dacă ai analiza cu atenție etichetele acestor produse, ai realiza că fiecare dintre ele, cu unele mici excepții, conțin sodiu, îndulcitori sau zahăr. Iar cantitatea în care acestea fac parte din compoziția acestor sosuri nu este neglijabilă. Încearcă să îți prepari singură dressing pentru salate folosind, spre exemplu ulei de măsline. Este mult mai sănătos decât orice ai cumpăra din comerț!

3. Acadele colorate

Multitudinea de culori te-a cucerit, cu siguranță, când erai copil și de atunci acestea îți aduc aminte de acea perioadă. Însă, sunt nevoită să te dezamăgesc și să îți mărturisesc că aceste acadele colorate se află pe lista de „Asta NU” a oricărui nutriționist. Zahărul și coloranții utilizați la producerea acestora își vor lăsa amprenta atât asupra sănătății dinților, cât și asupra greutății noastre. Acadelele nu îți vor calma senzația de foame, ci din contră, o vor amplifica!

4. Carne și pește crud!

În acest caz, evitarea acestor produse nu ține de numărul caloriilor, ci de propria siguranță. Produsele crude, ce au proveniență animală, ar putea conține microorganisme patogene. Consumul alimentelor crude ar putea cauza îmbolnăvire sau indigestie, de aceea, încearcă să utilizezi produse ce au fost gătite măcar până în punctul în care aceste microorganisme dispar.

5. Alimente semi-preparate

Alimentele semi-preparate, care necesită doar dezghețarea și gătirea pentru 5 minute, sunt interzise în mod categoric de către nutriționiști! De regulă, acestea conțin cantități industriale de zahăr, sare, conservanți și condimente, care ar putea să transforme până și o bucată de hârtie în ceva comestibil. De asemenea, acestea nu conțin niciun pic de fibre sau componente benefice.

Lucruri care pot cauza infertilitatea la femei
Lucruri care pot cauza infertilitatea la femei
Health & Diet

Infertilitatea este un subiect din ce în ce mai răspândit și dureros, numeroase femei confruntându-se cu această problemă gravă.

5 modalități ușoare prin care poți combate epuizarea
5 modalități ușoare prin care poți combate epuizarea
Health & Diet

Cu siguranță ai și tu momente în care te simți epuizată. Dacă încerci să îți construiești propria afacere sau pur și simplu ai un loc de muncă solicitant, nopțile nedormite, cina la pachet, lipsa vieții personale sunt doar câteva din lucrurile cu care te confrunți.

10 obiceiuri sănătoase pe care fiecare femeie trebuie să le adopte
10 obiceiuri sănătoase pe care fiecare femeie trebuie să le adopte
Health & Diet

Pentru că nu orice femeie poate să gătească preparate organice în fiecare seară, să ajungă la sală în fiecare dimineață la 7 sau să pună bani deoparte fără micile scăpări aferente, trebuie să afli că poți să îți creezi obiceiuri sănătoase, care nu necesită atât de multă disciplină și stăpânire de sine.

