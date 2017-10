Minciuni pe care Carrie Bradshaw ni le-a spus in „Sex and the City”

Am descoperit „Sex and the City” in liceu si, desi „Gossip Girl” era mai actual pentru generatia mea, Carrie, Miranda, Charlotte si Samantha au fost cele care m-au cucerit. Povestile pline de umor, situatiile relativ realiste si dressing-ul lui Carrie Bradshaw au fost o parte din lucrurile care m-au facut sa urmaresc cele sase sezoane de doua ori.

Prima data eram in liceu si evident am fost entuziasmata de viata glam a lui Carrie din New York. Manolos, Cosmos si brunch cu prietenele in fiecare duminica? Cine nu si-ar dori asa ceva? Probabil nu sunt singura care si-ar fi dorit sa traiasca in New York, sa gaseasca un partener la fel ca Mr. Big si sa aiba o cariera perfecta fara a merge la birou.

Cativa ani mai tarziu, dupa un alt maraton de „Sex and the City”, toate aceste lucruri nu mai pareau atat de reale. Carrie Bradshaw, personajul care stia totul despre barbati, pantofi si haine ne-a mintit in tot acest timp sau, altfel spus, ne-a aratat o lume care nu exista de fapt.

Carrie Bradshaw, scriitoarea care reusea sa se intretina avand o singura rubrica pe saptamanam a creat ideea unui job perfect. Cu toate acestea, oricine a lucrat in acest domeniu stie ca este imposibil, indiferent ca traiesti in New York, Bucuresti, Cluj sau orice alt oras. Acest lucru devine si mai putin probabil daca iti doresti un apartament intr-o zona buna, dar si o garderoba plina de haine de designer.

In plus, personajul interpretat de Sarah Jessica Parker uita ca este un adult cu responsabilitati, preferand sa dea banii de chirie pe o pereche de pantofi. Totodata, aceasta se supara pe Charlotte care refuza initial sa o ajute cu achizitionarea apartamentului in care locuia, ca si cum este vina acesteia ca nu a stiut sa aiba grija de contul ei bancar si sa faca economii. Orice adult ar trebui sa stie ca este bine sa ai economii, nu stii niciodata cand se iveste o problema. Ce inseamna asta? Nu urma niciodata exemplul lui Carrie!

O alta minciuna pe care Carrie ne-a spus-o in „Sex and the City” este ca apartamentele sunt mari, cu un dressing pe masura. Daca ai urmarit si alte seriale despre viata in New York sigur ti-ai dat seama ca ceva este in neregula. Sansele sa gasesti un apartament atat de mare in Manhattan la un pret accesibil sunt foarte mici, aproape inexistente, la fel ca locuinta lui Carrie in realitate. Apropo, acest lucru este valabil si pentru Bucuresti sau orice alt mare oras.

Nu ai nevoie de mancare, moda este suficienta. Daca ai urmarit „Sex and the City”, probabil iti amintesti momentul in care Bradshaw a spus ca in prima ei zi in New York a preferat sa isi cumpere o revista de moda in locul unei cine. Desigur, acest lucru s-a intamplat o singura data sau cel putin asa ni s-a spus in serial, insa oricat de fashionable suna asta, probabil vei fi mai fericita daca ai manca.

Nu ai nevoie de metrou sau alte mijloace de transport in comun, deoarece gasesti peste tot taxi. Daca traiesti in Bucuresti, atunci stii ca un taxi nu va opri niciodata daca pur si simplu ii faci semn. Stim, poate fi un gest cool pentru o poza, insa nu si daca te grabesti. In plus, la orele de varf cand probabil ai pierde ore in trafic, esti sigura ca nu ar fi mai util metroul?

Sau poate mai bine alergi pe tocuri? Un alt lucru pe care Carrie ni-l prezinta este mersul sau alergatul pe tocuri inalte. Orice femeie a alergat cel putin o data pe tocuri, asa ca probabil stii deja ca nu este deloc un lucru confortabil. In plus, daca tot investesti atat de multi bani pe pantofi (hello, economii pe trei luni!), esti sigura ca ai vrea sa ii strici in felul acesta?

Alte minciuni pe care Carrie Bradshaw ni le-a spus in „Sex and the City” sunt cele despre relatii. Ok, ok, nu toate sfaturile sunt gresite, insa daca analizam putin alegerile facute de aceasta, precum si felul in care posibilitatile pe care le avea in New York, sigur ne vom pune cateva intrebari.

Daca esti singura, probabil ti-ai dat deja seama ca este foarte complicat sa gasesti o persoana care sa iti placa cu adevarat. In plus, ti s-a intamplat vreodata sa fii nevoita sa alegi intre doi tipi aproape perfecti? Probabil nu, dar nu-ti face griji, nu esti singura. Totodata, daca ai citit o multime de articole despre „Sex and the City” (eu am facut-o), vei observa ca toata lumea o critica pe aceasta pentru alegerea facuta. L-a inselat pe Aidan, un barbat care o iubea cu adevarat, cu Mr. Big, cel care a ranit-o de nenumarate ori. Dincolo de comportamentul ei inacceptabil, se pare ca Mr. Big a fost pentru ea dragostea adevarata, iar acest lucru ne-a facut pe noi toate sa credem ca desi cineva ne-a ranit, in finalul lucrurile vor fi ok, insa cred ca ai aflat deja ca acest lucru este aproape imposibil.

Foto: PR