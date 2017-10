Sex and the City 3, motiv de disputa intre actori

In cazul in care nu ai aflat deja, „Sex and the City 3” nu va aparea niciodata, acest lucru fiind confirmat chiar de catre Sarah Jessica Parker. In cazul in care sperai ca le vei revedea pe Carrie, Miranda, Samatha si Charlotte inca o data pe marile ecrane, se pare ca acest lucru nu este posibil, motivul fiind refuzul lui Kim Cattrall de a mai juca.

Potrivit DailyMail, desi exista un scenariu, „Sex and the City 3” nu va aparea si asta deoarece Warner Bros nu a fost de acord cu toate conditiile impuse de Kim Cattrall. Conform articolului prezentat despre noul film, Kim Cattrall a cerut companiei sa ii produca si celalalte filme in care este implicata, iar refuzul acestora a facut ca filmul sa fie anulat. „Cine se crede, George Clooney?”, a declarat o sursa pentru DailyMailTV, insa aceasta nu a fost singura replica rautacioasa adresata lui Kim: „Aceasta franciza a facut-o si sa fim seriosi, doar pentru asta este cunoscuta”.

Intr-un interviu acordat pentru Extra, Sarah Jessica Parker a declarat ca este dezamagitor, atat pentru ea, cat si pentru fanii care au spus foarte clar ca isi doresc o continuae sau, mai bine zis, un final potrivit pentru cele patru personaje.

De-a lungul timpului au aparut mai multe zvonuri potrivit carora Kim si Sarah Jessica Parker nu s-ar fi inteles niciodata, jucand insa foarte bine rolul de prietene in serial. Acum, avand in vedere ultimele declaratii, se pare ca aceste zvonuri nu au fost departe de adevar.

Kim Cattrall a postat initial pe Twitter un mesaj in care anunta ca articolul de pe DailyMailTv are informatii false, deoarece ea ar fi spus inca din 2016 ca nu vrea sa apara intr-un al treilea film.

Woke 2 a @MailOnline 💩storm! The only ‘DEMAND’ I ever made was that I didn’t want to do a 3rd film….& that was back in 2016 — Kim Cattrall (@KimCattrall) September 29, 2017

Declaratia lui Kim nu a rezolvat nimic insa, asa ca drama a continuat.

Pe langa Sarah Jessica Parker, Kristin Davis si-a exprimat si ea dezamagirea in cel mai Charlotte mod posibil. Intr-o postare pe Instagram (o fotografie din unul dintre episoadele ei preferate), actrita a scris ca regreta ca nu va exista un final potrivit pentru cele patru personaje: „Imi place sa ma uit la fotografiile din lunga istorie a serialului Sex and the City. Sunt incredibil de norocoasa ca am putut interpreta personajul lui Charlotte in toate momentele ei (rezumat in unul dintre episoadele mele preferate aici). Este adevarat ca nu vom face al treilea film. Mi-as fi dorit sa facem acest ultim capitol, in termenii nostri, sa completam povestea personajelor. Este cu adevarat frustrant sa nu putem impartasi scenariul (scris minunat de MPK) cu voi toti. Asadar vom avea amintirile, dar va rog sa stiti ca toata dragostea si sustinerea pe care ne-ati aratat-o de-a lungul timpului a fost simtita si suntem recunoscatoare pentru voi toti. SATC pentru totdeauna in inimile noastre.”

Drama nu se incheie insa aici. Kim Cattrall Aa decis sa acorde un interviu lui Piers Morgan in emisiunea Life Stories. Acolo ea a declarat ca fostele ei colege sunt nedrepte cand o acuza ca ea este de vina pentru ca nu va exista un al treilea film. „Pare a fi o relatie toxica” a declarat Cattrall, spunand ca ea a decis in urma cu mai mult timp ca nu va exista o continuare. Actrita a adaugat ca oamenii care se ocupa de film, inclusiv Sarah Jessica Parker, ar fi putut sa se poarte mai dragut.

Piers Morgan a adaugat apoi ca poate ar trebui sa se faca un film in care Samantha Jones, personajul interpretat de Kim, sa moara, iar restul personajelor sa isi continue povestea. Mesajul a fost repostat de Kim pe Twitter, insa inca un actor a decis sa intervina in aceasta disputa.

De data aceasta, Willie Garson, cel care il interpreteaza pe Standford Blatch, a postat si el un mesaj pe Twitter, acuzand-o pe Kim ca ar minti. „Dragi fani, pentru ca sunt ‘toxic'(aluzie la declaratia lui Kim, n.r.), voi negocia un contract timp de 6 luni, nu voi ajunge la o intelegere si apoi voi spune ca oricum nu voiam sa joc acest rol” a

scris actorul.

Dear fans, because I’m „toxic”, I’m going to negotiate a contract for 6 months, not come to terms, then say I never wanted to do it anyway. — Willie Garson (@WillieGarson) October 4, 2017

Totodata, el a respins ideea ca ar putea face un film fara Samantha, adaugand ca este nevoie de toate piesele unui puzzle, interpretate perfect de actori.

Never, ALL integral pieces of a puzzle. Flawlessly played by all. https://t.co/pe18NUT7tU — Willie Garson (@WillieGarson) October 4, 2017

Avand in vedere aceste declaratii, disputa dintre actori nu va se incheia prea curand. Oare se va implica si Cynthia Nixon in aceasta cearta care ii intristreaza pe fanii „Sex and the City”?

Foto: PR