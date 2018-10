Les Films & Les Femmes – începe festivalul „Les Films de Cannes à Bucarest“

Între 19 și 28 octombrie, la București și în alte șapte orașe din țară ajung filme premiate, în cadrul „Les Films de Cannes à Bucarest.

Festivalul e un adevărat festin, plin de interpretări feminine de excepție. Deci e musai să vezi Ayka (r. Sergey Dvortsevoy), povestea unei tinere din Kârgâztan, refugiată ilegal în Rusia, unde și-a abandonat nou-născutul și se luptă pentru supraviețuire (Samal Yesleyamova a luat Premiul pentru cea mai bună actriță).

Nu rata nici Border (r. Ali Abassi), un noir nordic care a obținut Un Certain Regard, în care Eva Melander o joacă pe Tina, ofițer vamal, specializată în a mirosi vinovăția celor care îi trec prin față… până la întâlnirea cu un om pe care nu îl poate citi. Și Ash is the Purest White (r. Jia Zhangke), o poveste cu gangsteri din China contemporană, e de văzut, mai cu seamă că aici o vezi pe Zhao Tao într-un rol pe care Variety l-a descris ca fiind „de o fascinantă complexitate.

Iar în Cold War (r. Pawel Pawlikowski, care a câștigat premiul pentru regie), care va avea premiera oficială pe 14 decembrie), un film despre o dragoste imposibilă, pe fundalul Războiului Rece, Joanna Kulig face o performanță uimitoare.

Tot în cadrul „Les Films de Cannes à Bucarest, mai sunt de văzut și Our Time (r. Carlos Reygadas), în care își face debutul în actorie Natalia Lopez, soția autorului; și Capernaum (r. Nadine Labaki) – care va ajunge pe ecranele de la noi abia în februarie –, o peliculă despre un băiat care își dă în judecată părinții pentru că l-au adus pe lume, la premiera de la Cannes publicul aplaudând minute în șir în picioare. Dar și Girl (r. Lukas Dhont), care a câștigat Caméra dOr, un film despre Lara, o fată transgender de 15 ani care vrea să devină balerină.

Am lăsat la final două premiere notabile: Lemonade (r. Ioana Uricariu), care intră și în cinematografe pe 26 octombrie și în care Mălina Manovici joacă remarcabil rolul unei femei de 30 de ani care se stabilește în Statele Unite împreună cu fiul ei, în căutarea visului american. Și Alice T (r. Radu Muntean), cu Andra Guți, care a luat premiul pentru cea mai bună actriță la Locarno, jucând o tânără de 16 ani cu o adolescență complicată.

Întregul program al festivalului „Les Films de Cannes à Bucarest îl găsești aici.

Text: Ioana Ulmeanu – ELLE Agendă Octombrie

Foto: Les Films de Cannes à Bucarest

