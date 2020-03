IQOS sărbătorește 4 ani în România și lansează platforma de lifestyle IQOS Living Room

În 27 februarie, IQOS a sărbătorit patru ani de prezență în România prin lansarea unui concept inedit care îmbină designul și experiențele senzoriale – IQOS Living Room. Evenimentul a reunit la Halucinarium Loft peste 300 de invitați speciali, reprezentativi pentru comunitățile care au fost alături de IQOS pe parcursul acestor ani – vedete, creativi, jurnaliști, artiști – pentru a trăi împreună o experiență extraordinară care a combinat design-ul cu gustul.

Locul de întâlnire a fost un spațiu neconvențional, cu un design industrial – Halucinarium Loft, care a fost amenajat în spiritul conceptului IQOS LIVING ROOM, platforma de lifestyle inspirată din diversitatea și unicitatea consumatorilor IQOS, care se întâlnesc într-o zonă de alegeri și interese comune.

Platforma IQOS Living Room, va oferi atât experiențe offline, prin evenimente de tip pop-up, cât și conținut online inspirațional. Proiectul de design IQOS Living Room a fost realizat în colaborare cu designerul Omid Ghannadi, care a creat un loc senzațional, un spațiu care integrează valorile IQOS – design și inovație. Mobilierul si obiectele de decor au transformat locul într-unul surprinzător, autentic și primitor, schimbând complet perspectiva și așteptările participanților la petrecere. Într-un spațiu experimental, situat în centrul Bucureștiului, creat pentru a celebra arta și viața, invitații s-au bucurat de o metamorfoză a gusturilor și a senzațiilor.

„A fost o provocare pentru mine să aduc la viață conceptul Living Room. Am vrut să creez o atmosfera primitoare si contemporana, care sa reprezinte comunitatea pe care IQOS o construieste in Romania. Ma bucur ca am facut parte din acest proiect si sper la cat mai multe provocari de acest fel”, a declarat Omid Ghannadi, designer al proiectului IQOS Living Room.

De-a lungul celor patru ani, IQOS a schimbat perspective și a inovat constant, iar petrecerea aniversară din cel mai mare Living Room a confirmat acest lucru. Mixând design-ul cu experiențe inedite, invitatul special, Rene Soffner, celebru mixolog internațional, a reușit să le îmbine perfect pe amândouă pentru a le oferi celor prezenți o experiență senzorială atipică.

Rene – desemnat unul dintre cei mai buni mixologi ai anului 2019 de către Mixology Magazine – dedică foarte mult timp nenumăratelor experimente prin care descoperă noi fațete ale gusturilor, dar și ale design-ului. El folosește tehnologii inovatoare, bazate pe descoperiri științifice, combinând ingrediente familiare și oferindu-le o nouă viață, cocktailurile lui fiind adevărate experiențe ale descoperirii. Astfel, Rene îmbrățișează într-un mod firesc filozofia IQOS, bazată pe inovație, știință și rezultate de excepție.

„Această colaborare este naturală pentru mine, mi se potrivește perfect. Eu și IQOS ne ghidăm după aceleași reguli: design, bun-gust, inovație și știință, pentru a crea produse extraordinare”, a declarat Rene Soffner.

În cadrul evenimentului, Rene a reprezentat atracția principală a petrecerii, oferindu-le invitaților o poveste despre arta gustului, prin intermediul unui treasure hunt incitant. Celebrul mixolog i-a provocat pe prietenii IQOS prezenți la eveniment să descopere cele trei cocktail-uri speciale, ascunse în câteva obiecte din IQOS Living Room.

Colaborarea cu Rene Soffner va continua pe parcursul anului 2020, oferindu-le utilizatorilor IQOS momente speciale și pregătind surprize care vor fi anunțate la momentul potrivit.

