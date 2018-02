Imagini de la filmările ultimului sezon din „Game of Thrones” dezvăluie ce se va întampla la Winterfell

Cred că ești obișnuită deja cu spoilerele care apar de fiecare dată când vine vorba despre „Game of Thrones”. Serialul devenit fenomen a exercitat o asemenea fascinație asupra fanilor încât aceștia fac aproape orice pentru a afla ce se va mai întâmpla mai departe. Și când vorbim despre ultimul sezon, care va aduce cu el finalul mult-așteptat, dorința de a afla de dinainte e cu atât mai mare!

Dacă nu vrei să știi de dinainte ce se va întâmpla (probabil) cu castelul Winterfell, îți recomandăm să nu citești mai departe!

Filmările se desfășoară în Irlanda de Nord iar fanii serialului au realizat câteva fotografii care dau de gol anumite momente din acțiune. Casa familiei Stark se pare că este cuprinsă de flăcări în imagini, iar asta poate fi un indiciu destul de mare cu privire la ce se va întâmpla. Să fie o strategie împotriva armatei de zombie (având în vedere că focul e singurul care îi poate ucide) sau să fie acesta sfârșitul Winterfell-ului?

Big night of filming for #GOT8 tonight 26/1 at the Winterfell Set Moneyglass N.Ireland 200+ extras in a big battle scene. This was awesome to see tonight. @WatchersOTWall @WiCnet @GofTNews @GameOfThronesF_ #WinterIsComing #GOT #GameofThrones8 #Ireland pic.twitter.com/UqbUNP0Ira

— Oakleaf Photography (@jct_c) 26 ianuarie 2018