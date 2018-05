Hotel Epoque – reședința citadină a excelenței

Mai mult decât o simplă legendă urbană, o lecție despre curaj și asumare – aceasta ar fi, pe scurt, povestea Hotelului Epoque din inima Capitalei. Dacă adăugăm serviciile incredibile, carisma, talentul (și mille feuille-ul) chefului Samuel le Torriellec și faptul că a fost prima opțiune pentru Adriana Lima sau Azealia Banks, Hotel Epoque (recent afiliat al rețelei Relais & Châteaux) se distanțează ca un ”must try” în zona de răsfăț absolut. Deoarece toate experiențele pe care I wonder le-a desfășurat aici au fost de-a dreptul magice, vă oferim astăzi o incursiune în lumea serviciilor de înaltă clasă, alături de Diana Popescu, General Manager Hotel Epoque.

Care este povestea Hotel Epoque?

Diana Popescu: Imaginați-vă o afacere de familie, începută într-un moment în care investițiile în domeniu erau zero, pe o nișă extrem de exigentă și sofisticată – aceea de luxury boutique. A fost și viziune și risc calculat în același timp, deoarece am simțit, în plan personal, că numai un proiect de tip boutique ne reprezintă. S-a dovedit că aveam dreptate – Epoque a fost un succes constant, confirmând faptul că, indiferent de fluctuațiile contextului economic, segmentul de lux este unul stabil, deoarece consumatorii de lux nu fac niciodată compromisuri cu privire la opțiunile de lifestyle și de confort personal. Acum, ca membri ai Relais & Châteaux, povestea Epoque este deschisă către întreaga lume, către turiștii pasionați de călătorie ca experiență, obisnuiți cu standardele Relais & Châteaux, care descoperă locurile unice propuse de asociație prin ale sale „Routes de Bonheur”.

Care sunt standardele de calitate de la care nu se abate Hotel Epoque?

Epoque este un ”perfecționist”, întotdeauna! Ne străduim să transformăm totul într-un superlativ – de la facilități, la serviciile impecabile în orice ocazie. Ca boutique hotel de lux este esențial să depășești standardele de cinci stele și să te concentrezi pe definirea unui stil. Să ai mereu în minte faptul că oaspeții tăi caută și revin pentru amprenta unică și experiențele complete. Grație acestor standarde suntem mândri să spunem că Hotel Epoque este primul hotel din România membru Relais & Châteaux.

Ce înseamnă afilierea la această colecție de hoteluri de lux?

Hotel Epoque este singurul hotel din România membru al Relais & Châteaux, cea mai prestigioasă asociație de ospitalitate din lume. „L’art de vivre” este mantra Relais & Châteaux, o asociaţie fondată în 1954 și formată din 550 de hoteluri şi restaurante de lux din întreaga lume, operate independent. Ele au în comun faptul că proprietarii lor sunt pasionați de afacerea lor şi țin mult la autenticitate în relaţia cu oaspeţii. Relais & Châteaux promovează în mod activ „l’Art de vivre” ca fiind cea de-a zecea artă, deoarece tradiția ospitalității și a gastronomiei face parte din cultura umanității în cel mai intim fel: plăcerea gustului sau a descoperirii, răsfățul, eleganța și curtoazia fac parte din stilul de viață pe care ni-l dorim și ne face fericiți. „L’art de vivre” este parte integrantă din filosofia Epoque, îmbrățișăm aceeași misiune, aceea de a oferi oaspeților noștri experiențe excepționale de ospitalitate și gastronomie.

Ce oaspeți celebri au trecut până acum pragul Hotel Epoque?

O parte interesantă a conceptului de boutique hotel este, pe lângă extra-confort, garanția intimității. Este firesc astfel ca Epoque să fie o primă opțiune pentru oaspeții VIP. În cazul oaspeților VIP este nevoie de un anumit tip de infrastructură și se folosesc anumite protocoale de acces pentru a le asigura atât siguranța, cât și confidențialitatea vizitei. Hotel Epoque a fost construit ținând cont de toate aceste aspecte. Prin urmare, ne-au trecut pragul Missa Johnouchi, Yasmin Levy, Roxette, Alessandro Nesta, Mike Tyson, Adriana Lima, Christoph Daum și Azealia Banks.

Au fost situații de cereri extravagante formulate de oaspeții Epoque de până acum?

Ceea ce este minunat la Epoque este faptul că încurajează individualitatea și extravaganța. Cultul pe care îl avem pentru serviciile personalizate creează contextul și apetitul pentru extraordinar. Practic, oaspeții noștri se simt inspirați să își dorească momente în care fie să se răsfețe ei înșiși, fie să surprindă pe cineva drag. Ni s-a cerut fie un tur de București cu elicopterul, o închiriere spontană de limuzine, am planificat chiar și cereri în căsătorie sau am ales cadouri perfecte. Partea frumoasă constă în faptul că astfel de momente speciale nu reprezintă rarități, ci fac parte din viața la Epoque.

Cum poate fi definită în 5 cuvinte experiența Hotel Epoque?

Epoque înseamnă foarte multe lucruri și foarte multe experiențe! Să spunem însă ”art de vivre”.

Ce feluri de mâncare ar avea o bifă specială de ”neapărat” în meniul restaurantului condus de chef Samuel?

Mille feuille tradițional cu creme Anglaise, ciocolată, fistic crocant și înghețată de cocos și terină de ficat de rață cu portocală, dulceață de ceapă cu vin roșu și brioșă Bouchon.

Cum a primit Hotel Epoque propunerea de a face parte dintre supereroii I wonder, cei care fac surprize de vis și ajută copiii bolnavi de cancer?

A fost love at first sight! E o compatibilitate perfectă între valorile I wonder și cele care ne inspiră pe noi la Epoque: generozitate, unicitate, crearea de momente extraordinare. Să ai o cauză sau o idee frumoasă este minunat, dar atunci când vezi ca ea face diferența sau aduce zâmbetul pe chipul cuiva, atunci când te face să spui “wow”, acel sentiment este de neînlocuit.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK