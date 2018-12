Hackerville: 5 motive pentru care merită să-i dai o șansă celui mai nou serial autohton

Toamna asta a avut loc o altă premieră în România. S-a lansat serialul Hackerville, o co-producție româno-germană, în regia lui Igor Cobileanski & Anca Miruna Lăzărescu și produs de Cristian Mungiu. Povestea urmărește consecințele unui atac cibernetic asupra unei bănci din Frankfurt, plănuit și executat de către un puști din Timișoara, locul unde are loc și acțiunea.

În rolurile principale îi avem pe Andi Vasluianu, al cărui personaj se numește Adam Șandor și lucrează la poliție. Eroina este Anna Schumacher în rolul Lisei Metz, o nemțoaică de origine română care e trimisă în misiune la Timișoara să afle care-i treaba cu atacul, iar puștiul geniu (Cipi) e jucat de Voicu Dumitraș, un actor în plină ascensiune.

Ți-am făcut, așadar, o listă cu 5 motive pentru care mi se pare că ar trebui să arunci un ochi peste primele episoade. Am așteptat să ajungă la al patrulea ca să scriu acest text, nu pentru că nu m-ar fi convins din prima, ci pentru că am vrut să văd dacă a fost un caz fericit de premieră de succes sau, într-adevăr, serialul are potențial. Menționez că nu sunt critic de film, așa că părerea mea e – mai mult decât orice – subiectivă.

1. Coloana sonoră e aleasă perfect

Nu știu de ce mă aștept mereu la producțiile românești să aibă o coloană sonoră extrem de anostă. Mi se pare că muzica într-un film poate schimba radical percepția publicului, iar în Hackerville, Invaders semnat de Silent Strike se potrivește foarte bine cu intro-ul serialului. Are o aură de mister și suspans și te introduce cumva în… film – la propriu și la figurat.

2. Personajul feminin e exact femeia secolului 21

M-a bucurat alegerea Annei Schumacher în rolul Lisei Metz, fiindcă reușește să portretizeze femeia carieristă, care a ales un domeniu dominat de bărbați și nu îi este frică să se arunce în necunoscut. Îmi place că e curioasă, curajoasă și deșteaptă. E îmbărcată modest, nemachiată, naturală și, așa cum spune și (cred că) în primul episod – nu poartă unghii lungi așa cum „le plac bărbațilo”». Emană o încredere în sine extraordinară, are o doză de cinism, nu se conformează la standarde și are o minte briliantă. Ah, și mai vorbește și o română impecabilă cu accent german – ceea ce mi se pare adorabil. You go, girl!

3. Acțiune, acțiune, acțiune

La fel ca în cazul coloanei sonore, filmele românești sunt cumva sinonime cu cadrele lungi de privit valurile care se sparg în zare. Nu și în Hackerville! Ăsta are un dinamism, un suspans, o adrenalină cumva. Mereu se întâmplă ceva, personajele sunt în priză și nu te lasă să te plictisești. Replicile sunt haioase, scenele contrastante și cadrele filmate extrem de cool (mare om a fost ăla care a inventat dronele, zici că-i Timișoara vreun New York ceva…).

4. Contrastul

Spuneam mai sus despre scenele contrastane. Îți explic acum la ce mă refer. Lisa Metz e trimisă la Timișoara să ajute poliția să rezolve acest caz de atac cibernetic asupra unei bănci germane. Evident că asta a fost doar scânteia care a aprins fitilul, căci de acolo lucrurile devin mult mai complicate. Dar, scenele care se petrec la Frankfusrt, în biroruile lor și scenele din secția de poliție de la Timișoara sunt de-un deliciu deosebit. De la atmosferă și tehnologie și până la oamenii care lucrează acolo, diferențele sunt ca de la cer la pământ. În timp ce nemții stau ca pe ace, ai noștri parcă n-au niciun stres. Șeful nu acordă o importanță deosebită cazului și nu-i place că Lisa a venit să-și bage nasul pe-acolo și că îl trage și pe Șandor după ea. Mă rog, și șefa din Germania e puțin furioasă (da, e o gagică!), dar ea are alte motive.

5. Hackerville e filmat la Timișoara

Ok. Ăsta probabil că e un motiv super personal, fiindcă e orașul meu natal. E cumva cool să vezi toate străzile alea pe care le știi de mic că sunt transformate în spațiul de joacă al unor infractori periculoși și mă amuză mereu cum intrarea în secția de poliție e filmată în spate la filarmonică. E ca și cum te-ai uita la un documentar sau film despre un loc foarte îndepărtat unde ai fost și te gândești instant: „WOW, și eu am călcat pe acolo!” Ei, dar când ai și copilărit acolo… e sentimentul amplificat. Oare așa se simt și oamenii din New York când se uită la ORICE film aproape?

Așadar, aici ai 5 motive simple pentru care ar trebui să îi dai o șansă Hackerville -ului. Îl găsești pe HBOgo și, probabil, la TV pe același canal. E câte un episod nou în fiecare duminică, deci ai la ce să te uiți când ninge afară și îți bei cafeaua. Cheers.

