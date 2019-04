Game of Thrones s-a întors și nu a dezamăgit o secundă! Și, DA, în sfârșit Jon Snow știe ceva

Te avertizăm încă de la început că acest articol conține spoilere! Prin urmare, citești pe propria răspundere și nu ne asumăm chiar deloc faptul că îți vom strica plăcerea de a urmări premiera ultimului sezon.

După o lunnnngggăăă așteptare, în sfârșit Game of Thrones a revenit pe micile ecrane cu ultimul sezon, iar premiera primului episod nu ne-a dezamăgit deloc – sau poate doar pe cei care sperau ca unul dintre personajele îndrăgite să moară, căci, da, cam acesta este obiceiul în acest serial.

Dacă ar fi să spunem pe scurt, ți-am dezvălui că am asistat la revederi emoționante, momente tensionante și pline de sarcasm, puțin sex, dar poate și cea mai cool idee de date de pe micile ecrane.

Dar să o luăm cu începutul, căci un astfel de serial merită mai mult decât câteva rânduri și în sfârșit, putem spune că iarna a revenit.

Jon Snow (Kit Harington) și Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) ajung în sfârșit în Winterfell, întâmpinați de o mulțime curioasă și speriată și admirați cu nelămurire de Arya (un fan adevărat își va aminti de o scenă similară ce a avut loc în primul sezon și l-a avut ca protagonist pe Regele Robert). Alături de ei, The Hound, Tyrion (cât ne-a lipsit sarcasmul și umorul lui!!!) și Varys.

Și la fel cum Mama Dragonilor nu a putut fi ignorată – în ținuta ei albă, atât de contrastantă cu tot ce era în jur – cel puțin la fel se poate spune despre apariția celor doi dragoni.

Sosirea lui Jon în curtea de la Winterfell prilejuiește una dintre cele mai emoționante revederi, cea cu Bran, fratele lui (cum încă mai crede Jon). Este și prima dată când Sansa (Sophie Turner) o întâlnește pe Daenerys. Probabil ai auzit de expresia If looks could kill (Dacă privirile ar putea ucide – n.red). Urmărește această scenă și îi vei vedea adevăratul sens!

Același schimb tăios de priviri între cele două are loc și în cadrul întâlnirii cu aliații, unde Jon Snow se vede obligat să își motiveze decizia de a renunța la Tronul Nordului în favoarea lui Daenerys. Din fericire pentru Jon, el încă mai are o soră care îi este alături, iar revederea cu Arya Stark (Maisie Williams) te va emoționa cu siguranță.

Și curiozitatea cu privire la Cersei Lannister (Lena Headey) ne-a fost răsplătită, căci o descoperim în Kings Landing, unde Euron Greyjoy îi pune la picioare armata Companiei de Aur. Încă recuperându-se după trădarea fratelui / iubitului ei, Jamie, Cersei îl însărcinează pe Bronn cu uciderea acestuia, nu înainte de a se lăsa cucerită de obrăznicia și tupeul lui Euron Greyjoy.

Într-o scenă despre care putem spune că a fost cel mai lipsită de acțiune misiune de eliberare, îl descoperim și pe Theon Greyjoy care își salvează sora, Yara, ținută prizonieră de Euron. Motivul pentru care aducem în discuție acest moment este simplu: declarația pe care Yara i-o face lui Theon poate fi un bun indiciu pentru ce ne așteaptă în episoadele următoare: Ceea ce este mort nu poate muri niciodată.

Revenim și la cuplul nostru preferat – indiferent cât de imoral și incestuos ar fi, tot cuplul nostru preferat rămâne – Jon & Daenerys. Pasiunea dintre ei pare a fi mai puternică decât oricând, lucru care este evident pentru toți cei din jur. Și nimic nu dovedește mai mult acest lucru decât invitația lui Daenerys către Jon de a se sui pe spatele dragonului ei. Este prima dată când o altă persoană în afară de Daenerys se suie pe un dragon și este un moment care va defini cu siguranță evoluția evenimentelor din următoarele episoade.

Dacă îți amintești, mai sus își spuneam de cea mai cool idee de întâlnire amoroasă. Ei bine, da! Să fim sincere, cui nu i-ar plăcea o călătorie plină de adrenalină pe spatele unui dragon până la una dintre cele mai frumoase cascade, având alături persoana de care ești puternic atrasă sau o iubești? După asta, caii și-au pierdut orice farmec, spune Jon Snow și îi dăm pe deplin dreptate. Am putea rămâne aici o mie de ani. Nimeni nu ne-ar găsi, vine și răspunsul lui Daenerys, urmat de o replică amuzantă – Am fi destul de bătrâni – și de mult așteptatul sărut dintre cei doi.

De la o scenă romantică, la una emoționantă nu a mai fost decât un pas, căci Daenerys s-a văzut nevoită a-i spune lui Sam Tarly (John Bradley) că i-a executat tatăl și fratele. După întâlnirea lui Sam cu Bran Stark (Isaac Hempstead Wright), cei doi decid că a venit timpul să îi zică lui Jon cine sunt cu adevărat părinții lui. Este momentul pe care toți fanii l-au așteptat de ani buni și are loc în locul care îi și trezește lui Jon cele mai puternice emoții: criptele din Winterfell, unde atât Ned, cât și Lyanna Stark, mama lui adevărată, sunt îngropați.

Nu ai fost niciodată un bastard, Aegon Targaryen, ești moștenitorul de drept al Tronului de fier, îi dezvăluie acesta, spunându-i și că mama lui adevărată a fost Lyanna Stark, iar tatăl lui, Prințul Rhaegar Targaryen. Și pentru că nu era destulă emoție și destul șoc în puternica scenă, Sam pune punctul pe I, și îi adresează lui Jon întrebarea la care toată lumea ar vrea să afle răspunsul: Ai îndoit genunchiul pentru a salva Nordul sau pentru că o iubești? Oare ea ar face la fel?

Nu ținem să își povestim chiar fiecare scenă (suntem sigure că te vei bucura să vezi că Tormund Giantsbane este încă în viață), dar finalul episodului ne-a adus o altă reîntâlnire – mult mai intensă și mai periculoasă – cea dintre Jamie Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) și Bran. Așa cum fanii bine își amintesc din primul sezon, Jamie a fost cel care l-a împins pe Brad pe fereastra unui turn atunci când acesta l-a surprins pe el si Cersei împreună.

Ce ar mai fi de adăugat decât că așteptarea noastră a meritat, că numărăm zilele și orele până la următorul episod și că încercăm să ne distanțăm emoțional de personajele noastre preferate? Motivul este simplu: atunci când, în Game of Thrones te atașezi de un personaj, mai mult ca sigur acesta o să moară. Și noi chiar ne dorim ca Jon Snow, Sansa, Arya sau Daenerys să mai fie în viață la final!

