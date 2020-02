florianrus si Ioana Ignat lansează „Singura greșeală”

„Singura greșeală”este cel de-al treilea single extras de pe EP-ul de debut al lui Florian Rus-Străzile din București, lansat la sfârșitul anului 2019.

Piesa este însoțită de un videoclip care-i prezintă pe cei doi artiști într-o închisoare post-apocaliptică, unde singurul contact cu lumea exterioară se face prin intermediul unor ecrane.

Florian este unul dintre cei mai în vogă artiști și compozitori din industria muzicală. Numele lui apare în creditele pieselor unora dintre cei mai importanți artiști din România, precum: Andra, Nicole Cherry, Miră, Ami, Shift, Lidia Buble și Marius Moga. A debutat că artist solo în urmă cu 2 ani cu piesă „Cat încă ne iubim”, urmată la scurt timp de Cel mai lung drum', însă cel mai mare succes l-a cunoscut odată cu lansarea piesei „Strazile din Bucuresti”, cântată alături de MIRĂ. Piesă continuă să domine topurile radio și TV, iar pe YouTube a strâns peste 34 de milioane de vizualizări. A urmat „Pe buzele tale”, o declarație de dragoste modernă, iar la finalul anului 2019 Florian a lansat EP-ul „Străzile din Bucuresti”.

Un timbru unic, un artist ce își compune singură piesele și o experiență completă în aparițiile live. De la primul single, Ma dezindragostesc' și până la piesele recent lansate, Azi' și Tu nu meriti', Ioana Ignat cucerește instant publicul și topurile muzicale, ajungând pe primele poziții în YouTube Trending, în topurile digitale și în cele ale radiourilor din România. În anul 2017, Ioana Ignat lansează piesă „Doar pe a ta”, piesă ce devine foarte repede no. 1 în topurile radio și care devine cea mai difuzată piesă românească a anului 2017 și ajunge la peste 57 milioane vizualizări pe YouTube. Tot în 2017, Ioana compune și lansează piesă „Nu mă uita”, una dintre cele mai populare piese românești în mediul online, piesă ce atinge aproape 74 milioane vizualizări pe youtube. Un nou no. 1 și peste 45 milioane vizualizări vin pentru Ioana odată cu piesă In palmă ta'. Anul 2020 o aduc pe Ioana Ignat din nou în primele 3 poziții trending YouTu! be cu piesele „Tu nu meriti” și „Azi”.

