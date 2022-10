Filme și seriale noi de văzut în luna octombrie 2022 pe Netflix

Iată ce filme și seriale nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

The School for Good and Evil

În satul Gavaldon, Sophie (Sophia Anne Caruso) și Agatha (Sofia Wylie), două inadaptate, sunt legate printr-o neașteptată prietenie. Sophie, o croitoreasă cu părul bălai, visează să scape de viața ei anostă și să devină o prințesă, în timp ce Agatha, cu înfățișarea macabră și cu o mamă ciudată, seamănă cu o vrăjitoare adevărată. Într-o noapte, când pe cer domnea luna roșie, o forță puternică le atrage la Școala pentru bine și rău, locul de unde începe povestea oricărui basm bun. Dar ceva este în neregulă de la bun început. Sophie ajunge la Școala pentru rău, condusă de extravaganta și vorbăreața Lady Lesso (Charlize Theron). Agatha ajunge la Școala pentru bine, supravegheată de zâmbitoarea și blânda Profesoară Dovey (Kerry Washington).

Ca și când n-ar fi fost de ajuns că merg la cursuri cu copiii Vrăjitoarei Rele (Freya Parks), ai Căpitanului Hook (Earl Cave) și cu șarmantul fiu al Regelui Artur (Jamie Flatters), conform spuselor Directorului (Laurence Fishburne), doar un sărut din iubire poate schimba regulile și le poate trimite la școala potrivită, pentru a-și urma adevăratul destin. Dar primul pas către un final fericit este să supraviețuiască până la sfârșitul basmului în care trăiesc, ceea ce nu e deloc o certitudine, din cauza reapariției unei figuri macabre și periculoase (Kit Young), care are legături misterioase cu Sophie și amenință să distrugă școala și întreaga lume din spatele ei.

Premiera: 19 octombrie

The Good Nurse

Amy, o asistentă medicală plină de compasiune și mamă singură, care se luptă cu o afecțiune cardiacă ce îi pune viața în pericol, își atinge limitele fizice și emoționale în turele de noapte dificile și solicitante de la terapie intensivă. Ea primește ajutor din partea lui Charlie, un asistent medical grijuliu și empatic, care începe să lucreze în unitatea ei. În timp ce își împart nopțile lungi la spital, cei doi dezvoltă o prietenie puternică și devotată, iar pentru prima dată după ani de zile, Amy are cu adevărat încredere în viitorul ei și al fiicelor sale mici. Lucrurile se schimbă după ce o serie de decese misterioase ale unor pacienți declanșează o anchetă care îl indică pe Charlie drept principalul suspect, iar Amy este nevoită să-și riște viața și siguranța copiilor ei pentru a descoperi adevărul.

Un thriller captivant bazat pe fapte reale, filmul este regizat de Tobias Lindholm, nominalizat la Oscar, scenariul îi aparține lui Krysty Wilson-Cairns, nominalizată la Oscar. În rolurile principale îi putem vedea pe câștigătorii premiului Oscar Jessica Chastain, în rolul lui Amy Loughren, și Eddie Redmayne, în rolul lui Charles Cullen. Alături de ei mai joacă Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich și Kim Dickens.

Premiera: 26 octombrie

Luckiest Girl Alive

Ea lucrează ca redactor la o revistă de renume și gustă din plin viața newyorkeză. Acum, un documentar dur o forțează să retrăiască momente cumplite din liceu. Din distribuție fac parte Mila Kunis, Connie Britton, Jennifer Beals și Finn Wittrock.

Premiera: 7 octombrie

The Midnight Club

Îndrăgitul roman de groază al lui Christopher Pike, The Mystery Club – care vorbește despre un grup de adolescenți cu boli terminale care găsesc o legătură comună în poveștile înfricoșătoare – ajunge acum pe micile ecrane sub formă de serial. Creat împreună cu Leah Fong (The Haunting of Bly Manor), cu episoade regizate de producătorul executiv Mike Flanagan (The Haunting of Hill House), The Mystery Club are toate șansele să se transforme într-o plăcută surpriză pentru amatorii de horror.. Fiecare copil spune o poveste care este o adaptare a uneia dintre cărțile lui Christopher Pike. Prin fiecare poveste, adolescenții se vor confrunta cu demonii lor personali și cu temerile lor legate de mortalitate.

Premiera: 7 octombrie

From Scratch

Pentru toți cei care spun „mai bine să iubești și să pierzi decât să nu iubești deloc”, acesta este serialul perfect. Zoe Saldaña joacă în această mini-serie Netflix, care povestește modul în care Amy se îndrăgostește de un bucătar pe nume Lino (Eugenio Mastrandrea) în minunata Sicilia, doar pentru ca viitorul lor împreună să fie pus sub semnul întrebării. Pregătește pentru emoții puternice și lacrimi.

Premiera: 21 octombrie

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

În serialul Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, apreciatul cineast distins cu premiul Oscar Guillermo del Toro care este creatorul, producătorul executiv și corealizatorul acestei producții a pregătit o colecție de povești definitorii, menite să sfideze noțiunile tradiționale ale genului horror. De la macabru la magic, de la gotic la grotesc sau înspăimântător în mod clasic, aceste opt povești deopotrivă sofisticate și sinistre (printre care două sunt povestiri originale semnate de del Toro) sunt aduse la viață de o echipă de scenariști și regizori aleși chiar de del Toro.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities îl are drept creator, gazdă și producător executiv pe Guillermo del Toro și ca producători executivi pe Gary Ungar și pe cineastul distins cu premiul Oscar J. Miles Dale (The Shape of Water; Sex/Life), care este și corealizator. Regina Corrado are rolul de coproducătoare executivă.

Premiera. 25 octombrie

Bling Empire – sezonul 3

Treburile nerezolvate și marile oportunități stârnesc tensiuni în grup, dar nimic nu îi va împiedica pe membrii acestuia să ducă o viață strălucitoare și opulentă. Un serial reality care merită cu siguranță vizionat.

Premiera: 5 octombrie

Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake

Relatările directe ale supraviețuitorilor și filmările reale stau la baza acestui serial-documentar emoționant despre cutremurul din 2015, care a făcut prăpăd în Nepal.

Premiera: 6 octombrie

Glitch

O tânără își unește forțele cu o pasionată de OZN-uri pentru a investiga dispariția subită a iubitului ei, dar e curând prinsă într-o conspirație stupefiantă.

Premiera: 8 octombrie

Someone Borrowed

Pentru a îndeplini ultima dorință a mamei sale și a nu fi dezmoștenit, un burlac încăpățânat angajează o actriță pentru a juca rolul logodnicei lui. O comedie romantică perfectă pentru serile răcoroase de toamnă.

Premiera: 11 octombrie

The Playlist

The Playlist e povestea lui Daniel Ek și a partenerilor săi, care au revoluționat o întreagă industrie oferind gratuit și legal muzică difuzată online în toată lumea atunci când au lansat Spotify.

Premiera: 13 octombrie

The Curse of Bridge Hollow

Un tată care urăște Halloweenul e forțat să asculte de fiica lui adolescentă atunci când un spirit malefic dă viață decorațiunilor din oraș și provoacă dezastre. Din distribuție fac parte Marlon Wayans, Nia Vardalos, Kelly Rowland și Lauren Lapkus.

Premiera: 14 octombrie

Notre-Dame

Bazat pe relatările reale ale pompierilor francezi, acest serial de dramă explorează impactul incendiului din 2019 de la Notre-Dame asupra unui grup variat de parizieni.

Premiera: 19 octombrie

The Stranger

Un polițist sub acoperire formează o legătură intimă și intensă cu un suspect de crimă, în timp ce încearcă să-i câștige încrederea și să-i smulgă o mărturisire. Joel Edgerton interpretează rolul principal în acest film.

Premiera: 19 octombrie

Robbing Mussolini

Pietro Castellitto și Matilda De Angelis strălucesc în această îndrăzneață dramă polițistă cu acțiunea plasată în anii 40, în ultimele zile din Al Doilea Război Mondial.

Premiera: 26 octombrie

If Only

Aflată de 10 ani într-o căsnicie dezamăgitoare, Emma se chinuie să facă față până când primește incredibila șansă de a retrăi ultimul deceniu.

Premiera: 28 octombrie

The Bastard Son & The Devil Himself

Jay Lycurgo (Supereroi în devenire) și Nadia Parkes (Doctor Who) joacă într-un captivant și sângeros serial de fantezie bazat pe seria Jumătatea rea de Sally Green.

Premiera: 28 octombrie

Wild is the Wind

Pe fondul segregării rasiale, un polițist corupt caută să-și asume responsabilitatea pentru rolul său în arestarea nedreaptă a unui adolescent de culoare acuzat de crimă.

Premiera: 29 octombrie

