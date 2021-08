Filme și seriale noi de văzut în luna august pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Sweet Girl

Jason Momoa este Ray Cooper, un soț și tată devotat, care vrea dreptate după ce o companie farmaceutică retrage de pe piață un medicament care ar fi putut să îi salveze de la moarte soția (Adria Arjona) bolnavă de cancer. După decesul acesteia, Ray pornește în căutarea adevărului însă va ajunge în situația de a lupta pentru propria lui viață și a fiicei sale, Rachel (Isabela Merced).

He’s All That

O reinterpretare a scenariului de mare succes din pelicula clasică pentru adolescenți She’s All That, lansată în 1999. Povestea contemporană urmărește o tănâră influencer (Addison Rae) care acceptă provocarea de a-l transforma pe cel mai neplăcut și nepopular băiat din școala ei (Tanner Buchanan) în regele balului de absolvire.

The Kissing Booth 3

Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez revin la Netflix în The Kissing Booth 3. Este vara dinainte ca Elle să meargă la facultate și trebuie să ia una dintre cele mai dificile decizii din viața ei. Să se mute în celălalt capăt al țării pentru a merge la aceeași facultate ca iubitul ei, Noah, sau să îndeplinească promisiunea făcută celui mai bun prieten al ei, Lee, și să fie colegi de facultate. Pe a cui inimă o va frânge Elle?

Beckett

John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook și Vicky Krieps interpretează rolurile principale din acest film de acțiune. Pelicula spune povestea lui Beckett, un turist american care este implicat într-un tragic accident de mașină în Grecia. Nevoit să fugă pentru a-și salva viața, el trebuie să străbată țara pentru a ajunge la ambasada Americii și a-și clarifica situația, însă se trezește în mijlocul unei conspirații politice de amploare.

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Universul The Witcher se extinde cu acest anime despre trecutul vânătorilor de monștri: înaintea lui Geralt, a fost mentorul lui, Vesemir, un tânăr vânător neînfricat, care s-a dezis de o viață în sărăcie și a început să vâneze monștri pentru bani. Dar când un nou monstru ciudat începe să terorizeze un regat dezbinat politic, Vesemir se trezește în vâltoarea unei aventuri terifiante, care îl forțează să înfrunte demonii propriului trecut.

Cooking With Paris

Cu siguranță și tu ai gândit același lucru ca noi atunci când ai citit titlul acestui nou serial Netflix: chiar știe Paris Hilton să gătească? Ei bine, Paris Hilton crede că oricine știe să gătească își folosește stilul personal ca ingredient iar în această emisiune culinară unică domnesc distracția și strălucirea.

Riverdale – Sezonul 5 – Partea 2

Sezonul 5 al apreciatului serial Riverdale a debutat în luna ianuarie a acestui an, iar fanii au așteptat cu nerăbdare și cea de-a doua parte, care va avea 9 episoade și care va putea fi vizionat pe Netflix începând cu 12 august, câte un episod pe săptămână. Inspirat de celebrele benzi desenate Archie Comics, serialul prezintă aventurile ciudate și uneori paranormale prin care trec Archie Andrews și prietenii lui, Jughead, Betty, Veronica și Reggie.

Brand New Cherry Flavor

Un nou serial Netflix pe care îl poți urmări din 13 august și care îmbină momentele dramatice cu cele horror. Acțiunea are lor în anii ’90, în Los Angeles și spune povestea unei producătoare, Lisa Nova, care pornește spre Hollywood pentru a-și face debutul cinematografic, dar e prinsă într-un vârtej de sex, magie, răzbunare și… pui de pisică.

The Defeated

Taylor Kitsch, Michael C. Hall și Logan Marshall-Green fac parte din distribuția acestui serial care debutează pe Netflix pe 18 august. Acțiunea serialului are loc în vara lui 1946, când un polițist american sosește la Berlin pentru a ajuta la crearea unei forțe de poliție în haosul postbelic. El speră să ajute la prinderea lui Dr Werner ‘Englemacher’ Gladow, considerat Al Capone al Berlinului, însă și să reușească să își găsească fratele dispărut.

The Secret Diary of an Exchange Student

Două prietene, Barbara (Larissa Manoela) și Talia (Thati Lopes), pornesc în aventura vieții lor și pleacă la studii în străinătate. Însă nici nu au idee ce le așteaptă acolo, de la diverse obstacole până la diferențe culturale care le vor surprinde cu siguranță. Își vor face noi prieteni, alături de care vor trăi momente de neuitat, însă vor reuși să stea departe de probleme?

The Chair

La o universitate prestigioasă, prima femeie de culoare devenită șefă de departament se luptă cu pretențiile amețitoare ale unei catedre de limba engleză problematice. Din distribuția acestui serial care are premiera pe 20 august fac parte Sandra Oh și Holland Taylor.

Clickbait

În acest serial thriller, care debutează pe 25 august, opt perspective oferă indicii incitante legate de identitatea autorului unei crime groaznice, comise sub influența rețelelor de socializare. Din distribuție fac parte Zoe Kazan și Adrian Grenier.

VIVO

Vivo este o aventură muzicală animată ilustrată muzical cu cântece absolut noi, semnate de Lin-Manuel Miranda, câștigător al premiilor Tony, Grammy și Pulitzer și creator al musicalurilor Hamilton și In the Heights. Vivo urmărește un kinkaju cu totul special (un animăluț care trăiește în pădurile tropicale, a cărui voce îi aparține lui Miranda), care își petrece timpul cântând pentru mulțimile adunate în însuflețita piață Havana, alături de dragul său stăpân, Andrés (interpretat de Juan de Marcos de la Buena Vista Social Club). Deși nu vorbesc aceeași limbă, Vivo și Andrés formează un duo perfect, unit de dragostea comună pentru muzică. Dar, la scurt timp după ce Andrés primește o scrisoare de la celebra Marta Sandoval (interpretată de legendara Gloria Estefan, vedetă a muzicii pop latino și câștigătoare a trei premii Grammy), care îl invită pe vechiul ei partener la concertul ei de adio de la Miami în speranța că în acest fel vor relua legătura, intervine o tragedie. Depinde numai de Vivo să transmită un mesaj pe care Andrés nu a reușit niciodată să-l trimită, și anume o scrisoare de dragoste către Marta, scrisă cu foarte mult timp în urmă sub forma unui cântec.

Good Girls: Sezonul 4

Christina Hendricks, Retta și Mae Whitman revin din 31 august cu un nou sezon al serialului care se bucură de o largă popularitate în rândul fanilor. Sub privirile atente ale agenților federali, Beth, Ruby și Annie se gândesc la avantajele și riscurile muncii lor, iar Dean și Stan fac același lucru.

