Filme și seriale de neratat în luna martie 2026 pe SkyShowtime

Homepage  / Lifestyle / Features
Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: O poveste din Yellowstone) – Sezonul 1
Oferind mii de ore de divertisment de calitate pentru întreaga familie, SkyShowtime găzduiește o selecție largă a celor mai așteptate seriale și filme din lume. Iată ce poți viziona în luna martie 2026.

Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: O poveste din Yellowstone) – Sezonul 1

După ce a lăsat în urmă ferma Yellowstone, Kayce Dutton (Luke Grimes) se alătură unei unități de elită din armata U.S. Marshals, unde își folosește abilitățile de cowboy și fost soldat în marina americană pentru a face dreptate în Montana. El și echipa sa trebuie să găsească echilibrul între familie, datorie și costul psihologic uriaș al misiunii de a fi ultima linie de apărare într-un război împotriva violenței care mistuie regiunea.

Primul episod este disponibil pentru vizionare din 2 martie, iar restul apar săptămânal.

Ted – Sezonul 2

Serialul prequel de comedie al filmelor Ted ne poartă în anii ’90, într-o perioadă în care gloria ursulețului a apus. Îl regăsim acum locuind din nou acasă, în Framingham, alături de cel mai bun prieten al său, John Bennett, în vârstă de 17 ani (Max Burkholder), de părinții acestuia, Matty și Susan (Scott Grimes și Alanna Ubach) și de verișoara Blaire (Giorgia Whigham). Chiar dacă nu e cea mai bună influență asupra lui John, Ted rămâne, la finalul zilei, un prieten loial, gata să riște totul pentru prietenie.

În plus, disponibile: Ted și Ted 2

Primele trei episoade sunt disponibile pentru vizionare din 20 martie, iar restul apar săptămânal.

Familia Thunderman sub acoperire – Sezonul 2B

Noi aventuri încep după ce Phoebe, Max și Chloe sunt trimiși sub acoperire într-un oraș nou. Pe măsură ce pericolul crește, trio-ul Thunderman este nevoit să rămână acolo pe termen nedefinit, lăsându-i pe gemenii care sunt mereu în conflict, responsabili de creșterea surorii lor mai mici.

Toate episoadele sunt disponibile pentru vizionare din 20 martie.

Veronika – Sezonul 3

Veronika luptă să-și țină familia unită după accidentul lui Tomas, în timp ce se confruntă cu PTSD și viziuni tot mai intense. Când Nils, fiul pilotului de speedway Tom, dispare, întregul oraș Älvsbruk pornește într-o amplă operațiune de căutare. Curând, acesta este găsit mort, iar o anchetă complexă de crimă ia amploare. Suspiciunile se îndreaptă spre echipa de speedway, grupul local de motocicliști și persoane apropiate lui Nils, pe măsură ce conflicte ascunse și secrete îngropate de mult ies la iveală. Viziunile Veronikăi devin cheia înțelegerii a ceea ce se întâmplă cu adevărat, chiar dacă relațiile se tensionează, iar presiunea crește. Ancheta ia turnuri neașteptate și conduce la o dezvăluire șocantă, care schimbă complet datele problemei. Finalul sezonului aduce un moment definitoriu, obligând-o pe Veronika să facă o alegere grea, cu impact asupra viitorului familiei sale.

Primele trei episoade sunt disponibile pentru vizionare din 26 martie, iar restul apar săptămânal.

The Madison – Sezonul 1

Prezentând familia Clyburn, The Madison este un portret emoționant despre durere și conexiuni umane, urmărind o familie din New York stabilită în valea râului Madison din centrul statului Montana. Creat de Taylor Sheridan, nominalizat la Oscar, acest serial dramatic impresionant îi are în rolurile principale pe Michelle Pfeiffer, nominalizată la Oscar, și pe Kurt Russell, nominalizat la Globul de Aur.

Primele trei episoade sunt disponibile pentru vizionare din 27 martie, iar restul apar săptămânal.

Edyta Górniak

O poveste bogată în nuanțe, SkyShowtime Original Edyta Górniak oferă o perspectivă unică și profundă asupra uneia dintre cele mai importante artiste ale scenei muzicale din Polonia. Pe parcursul a două episoade, documentarul invită publicul în universul unei artiste excepționale – o femeie care îmbină o carieră muzicală internațională spectaculoasă cu realitățile cotidiene ale rolurilor de femeie și mamă. Povestea ei dezvăluie contrastele puternice dintre aceste lumi, oferind o înțelegere mai profundă a personalității fascinante din spatele fetei plecate din Ziębice spre marile scene ale lumii.

Documentarul în două părți va fi disponibil pentru vizionare pe SkyShowtime din 5 martie.

The Last Gunfight

Într-un turneu subteran nemilos, cei mai buni asasini se înfruntă într-o competiție până la moarte. Printre ei se infiltrează însă o echipă renegată, cu o misiune la fel de letală: să se infiltreze în competiție, să supraviețuiască masacrului și să elimine creierul din spatele jocului. Pe măsură ce alianțele se destramă și cadavrele se adună, miza devine mai mult decât simpla supraviețuire – e vorba despre răzbunare și o avere pentru care merită să ucizi. În distribuție: câștigătorul Premiului Oscar, Jon Voight, alături de Adam Woodward și Charlotte Vega.

Disponibil pentru vizionare din 6 martie

Bau, un artist în vreme de război

Bau, un artist în vreme de război spune povestea extraordinară a lui Joseph Bau, un om care a sfidat întunericul Holocaustului prin artă, umor și un spirit de neclintit. Un artist înzestrat și un falsificator genial, Joseph a riscat totul pentru a salva vieți, folosindu-și priceperea pentru a crea documente false care au ajutat deținuți să scape de o moarte sigură. Iar în mijlocul disperării absolute, a descoperit o forță și mai mare… dragostea.

Disponibil pentru vizionare din 13 martie.

Opus

O tânără scriitoare (Ayo Edebiri, câștigătoarea premiilor Globul de Aur și Emmy) este invitată la domeniul izolat al unei legende pop (John Malkovich, câștigător al unui premiu Emmy și de două ori nominalizat la Oscar) dispărut misterios în urmă cu treizeci de ani. Înconjurată de cultul de lingușitori ai starului și de jurnaliști îmbătați de faimă, se trezește prinsă în mijlocul planului său distorsionat.

Disponibil pentru vizionare din 14 martie

Nobody: Erou De Serviciu 2

Uneori, cel mai periculos loc pentru un tată este o vacanță în familie. Câștigătorul premiului Emmy Bob Odenkirk revine în rolul lui Hutch Mansell, soț din suburbie, tată și asasin obsedat de muncă, în noul capitol al filmului Nobody, un thriller de acțiune necruțător care a cucerit publicul în 2021. La patru ani de la confruntarea accidentală cu mafia rusă, Hutch se află în continuare îndatorat cu 30 de milioane de dolari organizației criminale, achitându-și datoria printr-o succesiune aparent fără sfârșit de misiuni letale împotriva unor criminali din întreaga lume.

Disponibil pentru vizionare din 21 martie

Continuări seriale

The Copenhagen Test

Vizionează: Acum
Episoade noi: în fiecare luni
Finalul sezonului: 9 martie

PONIES

Vizionează: Acum
Episoade noi: în fiecare vineri
Finalul sezonului: 13 martie

Star Trek: Academia Flotei Stelare

Vizionează: Acum
Episoade noi: în fiecare joi
Finalul sezonului: 2 aprilie

Foto: PR

