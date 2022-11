Fericire este atunci cand ai incredere in tine cand trebuie sa faci ceva nou. Cand iesi din zona de confort si incepi un nou drum. Cand stii ca va fi greu, insa nu te dai batuta sub nicio forma.

Fericire este atunci cand te trezesti dimineata in pijamalele tale calduroase. Fericire este atunci cand iti iei mai mult de 30 de minute pentru a face dus, a vorbi cu tine, a iti pune in ordine gandurile si sentimentele in fiecare dimineata.

