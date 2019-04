6 filme care o să te ducă cu gândul la vară

Pentru că a mai rămas puțin timp până să începem să visăm la vile în Toscana, plaje însorite și petreceri la piscină, ți-am ales 6 filme care surprind perfect vara.

The Green Ray

După o despărțire dureroasă, Delphine este lăsată baltă în ultimul moment de prietena cu care trebuia să plece în vacanță. E vară, iar Parisul este gol, așa că decide să călătorească singură. Toate încercările sale de a părăsi orașul eșuează, mai ales pentru că de multe ori e singura persoană single printre multe cupluri. Joculețele pe care trebuie să le facă persoanele singure pentru un one night stand o plictisesc, dar în aceste călătorii va ajunge să își dea seama cine este cu adevărat și ce își dorește. Dacă nu ai mai văzut până acum un film de Eric Rohmer și nu te sperie discuțiile lungi dintre personaje, The Green Ray este filmul cu care trebuie să începi.

A Bigger Splash

Tilda Swinton este (din nou) incredibil de cool, interpretând o cântăreață rock care vrea să ia o pauză de la viața agitată (are la activ o tentativă de suicid și niște probleme cu alcoolul) pe insula italiană Pantelleria. Tocmai a trecut printr-o operație și și-a pierdut vocea, așa că nu poate vorbi decât prin semne, dar pentru moment, nici nu își dorește să comunice mai mult de atât. Dar planul ei de a duce o viață echilibrată altăuri de iubitul său se duce naibii atunci când apare pe nepusă masă fostul partener, un individ extrovertit care se comportă de parcă ar fi la el acasă și începe să țină petreceri zgomotoase. Dar problema cea mai mare este că ea încă mai are niscaiva sentimente pentru el.

Call me by your name

Suntem tot în Italia (de data asta în nord, într-un domeniu de vacanță superb) și tot într-un film de Luca Guadagnino: Call me by your name spune povestea unei idile de-o vară dintre un adolescent și un doctorand american, care vine să-l ajute pe tatăl său în cercetările sale arheologice. E un coming of age story plin de senzualitate, al cărui protagonist, Timothée Chalamet, a devenit instant unul dintre cei mai căutați actori tineri ai momentului.

The Myth of The American Sleepover

În ultimul weekend de vară, patru adolescenți cutreieră orașul, în căutarea unor aventuri. Sunt ultimele nopți de libertate, înainte de începerea școlii, așa că vor să trăiască tot ce se poate: petreceri, prime săruturi, răzvrătiri. Dacă până acum, scenariul v-a trimis cu gândul la American Pie, stați liniștite, pentru că nu e cazul – The Myth of The American Sleepover nu e despre glume cu plăcinte, ci despre maturizare și momentele acelea de care o să-ți aduci aminte peste ani ca unele dintre cele mai importante din viața ta. Un film atipic despre adolescență, în care personajul principal este nostalgia.

Thelma & Louise

Două prietene decid să ia o pauză de la viețile în care nu se mai simt demult confortabile (și de la iubiții abuzivi, respectiv absenți) și pornesc într-o călătorie fără o destinație anume. Se dau cu ruj în oglinda retrovizoare, își iau suveniruri și din când în când flirtează cu cine întâlnesc prin baruri. Una dintre ele este pe cale de-a fi violată, iar cealaltă ajunge să-l împuște pe agresor. De aici încolo, totul o ia razna, până la momentul final, una dintre cele mai frumoase declarații de independență imortalizate pe peliculă.

The Darjeeling Limited

Un film de Wes Anderson clasic implică o familie disfuncțională, o paletă de culori trademark și o coloană sonoră de ascultat în buclă mult după ce vei fi vizionat filmul în cauză. The Darjeeling Limited, un road movie care urmărește 3 frați care nu s-au mai văzut de la înmormântarea tatălui lor și care își propun să reunească, nu face excepție. Destinația finală este India (desigur!), iar până acolo au multe frustrări și ranchiune de dezgropat. O mențiune specială pentru geamantanele lor Marc Jacobs pentru Louis Vuitton.

Foto: PR

